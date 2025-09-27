Όσα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ επιτέθηκε στη Γερμανία και την κατηγόρησε πως έχει τον ίδιο σκοπό με τον Χίτλερ, αναφορικά με την στρατικοποίησή της.

«Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτικοποίηση της Γερμανίας, έχουμε επανειλημμένα εκφράσει τις πολύ βαθιές μας ανησυχίες», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

«Δεν πρόκειται μόνο για μια συνεχή διαδικασία επαναστρατιωτικοποίησης. Υπάρχουν επίσης σαφή σημάδια αναβίωσης του ναζισμού», συνέχισε.

«Γιατί συμβαίνει αυτό; Πιθανώς για τον ίδιο σκοπό που είχε ο Χίτλερ: να υποτάξει όλη την Ευρώπη και να επιχειρήσει να προκαλέσει μια στρατηγική ήττα της Σοβιετικής Ένωσης τότε και της Ρωσίας σήμερα», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Από την άνοδο στην εξουσία του συντηρητικού Φρίντριχ Μερτς ως καγκελάριου, η Γερμανία στοχεύει να γίνει η αιχμή του δόρατος του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού, δεδομένης της ρωσικής απειλής και της αμερικανικής αποδέσμευσης.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ένα πακέτο ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί έως το 2030 για την «αρχιτεκτονική ασφαλείας» στο διάστημα, καθώς η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν σημαντική απειλή και σε αυτό το πεδίο. Παράλληλα είπε πως η χώρα θα μπει σε κούρσα εξοπλισμών» στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την ίδια μέρα, ο γερμανικός στρατός ξεκίνησε επίσης τριήμερα γυμνάσια στο Αμβούργο. Σενάριο: μια στρατιωτική κλιμάκωση στα σύνορα των χωρών της Βαλτικής, γειτόνων της Ρωσίας.

«Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε με υπερηφάνεια ότι στόχος του είναι να κάνει τη Γερμανία, για άλλη μια φορά, την κορυφαία στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Και όταν κάποιος σε μια χώρα που διέπραξε τα εγκλήματα του ναζισμού, του φασισμού και του Ολοκαυτώματος ισχυρίζεται ότι η Γερμανία πρέπει να γίνει ξανά μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, αυτό καταδεικνύει μια αδύναμη ιστορική μνήμη, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο», κατέληξε.

Έτοιμος ο Πούτιν να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, τόνισε στην ομιλία του στον ΟΗΕ, το Σάββατο (27/09) πως «η Ρωσία εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου», αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι: «Επανειλημμένα ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει τονίσει ότι η Ρωσία ήταν και παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για την εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης και για τον τερματισμό του πολέμου. Η ασφάλεια και τα ζωτικά της συμφέροντα πρέπει να συμφωνηθούν με αξιοπιστία.

Τα δικαιώματα των Ρώσων και των ρωσόφωνων στα εδάφη που παραμένουν υπό τον έλεγχο του καθεστώτος του Κιέβου πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως.

Σε αυτή τη βάση, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία», τόνισε.

«Η Ουκρανία δεν θέλει επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών»

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, είπε πως αυτή που δε θέλει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών είναι η Ουκρανία.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ ρωτήθηκε για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και απάντησε ότι «φαίνεται πως το Κίεβο δεν θέλει να συνεχιστούν οι άμεσες διαπραγματεύσεις ενώ σύμφωνα προηγούμενες αναφορές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ουκρανών υπουργών υποστηρίζουν ότι «η διαπραγμάτευση με τον Πούτιν είναι αδύνατη. Αυτοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που είπαν χρόνια αργότερα ότι ο Πούτιν τις αποφεύγει», προσθέτει.

Δεν συμφωνήθηκε εκεχειρία, αλλά αρκετοί γύροι ανταλλαγών κρατουμένων πραγματοποιήθηκαν τις εβδομάδες και τους μήνες που ακολούθησαν τις συνομιλίες».