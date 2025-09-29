Λιμενεργάτες απειλούν το Ισραήλ με πλήρη εμπορικό αποκλεισμό, δηλώνοντας ότι θα στηρίξουν τον διεθνή στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Οι λιμενεργάτες του ιταλικού λιμανιού της Γένοβας, που την περασμένη εβδομάδα οργάνωσαν μαζικές φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις καλώντας σε αποκλεισμό ισραηλινών εμπορικών πλοίων, έχουν υιοθετήσει την Global Sumud Flotilla - την διεθνή νηοπομπή 50 σκαφών που διασχίζει τη Μεσόγειο για να αμφισβητήσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας.

Οι λιμενεργάτες της Γένοβας ενώθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο με συναδέλφους τους από όλη την Ευρώπη για συζητήσεις σχετικά με τον αποκλεισμό αποστολών όπλων προς το Ισραήλ, χωρίς να έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων.

Μετά τις ύποπτες επιθέσεις με drones κατά του στολίσκου την περασμένη εβδομάδα, οι λιμενεργάτες έχουν πλέον χαρακτηρίσει τη νηοπομπή ως «κόκκινη γραμμή» για περαιτέρω δράσεις, με τους ηγέτες τους να υπόσχονται ότι θα εμποδίσουν φορτία που σχετίζονται με το Ισραήλ σε περίπτωση επίθεσης.

«Η παρεμπόδιση όλων των αποστολών από και προς το Ισραήλ είναι ο μόνος τρόπος για να εξαναγκαστεί se μια αλλαγή πορείας», δήλωσε στο Politico ο Ρικάρντο Ρουντίνο, βετεράνος λιμενεργάτης και ηγετική φυσιογνωμία του CALP.

«Αν επιτεθούν στον στολίσκο, θα υπάρξει γενική απεργία και, αν το Ισραήλ δεν αλλάξει πορεία στη Γάζα, πλήρης εμπορικός αποκλεισμός», πρόσθεσε. «Δεν υπάρχει άλλος δρόμος».

Ο Ρουντίνο έγινε ευρέως γνωστός πριν από έναν μήνα όταν μια ομιλία του έγινε viral στο διαδίκτυο: σε αυτήν προειδοποιούσε ότι αν ο στολίσκος παρεμποδιστεί από το Ισραήλ, θα μπλοκαριστεί «όλη η Ευρώπη», τονίζοντας ότι «ούτε ένα καρφί» δεν θα φύγει από τη Γένοβα για το Ισραήλ.

Οι λιμενεργάτες, είπε, έχουν μακρά ιστορία παρεμπόδισης αποστολών όπλων, που ξεκινά τουλάχιστον από τον πόλεμο του Βιετνάμ. «Έμοιαζε αδύνατο με τη Νότια Αφρική, αλλά μετά από έναν πλήρη αποκλεισμό απελευθέρωσαν τον Μαντέλα και διεξήχθησαν εκλογές», ανέφερε.

Πολλοί άνθρωποι «θέλουν να κάνουν κάτι για να βρεθούν στη σωστή πλευρά της ιστορίας», είπε ο Ρουντίνο. «Ο αποκλεισμός είναι το όπλο του λαού. Δεν έχουμε τανκς, δεν έχουμε πυραύλους - το να μπλοκάρουμε, ακόμη και με τα σώματά μας, είναι το μόνο όπλο που διαθέτουμε».

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, καθώς το ζήτημα αυτό κυριαρχεί στις περιφερειακές εκλογές που ξεκίνησαν την Κυριακή και θα συνεχιστούν μέχρι τον Νοέμβριο.

Το μεγαλύτερο ιταλικό συνδικάτο, η CGIL, έχει δεσμευθεί ότι θα προχωρήσει σε γενική απεργία σε περίπτωση επίθεσης κατά του στολίσκου.