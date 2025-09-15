Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στο Ισραήλ να «ξεπλένει» την επιθετικότητά του είπε μεταξύ άλλων ο Πέδρο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε να αποκλειστεί το Ισραήλ από κάθε διεθνή αθλητική διοργάνωση για όσο καιρόν διαρκεί η «βαρβαρότητά του» στη Γάζα.

Όπως είπε δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στο Ισραήλ να «ξεπλένει» την επιθετικότητά του. Μιλώντας μία ημέρα πριν από τις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, που οδήγησαν σε πρόωρη αναγκαστική λήξη του ποδηλατικού γύρου της Ισπανίας, Vuelta a España και εν μέσω χαοτικών σκηνών και συγκρούσεων με την αστυνομία, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε πως αισθάνεται βαθύ θαυμασμό για όλους όσοι διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά κατά της συμμετοχής της Ισραηλινής ομάδας.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως τα γεγονότα της Κυριακής στη Μαδρίτη θα οδηγήσουν στη σκέψη πολλών για το αν το Ισραήλ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε μεγάλα αθλητικά events.

«Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε μετά τα όσα συνέβησαν στη Μαδρίτη χθες θα πρέπει να διευρυνθούν σε όλες τις γωνιές του κόσμου» είπε τη Δευτέρα ο Σάντσεθ.

«Πραγματκά συμβαίνει σε ορισμένα μέρη του κόσμου και βλέπουμε πώς κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών λένε πως όσο συνεχίζεται η βαρβαρότητα, το Ισραήλ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε διεθνή πλατφόρμα για να ξεπλένει την παρουσία του. Και θεωρώ ότι οι αθλητικοί οργανισμοί θα πρέπει να αναρωτηθούν αν είναι ηθικό να αφήσουν το Ισραήλ να συμμετέχει σε διεθνείς διοργανώσεις».

Ο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τα «διπλά μέτρα και σταθμά» της διεθνούς κοινότητας σε σχέση με την Ουκρανία και τη Γάζα και δήλωσε τον Μάιο ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, μια έκκληση που επανέλαβε τις τελευταίες ημέρες ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι ενώ η κυβέρνησή του απέρριπτε και θα απορρίπτει πάντα τη βία, τρέφει «βαθύ θαυμασμό και σεβασμό» τόσο για τους ποδηλάτες στη Vuelta όσο και για «μια ισπανική κοινωνία που κινητοποιείται ενάντια στην αδικία και υπερασπίζεται τις ιδέες της με ειρηνικό τρόπο».

Παρόλο που η ομάδα Israel-Premier Tech είναι ιδιωτική και όχι κρατική, η παρουσία της στον αγώνα ποδηλασίας οδήγησε σε μια σειρά διαδηλώσεων. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επαίνεσε την ομάδα επειδή «δεν ενέδωσε στο μίσος και τον εκφοβισμό», προσθέτοντας ότι έκανε το Ισραήλ περήφανο.

Οι διαμαρτυρίες κορυφώθηκαν με 100.000 διαδηλωτές να συγκεντρώνονται για τη συγκέντρωση της Κυριακής. Σύμφωνα με την ισπανική κυβέρνηση, 22 αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με διαδηλωτές και δύο άτομα συνελήφθησαν.

Με πληροφορίες του Guardian