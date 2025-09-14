Ο Αντρέα Μποτσέλι, ο Φαρέλ Γουίλιαμς και ο Τζον Λέτζεντ μάγεψαν το πλήθος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ένα ξεχωριστό μουσικό θέαμα φώτισε το Σάββατο το βράδυ (13.09.2025) τη Βασιλική και την πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, στη Ρώμη.

Δεκάδες χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν μια δωρεάν συναυλία που διοργάνωσε η Αγία Έδρα.

Στη σκηνή του Βατικανού ανέβηκαν παγκόσμιες μουσικές προσωπικότητες όπως ο Αντρέα Μποτσέλι και ο Φαρέλ Γουίλιαμς, ενώ τους πλαισίωσαν ο Τζον Λέτζεντ, η Γαλλομπενινέζα τραγουδίστρια Ανζελίκ Κιντζό και ο Ταϊλανδός ράπερ ΜπαμΜπαμ.

Για περισσότερες από δύο ώρες η μουσική της συναυλίας αντηχούσε στη Ρώμη, ενώ 3.500 drones φώτιζαν τον ουρανό, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα.

Τα drones σχημάτισαν θρησκευτικά εικονίσματα και έργα τέχνης, όπως τα δύο χέρια του Αδάμ και του Θεού που πλησιάζουν το ένα το άλλο, από το έργο της Καπέλα Σιστίνα του Μιχαήλ Αγγέλου.

Ο πάπας Λέων, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί στη συναυλία, χαιρέτισε την πρωτοβουλία.

«Ο κόσμος είναι σημαδεμένος από συγκρούσεις και διχασμούς και εσείς είστε ενωμένοι με ένα δυνατό και θαρραλέο “όχι” στον πόλεμο και “ναι” στην ειρήνη και την αδελφοσύνη», δήλωσε. Ευχαρίστησε επίσης τους καλλιτέχνες «που με τη δημιουργικότητά τους θα διαδώσουν αυτό το μήνυμα σε όλο τον κόσμο από τη θαυμάσια κιονοστοιχία του Μπερνίνι».