Τα στοιχεία της Eurostat για τις αιτήσεις ασύλου.

Οι αιτήσεις ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν σημαντική μείωση τον Ιούνιο του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, 52.265 πολίτες εκτός ΕΕ υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση διεθνούς προστασίας, αριθμός μειωμένος κατά 27% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 (71.455) και κατά 5% σε σχέση με τον Μάιο του 2025 (54.780). Αντίθετα, οι επανειλημμένες αιτήσεις αυξήθηκαν, φτάνοντας τις 8.140 - αύξηση 24% σε ετήσια βάση και 7% σε μηνιαία.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 εκδόθηκαν 194.730 αποφάσεις ασύλου σε πρώτο βαθμό, αριθμός αυξημένος κατά 3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, αλλά μειωμένος κατά 2% έναντι του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Από αυτές, το 34% ήταν θετικές, δηλαδή 65.735 αιτούντες έλαβαν κάποια μορφή προστασίας. Ωστόσο, σε ετήσια βάση οι θετικές αποφάσεις κατέγραψαν πτώση 35%, γεγονός που δείχνει αυστηρότερη πολιτική ασύλου.

Όσον αφορά την καταγωγή των αιτούντων, οι περισσότεροι προήλθαν από τη Βενεζουέλα (7.615), ενώ ακολούθησαν οι Αφγανοί (4.085), οι Μπαγκλαντεσιανοί (2.735) και οι Σύροι (2.315). Οι περισσότερες αιτήσεις συγκεντρώθηκαν στην Ισπανία (12.645), την Ιταλία (9.765), τη Γαλλία (9.510) και τη Γερμανία (6.860), χώρες που συνολικά υποδέχτηκαν το 74% των νέων αιτούντων. Αναλογικά με τον πληθυσμό, τα υψηλότερα ποσοστά πρώτων αιτήσεων σημειώθηκαν στην Ελλάδα (39,4 ανά 100.000 κατοίκους), την Ισπανία (25,8) και την Κύπρο (24,3).

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτήθηκαν άσυλο: τον Ιούνιο καταγράφηκαν 1.835 νέες αιτήσεις, με προέλευση κυρίως από την Ερυθραία (460), το Αφγανιστάν (205) και το Μάλι (190). Η Ολλανδία υποδέχτηκε τους περισσότερους (450), ακολουθούμενη από την Ισπανία (415) και τη Γερμανία (270).

Στις θετικές αποφάσεις ασύλου του δεύτερου τριμήνου, το 48% των δικαιούχων έλαβαν καθεστώς πρόσφυγα, το 28% ανθρωπιστικό καθεστώς και το 24% επικουρική προστασία. Η Ισπανία εξέδωσε τις περισσότερες θετικές αποφάσεις (16.060), μπροστά από τη Γαλλία (14.220) και τη Γερμανία (13.450). Κύριοι ωφελούμενοι της διεθνούς προστασίας ήταν Αφγανοί (13.170), Βενεζουελάνοι (12.340) και Σομαλοί (3.215).