Η Πολωνία επιπλήττει τον Τραμπ: Όχι, δεν ήταν «λάθος» η εισβολή ρωσικών drones - Η αντίδραση της Γαλλίας

«Θα μπορούσε να είναι ένα λάθος» είπε σε... δεύτερο χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας την οργή της Πολωνίας.

Σε... λάθος απέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την είσοδο πάνω από 19 ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και η Βαρσοβία επέπληξε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ γι' αυτήν τη δήλωση: «Όχι, αυτό δεν ήταν λάθος», έγραψε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι σε ανάρτησή του στο X.

Την Τετάρτη, πολωνικά και ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να καταρρίψουν ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στην Ευρώπη που ερμήνευσαν την κίνηση Πούτιν ως μια «δοκιμασία».

Η πρώτη αντίδραση της Ουάσιγκτον ήταν... αινιγματική, με τον Τραμπ να δημοσιεύει στην πλατφόρμα του Truth Social: «Τι συμβαίνει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη; Ξεκινάμε!»

Την Πέμπτη, ωστόσο, πρόεδρος των ΗΠΑ αμφισβήτησε το κατά πόσο η εισβολή ρωσικών drones ήταν σκόπιμη. «Θα μπορούσε να είναι ένα λάθος», είπε και πρόσθεσε: «Ωστόσο, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτήν την κατάσταση».

{https://x.com/Acyn/status/1966248658875396545}

Welt: Στόχευαν βάση του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την WELT, πέντε drones στόχευαν βάση του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, πριν αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη Lockheed Martin F-35.

Εκλήθη στο γαλλικό ΥΠΕΞ ο Ρώσος πρεσβευτής

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι η εκτόξευση drones από τη Μόσχα πάνω από την Πολωνία είναι «απολύτως απαράδεκτη» ενέργεια.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Γαλλία εκλήθη σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας , ανακοίνωσε ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, σε μια κίνηση στην οποία προέβησαν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Έχει κληθεί σήμερα το πρωί. Θα του πούμε (...) ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν», σημείωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Είτε από πρόθεση είτε όχι, είτε τυχαία είτε όχι, όλα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Όλο αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Όλο αυτό έρχεται να προστεθεί στις αναρίθμητες προκλήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε ο απερχόμενος επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Η Πολωνία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Ισπανία κάλεσαν επίσης τις τελευταίες μέρες τους πρεσβευτές της Ρωσίας ή τους επιτετραμμένους των ρωσικών διπλωματικών αποστολών στα υπουργεία Εξωτερικών τους σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Ανάπτυξη τρίων Rafale από Γαλλία

Πέραν της καταδίκης, ο Μπαρό σημείωσε ότι η Γαλλία «έδειξε αμέσως τη διαθεσιμότητά της για να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της προστασίας αυτού που ονομάζουμε ανατολική πτέρυγα του NATO, δηλαδή της ανατολικής Ευρώπης».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ως εκ τούτου χθες, Πέμπτη, το βράδυ ότι η Γαλλία θα αναπτύξει τρία μαχητικά Rafale.

Αυτά θα έχουν «ως αποστολή τον εντοπισμό και, αν είναι απαραίτητο, την καταστροφή φορέων drones που θα απειλούσαν το πολωνικό έδαφος. Κι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Politico