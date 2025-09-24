Το χιούμορ του Εμανουέλ Μακρόν και ο αγέλαστος Ταγίπ Ερντογάν.

Εκτός από τον Εμανουέλ Μακρόν «θύμα» της αυτοκινητοπομπής του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη έπεσε και ο Ταγίπ Ερντογάν. Σε αντίθεση, ωστόσο, με τον Γάλλο πρόεδρο, ο ηγέτης της Τουρκίας δεν αντιμετώπισε με χιούμορ το «μπλόκο» της Αστυνομίας.

Την Τρίτη αστυνομικοί δεν επέτρεψαν στον Ταγίπ Ερντογάν - και την τουρκική αντιπροσωπεία - να διασχίσει έναν δρόμο, καθώς από λεπτό σε λεπτό θα περνούσε η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τούρκο πρόεδρο να περιμένει υπομονετικά και... αγέλαστος.

{https://www.youtube.com/watch?v=Usc9RBE2uVc}

Είχε προηγηθεί το «μπλόκο» στον Γάλλο πρόεδρο το βράδυ της Δευτέρας. Ο Μακρόν «κόλλησε» σε δρόμο της Νέας Υόρκης, φεύγοντας από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου ακούγεται να λέει σε αστυνομικό: «Έχω δέκα άτομα μαζί μου. Πηγαίνω στη γαλλική πρεσβεία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο αστυνομικός αφού του ζήτησε συγγνώμη, του εξήγησε ότι η περίμετρος είναι αποκλεισμένη, λόγω της αυτοκινητοπομπής Τραμπ.

Στη συνέχεια ο Εμ. Μακρόν επιστράτευσε το χιούμορ και τηλεφώνησε στον Αμερικανό πρόεδρο: «Πώς είσαι; Μάντεψε. Περιμένω στον δρόμο γιατί όλα είναι μπλοκαρισμένα για εσάς», ακούγεται να λέει στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του.