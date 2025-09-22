«Μην έχετε καμία ψευδαίσθηση. Είμαστε έτοιμοι», το μήνυμα στον Πούτιν.

Οι ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια και δημιουργούν τον κίνδυνο για ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στη Μόσχα και το ΝΑΤΟ, κατήγγειλαν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ προειδοποίησαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν ακόμα και για κατάρριψη μαχητικού αεροσκάφους.

Η συνεδρίαση έγινε για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, την περασμένη Παρασκευή, από τρία ρωσικά MiG-31. Προηγήθηκε η εισβολή πάνω από 20 ρωσικών drones στην Πολωνία, αλλά και η παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας. Αύριο, Τρίτη, θα συνεδριάσει το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο για την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου.

Οι πιο σκληρές τοποθετήσεις έγιναν από τους υπουργούς Εξωτερικών της Βρετανίας και της Πολωνίας. Η μεν Ιβέτ Κούπερ διεμήνυσε στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει αεροσκάφη που μπαίνουν στον εναέριο χώρο του δίχως άδεια. Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι προχώρησε ένα βήμα παραπέρα: «Εάν καταρριφθεί αεροσκάφος ή πύραυλος σας, μην έρθετε εδώ για να κλαφτείτε», ανέφερε απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της Ρωσίας.

Βρετανίδα ΥΠΕΞ προς Πούτιν: Μην έχετε ψευδαισθήσεις, είμαστε έτοιμοι

Απευθυνόμενη στον Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ιβέτ Κούπερ τόνισε: «Οι απερίσκεπτες ενέργειές σας δημιουργούν κίνδυνο ευθείας ένοπλης σύγκρουσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Η συμμαχία μας είναι αμυντική, αλλά μην έχετε καμία ψευδαίσθηση. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους ουρανούς και το έδαφος του ΝΑΤΟ».

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών συμπλήρωσε: «Είμαστε αποφασισμένοι κι εάν χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε αεροπλάνα που επιχειρούν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ χωρίς άδεια, θα το κάνουμε».

Η Κούπερ κατηγόρησε τη Ρωσία πως συνεχίζει «να παραβιάζει τις πιο βασικές υποχρεώσεις της βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», με κλιμακούμενες επιθέσεις στην Ουκρανία και απερίσκεπτες εισβολές στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Εσθονίας.

«Οι τελευταίες ενέργειες είναι επικίνδυνες και απερίσκεπτες. Στη χειρότερη περίπτωση, αποτελούν μια εσκεμμένη προσπάθεια υπονόμευσης της εδαφικής ακεραιότητας κυρίαρχων εθνών και της ευρωπαϊκής ασφάλειας», επεσήμανε. «Ρισκάρουν έναν λάθος υπολογισμό, ανοίγουν την πόρτα σε ευθεία ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία», προειδοποίησε και διεμήνυσε: «Η συνδυαστική δύναμη του ΝΑΤΟ είναι απαράμιλλη και η αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί την ειρήνη και την ασφάλεια είναι ακλόνητη».

Η ιμπεριαλιστική πολεμοχαρής πολιτική της Ρωσίας αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, υπογράμμισε η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών. «Είναι μια απειλή για τις αρχές και τις αξίες που στηρίζουν αυτόν τον Οργανισμό, ο οποίος έχει κάνει τόσα πολλά για να υποστηρίξει τη σταθερότητα και την ευημερία τα τελευταία 80 χρόνια και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε για το καλό όλων μας», συμπλήρωσε.

Προειδοποίηση Σικόρσκι για κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους

Στην τοποθέτησή του, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, υπογράμμισε ότι έχεο μόνο ένα αίτημα από τη ρωσική κυβέρνηση.

«Εάν άλλος ένας πύραυλος ή αεροσκάφος εισέλθει στον εναέριο χώρο μας χωρίς άδεια, εσκεμμένα ή κατά λάθος και καταρριφθεί και τα συντρίμμια πέσουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ, παρακαλώ μην έρθετε εδώ να κλαφτείτε για αυτό. Σας προειδοποιήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας απέρριψε τους ισχυρισμούς περί ατυχήματος. «Αν ήταν ατυχήματα, γιατί δεν το παραδεχθήκατε αμέσως και να ζητήσετε συγγνώμη;», διερωτήθηκε και υπογράμμισε πως αυτές οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου είναι ύποπτες, επειδή αποτελούν «κλιμάκωση του υβριδικού πολέμου» που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Δύσης εδώ και χρόνια.

Στη συνέχεια, ο Σικόρσκι αναφέρθηκε σε «δολοφονίες πολιτικών, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποστατών, κυβερνοεπιθέσεις εναντίον νοσοκομείων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εμπρησμούς, μεταξύ άλλων στην Πολωνία, τη Βρετανία και τη Λιθουανία, δέματα με εμπρηστικούς μηχανισμούς σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, επιθέσεις σε ουκρανικές πρεσβείες, πέρα από την συνήθη κατασκοπεία και παραπληροφόρηση».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει την ευθύνη να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα πως τέτοιες προκλήσεις δεν θα γίνουν ανεκτές, υπογράμμισε. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της Ρωσίας, τόνισε: «Ξέρουμε πως δεν σας ενδιαφέρει το διεθνές δίκαιο και ότι είστε ανίκανοι να ζήσετε ειρηνικά με τους γείτονές σας. Ο παρανοϊκός εθνικισμός σας περιέχει έναν πόθο για κυριαρχία που δεν θα πάψει μέχρι να συνειδητοποιήσετε ότι η εποχή των αυτοκρατοριών έχει τελειώσει και πως η αυτοκρατορία σας δεν θα ξαναχτιστεί. Κάθε επίθεση με drone από τους ήρωες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Θεός να τους έχει καλά, φέρνει αυτή την ημέρα πιο κοντά».

Κάγια Κάλας: Σκόπιμη πρόκληση, θα μπορούσε να έχει καταστροφικά αποτελέσματα

Η Κάγια Κάλας επίσης τόνισε ότι η εισβολή στον εσθονικό εναέριο χώρο δεν ήταν ατύχημα, αλλά μια παραβίαση «άνευ προηγουμένου, τόσο σε κλίμακα όσο και σε απερισκεψία», η οποία αποτελεί μια «σκόπιμη πρόκληση» που θα μπορούσε να είχε τελειώσει με «καταστροφικά» αποτελέσματα.

«Δεν μπορεί η Ρωσία να έχει παραβιάσει τυχαία τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο τρεις φορές μέσα σε δύο εβδομάδες. Εάν ήταν ατύχημα, εάν ήταν λάθος, υπήρξε άφθονος χρόνος για τη Ρωσία για να πει “συγγνώμη, κάναμε λάθος”. Αντί για αυτό, βλέπουμε ένα μοτίβο. Η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας, υπονομεύει την ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Η Ρωσία θα συνεχίσει να προκαλεί, όσο το επιτρέπουμε», τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

ΗΠΑ: Θα υπερασπιστούμε κάθε ίντσα της επικράτειας του ΝΑΤΟ

Ο Μάικλ Γουόλς, ο νέος απεσταλμένος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, έκανε σε αυτή τη συνεδρίαση την πρώτη του εμφάνιση στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί μας θα υπερασπιστούν κάθε ίντσα της επικράτειας του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε και τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να αποκλιμακώσει την ένταση.

Η παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου, μετά την εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία «δημιουργεί την εντύπωση πως η Ρωσία είτε θέλει να κλιμακώσει και να σύρει περισσότερες χώρες στη σύγκρουση με την Ουκρανία, είτε ότι δεν έχει τον πλήρη έλεγχο εκείνων που χειρίζονται τα μαχητικά αεροσκάφη και τα drones της. Και τα δύο σενάρια είναι πολύ ανησυχητικά», συμπλήρωσε.

Σιμπίχα: Η απειλή πρέπει να εξουδετερώνεται

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, διερωτήθηκε ποια θα είναι η επόμενη χώρα που θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της Μόσχας.



«Καμία από αυτές τις εξελίξεις δεν ήταν τυχαία. Όχι, η Μόσχα το κάνει σκόπιμα», τόνισε. «Η Ευρώπη δεν είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά η Ρωσία είναι σε πόλεμο με την Ευρώπη. Και ο μόνος τρόπος να διαφυλαχθεί η ειρήνη είναι να απαντήσουμε με δύναμη και ενότητα», υπογράμμισε.

«Μια ισχυρή απάντηση σημαίνει ότι η απειλή δεν θα έπρεπε να συνοδεύεται, ούτε για 12 λεπτά, ούτε για 1 λεπτό. Θα πρέπει να εξουδετερώνεται», τόνισε.

Με πυραύλους τα ρωσικά μαχητικά

Ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών, Μάργκους Τσάκνα, έδειξε στο Συμβούλιο Ασφαλείας στοιχεία από ραντάρ και φωτογραφίες των ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών που παραβίασαν τον εναέριο χώρο.

«Όλα έφεραν πυραύλους και ήταν έτοιμα για μάχη», είπε για τα MiG-31. «Η παραβίαση είναι ξεκάθαρη, η Ρωσία λέει ψέματα ξανά. Είναι μια επικίνδυνη συμπεριφορά που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Θέτει ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, ενθαρρύνοντας περαιτέρω επιθετικότητα, τροφοδοτώντας περιφερειακές και παγκόσμιες εντάσεις και τελικά θέτοντας σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια», υπογράμμισε.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεπουλ, επεσήμανε πως πρόκειται για επικίνδυνη κλιμάκωση από τη Ρωσία και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. «Η Ρωσία θέτει σοβαρό κίνδυνο για την περιφερειακή ασφάλεια, όπως και για την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα», πρόσθεσε.

«Αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δείχνει ότι εάν η επιθετικότητα της Ρωσίας παραμείνει ανεξέλεγκτη, είναι αναπόφευκτο να επαναληφθεί», τόνισε ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, Ντάβιντ φαν Βέελ.

«Θέατρο παραλόγου» λέει η Ρωσία

Ο αναπληρωτής πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Ντμίτρι Πολιάνσκι υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τις παραβιάσεις και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις για αβάσιμες κατηγορίες.

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Όταν αποφασίσετε ότι θέλετε να εμπλακείτε σε σοβαρή συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για τη μοίρα της ηπείρου μας, για το πώς θα κάνουμε αυτή την ήπειρο ευημερούσα και ασφαλή για όλους, θα είμαστε έτοιμοι», ανέφερε.

