Ο εκτοπισμός αποτελεί μια κατάσταση που συντρίβει τους ανθρώπους στη Γάζα. Για πολλούς, αυτή δεν είναι η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά που εκτοπίζονται. Αυτή τη φορά, όμως, ξέρουν καλά πως είναι σχεδόν απίθανο να βρει κανείς ασφαλές καταφύγιο.

Η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχει αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες απελπισμένους Παλαιστίνιους να αναζητήσουν εκ νέου καταφύγιο στον νότο, χωρίς να ξέρουν αν θα ξαναδούν ποτέ τα σπίτια τους.

Η κατάσταση είναι «τίποτα λιγότερο από κατακλυσμική», δήλωσε η Όλγα Τσερέβκο, εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, στον Al Jazeera.

Η Τσερέβκο ανέφερε ότι υπάρχει συνεχής ροή ανθρώπων που κατευθύνονται από τον βορρά, με πολλούς να διανύουν με τα πόδια τα 22 χιλιόμετρα προς τη λεγόμενη ανθρωπιστική ζώνη αλ-Μαουάσι.

«Οι συνθήκες υγιεινής είναι τόσο άθλιες που, φυσικά, οδηγούν σε μαζική εξάπλωση ασθενειών και δερματικών εξανθημάτων», είπε. Όσον αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση, ο όγκος των κρίσιμων προμηθειών που εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας είναι «μη επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων [...] Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς μας και να φτάσουμε στους ανθρώπους που χρειάζονται αυτή τη βοήθεια περισσότερο».

Τα νοσοκομεία στην πολιορκημένη Πόλη της Γάζας βρίσκονται «στα πρόθυρα κατάρρευσης», δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας - καθώς η χερσαία εισβολή του Ισραήλ εισέρχεται στην τρίτη μέρα της.

Η επίθεση «προκαλεί νέα κύματα εκτοπισμού, αναγκάζοντας τραυματισμένες οικογένειες να μετακινούνται σε μια συνεχώς μειούμενη περιοχή, από την οποία εκλείπει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγεσούς.

«Οι τραυματίες και τα άτομα με αναπηρίες δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές καταφύγιο, γεγονός που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο», πρόσθεσε. «Καλούμε σε άμεση λήξη αυτών των απάνθρωπων συνθηκών. Καλούμε σε κατάπαυση του πυρός».

{https://x.com/DrTedros/status/1968550586279936247}

Σημειώνεται πως πριν λίγη ώρα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας δημοσίευσε την τελευταία ενημέρωση για τα θύματα του πολέμου: Το τελευταίο 24ωρο τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 228 άτομα τραυματίστηκαν.

Τα στοιχεία αυτά ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των νεκρών και των τραυματιών σε τουλάχιστον 65.141 και 165.925, αντίστοιχα.

Όπως μεταφέρει το Al Jazeera, η κατάσταση στην Πόλη της Γάζας παραμένει εξαιρετικά δύσκολη: Οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την περιοχή υπό πυκνά πυρά πυροβολικού και αεροπορικές επιδρομές.

Το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός προχωρά από δύο κατευθύνσεις – από το βορειοδυτικά και τα νοτιοανατολικά – εγκλωβίζει τους ανθρώπους στη μέση και τους ωθεί προς το δυτικό μέρος της πόλης.

Πέρα από τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί στην πόλη, πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.