Ακτιβιστές ανέφεραν χθες «εκρήξεις», κάποιες «ανοιχτά της Κρήτης», ενώ drones έριξαν «άγνωστα αντικείμενα» σε τουλάχιστον 10 σκάφη - Δεν κάνει βήμα πίσω το Ισραήλ - «Ούτε εμείς», απαντούν οι αλληλέγγυοι.

Μετά την Ιταλία και η Ισπανία στέλνει πολεμικό πλοίο για να βοηθήσει τον στολίσκο αλληλεγγύης, της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, έπειτα από αναφορές για επιθέσεις με drones στην αποστολή.

Ακτιβιστές ανέφεραν χθες πώς έγιναν τουλάχιστον «13 εκρήξεις» - κάποιες ανοιχτά της Κρήτης - και ότι drones έριξαν «άγνωστα αντικείμενα» σε τουλάχιστον 10 σκάφη - υπάρχουν αναφορές για ρίψη χημικών.

Το πρωί της Τετάρτης ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή η ιταλική φρεγάτα Fasan να μεταβεί στην περιοχή όπου βρίσκονται τα πλοιάρια του στολίσκου της αποστολής Global Sumud Flottilla, στην οποία συμμετέχουν μέλη του ιταλικού κοινοβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου.

Λίγο αργότερα η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε «επικίνδυνη και ανεύθυνη» την πρωτοβουλία Global Sumud Flottilla.

«Δεν χρειάζεται να θέτεις σε κίνδυνο την ακεραιότητά σου και να εισέλθεις σε πολεμικό πεδίο, για να παραδώσεις ανθρωπιστικές βοήθειες στην Γάζα, τις οποίες η ιταλική κυβέρνηση θα μπορούσε να παραδώσει μέσα σε λίγες ώρες. Καλώ όλους να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης, ιδίως τους Ιταλούς βουλευτές», τόνισε η Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής της, Αντόνιο Ταγιάνι, εργάζεται με στόχο μια εναλλακτική λύση: να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην Κύπρο, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη να την μεταφέρει στον πληθυσμό της Γάζας. «Μια πρόταση για την οποία νομίζω ότι υπάρχει η συναίνεση της κυπριακής, της ιταλικής και της ισραηλινής κυβέρνησης, αναμένουμε την απάντηση της Flottila», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Παρέμβαση Σάντσεθ

Μετά την ανακοίνωση της Ιταλίας, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα αναπτύξει στην περιοχή ένα πολεμικό πλοίο «με όλους τους απαραίτητους πόρους» για να προστατεύσει και να βοηθήσει τον στολίσκο στο ταξίδι του προς τη Γάζα.

«Η ισπανική κυβέρνηση απαιτεί να τηρείται το διεθνές δίκαιο και να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των πολιτών μας να πλοηγούνται με ασφάλεια στη Μεσόγειο», δήλωσε ο Σάντσεθ στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Ανένδοτο το Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει στον στολίσκο να φτάσει στη Λωρίδα, ισχυριζόμενο, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ότι η αποστολή «οργανώνεται από τη Χαμάς».

«Εάν η πραγματική επιθυμία των συμμετεχόντων στον στολίσκο είναι να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια αντί να υπηρετήσουν τη Χαμάς, το Ισραήλ καλεί τα σκάφη να δέσουν στο λιμάνι του Ασκελόν και να ξεφορτώσουν εκεί την βοήθεια, από όπου θα μεταφερθεί άμεσα και συντονισμένα στη Λωρίδα της Γάζας», έγραψε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στο X τη Δευτέρα.

«Θα συνεχίσουμε να πλέουμε»

Ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα, που συμμετέχει στην αποστολή, ξεκαθάρισε ότι «Θα συνεχίσουμε να πλέουμε».

«Ο διεθνής στόλος Sumud είναι μια ειρηνική, μη βίαιη, ανθρωπιστική αποστολή, η οποία τηρεί το διεθνές δίκαιο, το οποίο αναφέρει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να εμποδίσει την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα», αναφέρει σε βιντεοσκοπημένη δήλωση στο Instagram.

Ο στολίσκος αποτελείται από 50 μικρά σκάφη από 44 χώρες και στοχεύει στη διάσπαση ενός 18ετούς ισραηλινού αποκλεισμού της Λωρίδας. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο αποκλεισμός είναι απαραίτητος για να εμποδίσει τη Χαμάς να εισάγει όπλα, ενώ οι επικριτές κάνουν λόγο για «συλλογική τιμωρία».

Σύμφωνα με το Euronews.com, από τότε που ο στολίσκος αλληλεγγύης απέπλευσε από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου, ακτιβιστές έχουν αναφέρει αρκετές επιθέσεις κατά της νηοπομπής, συμπεριλαμβανομένων αρκετών σκαφών σε ελληνικά ύδατα την Τετάρτη και δύο πλοίων σε τυνησιακά ύδατα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.