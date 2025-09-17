Για πρώιμο τύπο καρκίνου του δέρματος έκανε λόγο ο γιατρός του Μπολσονάρου.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου έλαβε εξιτήριο την Τετάρτη από το νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί μια ημέρα νωρίτερα όταν παρουσίασε εμετό, ζάλη και χαμηλή αρτηριακή πίεση, ανέφεραν οι γιατροί του σε ανακοίνωσή τους.

Η κατάσταση της υγείας του Μπολσονάρου βελτιώθηκε, αλλά θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά, πρόσθεσε το νοσοκομείο DF Star της Μπραζίλια.

Οι εξετάσεις του ωστόσο διαπίστωσαν την παρουσία πλακώδους καρκινώματος, σύμφωνα με το νοσοκομείο, και ο Μπολσονάρου θα χρειαστεί τακτικούς ελέγχους.

«Οι εξετάσεις έδειξαν ότι δύο από τις βλάβες ήταν ένας πρώιμος τύπος καρκίνου του δέρματος», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γιατρός του Μπολσονάρου, Κλαούντιο Μπιρολίνι. «Αυτό έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω αφαίρεσης, αλλά απαιτείται τακτική παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι δεν θα εμφανιστούν νέες βλάβες και ότι οι αφαιρέσεις, που κάναμε, ήταν πλήρεις».

Σημειώνεται πως ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα από επιτροπή του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για σχεδιασμό πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Με πληροφορίες του Reuters