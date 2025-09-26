Η πρωτοβουλία της EBU έπειτα από απειλές ευρωπαϊκών ραδιοτηλεοπτικών φορέων για μποϊκοτάζ με αίτημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) επιβεβαίωσε ότι θα διεξαγάγει ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Νοέμβριο, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποπομπή του ισραηλινού φορέα Kan από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2026.

Σε επιστολή που στάλθηκε την Πέμπτη στους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, η πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότ Κούντσι, ανέφερε ότι υπάρχει «πρωτοφανής ποικιλία απόψεων» σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision και ότι το ζήτημα απαιτεί αποφάσεις από μια «ευρύτερη δημοκρατική βάση».

Σε ανακοίνωσή της, η EBU δήλωσε συγκεκριμένα:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι επιστολή από το εκτελεστικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης εστάλη προς τους γενικούς διευθυντές όλων των μελών μας, ενημερώνοντάς τους ότι η ψηφοφορία για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί σε έκτακτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της EBU, διαδικτυακά, στις αρχές Νοεμβρίου».

Η απόφαση έρχεται μετά από απειλές αρκετών ευρωπαϊκών ραδιοτηλεοπτικών φορέων - μεταξύ αυτών από την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία και τη Σλοβενία - ότι θα μποϊκοτάρουν την επόμενη διοργάνωση του μεγαλύτερου ζωντανού μουσικού γεγονότος στον κόσμο, εάν επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία είχε αποκλειστεί από τη Eurovision μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ενώ το Ισραήλ συνέχισε να συμμετέχει τα τελευταία δύο χρόνια παρά τις διαμάχες γύρω από τη συμμετοχή του.

Οι διαγωνισμοί του 2024 στη Μάλμε της Σουηδίας και φέτος στη Βασιλεία της Ελβετίας σημαδεύτηκαν από διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων γύρω από τις αίθουσες συναυλιών.

Η επόμενη Eurovision, η 70ή επέτειος του διαγωνισμού, προγραμματίζεται για τη Βιέννη της Αυστρίας τον Μάιο. Ο φορέας φιλοξενίας ORF εξέφρασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αισιοδοξία ότι το γεγονός θα πραγματοποιηθεί ακόμα και σε περίπτωση μποϊκοτάζ ή απώλειας εισφορών από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

«Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη το 2026», δήλωσε εκπρόσωπος του ORF. «Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετεχόντων φορέων».