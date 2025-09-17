Οι 432 θάνατοι οφείλονται σε λιμό και υποσιτισμό ενώ οι 146 από αυτούς είναι παιδιά της Γάζας.

Τουλάχιστον 65.062 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 165.697 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις στη Γάζα μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου του Ισραήλ, αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Τις τελευταίες 24 ώρες, οι σοροί επτά αιτούντων ανθρωπιστικής βοήθειας και 87 τραυματισμένων Παλαιστινίων μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε όλη τη Γάζα, ανέφερε η ίδια πηγή. Ο τελευταίος απολογισμός αυξάνει τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε χώρους παροχής βοήθειας από την ίδρυση του GHF στα τέλη Μαΐου σε 2.504 με περισσότερους από 18.381 να είναι οι τραυματίες.

Τέσσερις θάνατοι που καταγράφηκαν οφείλονται σε λιμό και υποσιτισμό, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών από την κρίση πείνας που προκαλεί το Ισραήλ στη Γάζα σε 432. Τα 146 είναι παιδιά.

Από τότε που η έκθεση της IPC, με την υποστήριξη του ΟΗΕ, κήρυξε λιμό στη Γάζα τον περασμένο μήνα, έχουν καταγραφεί 154 θάνατοι από υποσιτισμό, συμπεριλαμβανομένων 31 παιδιών.