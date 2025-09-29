Έξι ελληνικά σκάφη συμμετέχουν στην αποστολή αλληλεγγύης, με στόχο να σπάσει ο ισραηλινός αποκλεισμός της Γάζας.

Ο παγκόσμιος στόλος αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla απέπλευσε από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και πλέον απέχει μόλις λίγα 24ωρα από τη Γάζα, με στόχο να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του πολιορκημένου θύλακα και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους, που είναι αντιμέτωποι με λιμό.

Ο στολίσκος ξεκίνησε εκ νέου το ταξίδι του μετά από επισκευές που πραγματοποιήθηκαν σε ελληνικά ύδατα, ανέφερε το Reuters. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι έξι ελληνικά σκάφη συμμετέχουν πλέον στην αποστολή, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σκαφών σε 47.

{https://www.facebook.com/reel/778672294782181}

Την Κυριακή ο στόλος ανακοίνωσε ότι απέχει τέσσερις ημέρες από τη Γάζα, ενώ την ίδια ώρα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν στρατιωτικές προετοιμασίες για την αναχαίτιση των πλοίων.

«Τα κύρια πλοία μας, OHWAYLA και ALL IN, βρίσκονται μόλις 678 χιλιόμετρα από τη Γάζα, με εκτιμώμενη άφιξη σε 3 έως 4 ημέρες», ανέφερε σήμερα ο στόλος Sumud.

«Σε δύο ημέρες, ο στολίσκος θα εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Η αποφασιστικότητά μας είναι απόλυτη, ωστόσο αυτή είναι η στιγμή που χρειάζονται περισσότερο η παγκόσμια επαγρύπνηση και η αλληλεγγύη», πρόσθεσε.

Ισραηλινά μέσα: Προετοιμάζονται οι «κομάντο» του Ναυτικού

Εν τω μεταξύ, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «προετοιμασίες με στόχο τον αποκλεισμό των πλοίων». Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan ανέφερε ότι ναυτική μονάδα κομάντο του Ισραήλ πρόσφατα πραγματοποίησε ασκήσεις «για να αναλάβουν τον έλεγχο των πλοίων στη θάλασσα» εφόσον κριθεί αναγκαίο, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «να μην προκληθεί βλάβη στους συμμετέχοντες» στην αποστολή.

Σύμφωνα με το Kan, το Ισραήλ αναμένει ότι ο στολίσκος θα φτάσει στις ακτές της Γάζας σε περίπου τέσσερις ημέρες.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι πρότεινε στους διοργανωτές της ανθρωπιστικής αποστολής να μεταφέρουν τη βοήθεια μέσω Ασκελόν, Κύπρου ή ακόμα και Βατικανού, αλλά οι προτάσεις αυτές «απορρίφθηκαν», κάτι που μεταφράστηκε ως... «σκόπιμη πρόκληση».

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ προειδοποίησε τους ακτιβιστές ότι δεν θα επιτραπεί η παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla αναφέρει ότι το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ αύξησε το επίπεδο συναγερμού σε πολλά νοσοκομεία, προετοιμαζόμενο για πιθανές συγκρούσεις με τον στολίσκο.

Πολεμικά πλοία από Ιταλία, Ισπανία

Η Ιταλία και η Ισπανία έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία κοντά στον στολίσκο για πιθανή διάσωση και ανθρωπιστική υποστήριξη.

Την Κυριακή ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, συναντήθηκε με τριμελή επιτροπή της Global Sumud Flottilla. «Αποφύγετε κινήσεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο κάθε ζωή, και κυρίως των Ιταλών ακτιβιστών», είπε ο Ιταλός υπουργός. Πρόσθεσε, δε, ότι «ο διακηρυγμένος στόχος της Flottilla είναι να βοηθήσει τον παλαιστινακό λαό, αλλά είναι βασικής σημασίας η προσπάθεια αυτή να μην οδηγήσει σε κινήσεις που δεν φέρνουν κανένα απτό αποτέλεσμα, αλλά κινδυνεύουν να προκαλέσουν δραματικές εξελίξεις».

Ο Κροζέτο τόνισε ότι «αν ο στόλος Sumud προχωρήσει σε κινήσεις με στόχο να σπάσει το ναυτικό μπλόκο, θα εκτεθεί σε υψηλότατους και μη διαχειρίσιμους κινδύνους, από την στιγμή που μιλάμε για σκάφη με επιβάτες πολίτες με δηλωμένο στόχο να σπάσουν έναν στρατιωτικό μηχανισμό».

«Η αποστολή μας προχωρεί προς την Γάζα. Κανείς μας δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, πλέουμε σε διεθνή χωρικά ύδατα, σε καθεστώς πλήρους νομιμότητας. Η ευθύνη μας είναι αυτή», δήλωσε η εκπρόσωπος της Global Sumud Flottilla, Μαρία Έλενα Ντέλια.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη, τα Ηνωμένα Έθνη ζήτησαν έρευνα για τις επιθέσεις με drones κατά του στολίσκου στα ανοικτά των ακτών της Ελλάδας, τις οποίες οι ακτιβιστές τις απέδωσαν στο Ισραήλ.

{https://x.com/gbsumudflotilla/status/1970622342444249307}

Στην αποστολή συμμετέχουν περισσότεροι από 500 ακτιβιστές από 40 χώρες.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, ο γενοκτονικός πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει περισσότερους από 66.000 Παλαιστίνιους και έχει τραυματίσει πάνω από 168.000 , με εκτεταμένες καταστροφές και μαζική εκτόπιση σε όλη την επικράτεια.

