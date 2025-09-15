Η στρατιωτική άσκηση γίνεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων παρακολούθησαν σήμερα, Δευτέρα, την κοινή στρατιωτική άσκηση που πραγματοποιούν η Ρωσία και η Λευκορωσία.

Η «Zapad-2025» ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ, καθώς δύο ημέρες νωρίτερα ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας.

Τα στρατιωτικά γυμνάσια πραγματοποιούνται σε πεδία ασκήσεων στις δύο χώρες. Σήμερα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι παρακολούθησαν την άσκηση στη Λευκορωσία, κάτι που το υπουργείο Άμυνας της χώρας το παρουσίασε ως έκπληξη.

«Ποιος θα περίμενε πώς θα ξεκινούσε άλλη μία ημέρα της άσκησης Zapad-2025», ανέφερε ανακοίνωση, που σημείωνε την παρουσία των Αμερικανών μεταξύ εκπροσώπων 23 χωρών, ανάμεσά τους από άλλα δύο μέλη του ΝΑΤΟ: την Τουρκία και την Ουγγαρία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο, οι δύο ένστολοι αξιωματούχοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ευχαριστούν τον Λευκορώσο υπουργό Άμυνας, Βίκτορ Χρένιν, για την πρόσκληση.

«Θα δείξουμε ό,τι σας ενδιαφέρει. Ό,τι θέλετε. Μπορείτε να πάτε και να δείτε, να μιλήσετε με ανθρώπους», τους λέει ο Χρένιν, σύμφωνα με το Reuters.

Η παρουσία των Αμερικανών αξιωματούχων στη στρατιωτική άσκηση είναι το τελευταίο σημάδι αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Λευκορωσίας, που παραμένει στενός σύμμαχος της Μόσχας, σημειώνει το δημοσιογραφικό πρακτορείο.

Ο Τζον Κόουλ, εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο Μινσκ για συνομιλίες με τον Λευκορώσο πρόεδρο, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος συμφώνησε στην αποφυλάκιση 52 κρατουμένων, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι και πολιτικοί αντίπαλοι.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ ήραν τις κυρώσεις σε βάρος των εθνικών αερογραμμών της Λευκορωσίας, της Belavia. Στο άμεσο μέλλον ο Τραμπ θέλει να ξανανοίξει η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκορωσία, να αποκατασταθούν οι σχέσεις και να αναζωογονηθούν οι οικονομικοί και εμπορικοί δεσμοί, δήλωσε ο Κόουλ.

Εκτόξευση πυραύλου από ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, η Ρωσία εκτόξευσε πύραυλο Kalibr από το πυρηνικό υποβρύχιο «Arkhangelsk», στη θάλασσα Μπάρεντς, σύμφωνα με το Interfax.

