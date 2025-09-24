Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο, διερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Τζίμι Κίμελ.

Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε χθες στη μικρή οθόνη, αφού το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέστειλε την εκπομπή του την περασμένη εβδομάδα, μετά τις απειλές του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών με αφορμή τα σχόλια του παρουσιαστή για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Η επιστροφή του Κίμελ έκανε χαρούμενους πολλούς τηλεθεατές, όχι όμως και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπέλυσε απειλές κατά του ABC.

Πριν από τη μετάδοση της εκπομπής του Κίμελ, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social πως «δεν μπορεί να πιστέψει» ότι το ABC έδωσε πίσω στον Κίμελ την εκπομπή του και υπαινίχθηκε περαιτέρω δράση κατά του τηλεοπτικού δικτύου.

«Γιατί να θέλουν να επιστρέψει κάποιος που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που βάζει το Δίκτυο σε κίνδυνο παίζοντας 99% θετικά για τους Δημοκρατικούς ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ;», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Είναι άλλος ένας βραχίονας της DNC (σ.σ.: η Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, Democratic National Committee) και, απ' ό,τι γνωρίζω, αυτό θα ήταν μια μεγάλη παράνομη Συνεισφορά σε Προεκλογική Εκστρατεία. Πιστεύω ότι θα ελέγξουμε το ABC σχετικά μ' αυτό», πρόσθεσε

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε στον Τζίμι Κίμελ πίσω τη δουλειά του. Ο Λευκός Οίκος είχε ενημερωθεί από το ABC πως η εκπομπή του ακυρώθηκε! Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα, επειδή το κοινό του ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ και το «ταλέντο» του δεν υπήρχε ποτέ. Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο παίζοντας 99% θετικά για τους Δημοκρατικούς ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ; Είναι άλλος ένας βραχίονας της DNC (σ.σ.: η Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος, Democratic National Committee) και, απ' ό,τι γνωρίζω, αυτό θα ήταν μια μεγάλη παράνομη Συνεισφορά σε Προεκλογική Εκστρατεία. Πιστεύω ότι θα ελέγξουμε το ABC σχετικά μ' αυτό. Ας δούμε πώς θα τα πάμε. Την τελευταία φορά που τους κυνήγησα, μου έδωσαν 16 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό φαίνεται ακόμα πιο προσοδοφόρο. Μια ομάδα χαμένων! Αφήστε τον Τζίμι Κίμελ να σαπίσει στις κακές του τηλεθεάσεις».