Η πτήση του Νετανιάχου ωστόσο δεν «μπήκε» στον εναέριο χώρο της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Η πτήση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προς τις ΗΠΑ ακολούθησε μια ασυνήθιστη παράκαμψη σε μια προσπάθεια προφανώς να αποφύγει χώρες που θα μπορούσαν να εκτελέσουν ένα εκκρεμές ένταλμα σύλληψης εναντίον του για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Ο Νετανιάχου αναχώρησε από το Τελ Αβίβ το βράδυ της Τετάρτης για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, η πτήση του, η οποία κανονικά θα πετούσε πάνω από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αντ' αυτού πέταξε κατά μήκος της Μεσογείου Θάλασσας και πάνω από το Στενό του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων. Η πτήση πέρασε για λίγο πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία, σύμφωνα με το FlightRadar24, αλλά απέφυγε εντελώς τον γαλλικό και τον ισπανικό εναέριο χώρο, παρατείνοντας τη διάρκειά της.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού δεν έχει δηλώσει δημόσια γιατί επέλεξε την ασυνήθιστη διαδρομή ωστόσο.

{https://twitter.com/IsraeliPM/status/1971095377144078681}

Πριν από δύο εβδομάδες ανακοίνωσε ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι και μέλη της συνοδείας του Νετανιάχου δεν θα τον συνόδευαν για «τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τα καθίσματα και την ασφάλεια». Η Jerusalem Post ανέφερε ότι ήταν ένας τρόπος αντιστάθμισης για τα πρόσθετα καύσιμα που απαιτούνταν.

Παράλληλα, γαλλική διπλωματική πηγή δήλωσε ότι η Γαλλία είχε αποδεχθεί ισραηλινό αίτημα να πετάξει το αεροσκάφος πάνω από τον γαλλικό εναέριο χώρο.«Τελικά αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια άλλη διαδρομή και δεν γνωρίζουμε τον λόγο», είπε ο διπλωμάτης.

Το τελευταίο ταξίδι του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε πάνω από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, σύμφωνα με το ADS-B Exchange, έναν άλλο ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων.

Σημειώνεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου τον περασμένο Νοέμβριο για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εάν ο Νετανιάχου πετούσε πάνω από ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του ΔΠΔ, θα μπορούσε να αναγκαστεί να προσγειωθεί και να συλληφθεί. Ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέλη του ΔΠΔ.

Ο Νετανιάχου θα [ανοίξει» την Παρασκευή τις ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τη Δευτέρα θα έχει συνα΄ντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες του CNN