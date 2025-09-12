Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Η Πολωνία επιπλήττει τον Τραμπ: Όχι, δεν ήταν «λάθος» η εισβολή ρωσικών drones - Η αντίδραση της Γαλλίας

Η Πολωνία επιπλήττει τον Τραμπ: Όχι, δεν ήταν «λάθος» η εισβολή ρωσικών drones - Η αντίδραση της Γαλλίας Φωτογραφία: Julia Demaree Nikhinson/AP
«Θα μπορούσε να είναι ένα λάθος» είπε σε... δεύτερο χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας την οργή της Πολωνίας.

Σε... λάθος απέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την είσοδο πάνω από 19 ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και η Βαρσοβία επέπληξε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ γι' αυτήν τη δήλωση: «Όχι, αυτό δεν ήταν λάθος», έγραψε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι σε ανάρτησή του στο X.

Την Τετάρτη, πολωνικά και ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να καταρρίψουν ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στην Ευρώπη που ερμήνευσαν την κίνηση Πούτιν ως μια «δοκιμασία».

Η πρώτη αντίδραση της Ουάσιγκτον ήταν... αινιγματική, με τον Τραμπ να δημοσιεύει στην πλατφόρμα του Truth Social: «Τι συμβαίνει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη; Ξεκινάμε!»

pol1 9c22b

Την Πέμπτη, ωστόσο, πρόεδρος των ΗΠΑ αμφισβήτησε το κατά πόσο η εισβολή ρωσικών drones ήταν σκόπιμη. «Θα μπορούσε να είναι ένα λάθος», είπε και πρόσθεσε: «Ωστόσο, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτήν την κατάσταση».

{https://x.com/Acyn/status/1966248658875396545}

Welt: Στόχευαν βάση του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την WELT, πέντε drones στόχευαν βάση του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, πριν αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη Lockheed Martin F-35.

Εκλήθη στο γαλλικό ΥΠΕΞ ο Ρώσος πρεσβευτής

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι η εκτόξευση drones από τη Μόσχα πάνω από την Πολωνία είναι «απολύτως απαράδεκτη» ενέργεια.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Γαλλία εκλήθη σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας , ανακοίνωσε ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, σε μια κίνηση στην οποία προέβησαν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Έχει κληθεί σήμερα το πρωί. Θα του πούμε (...) ότι δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν», σημείωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

«Είτε από πρόθεση είτε όχι, είτε τυχαία είτε όχι, όλα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Όλο αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Όλο αυτό έρχεται να προστεθεί στις αναρίθμητες προκλήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε ο απερχόμενος επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο.

Η Πολωνία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Ισπανία κάλεσαν επίσης τις τελευταίες μέρες τους πρεσβευτές της Ρωσίας ή τους επιτετραμμένους των ρωσικών διπλωματικών αποστολών στα υπουργεία Εξωτερικών τους σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Ανάπτυξη τρίων Rafale από Γαλλία

Πέραν της καταδίκης, ο Μπαρό σημείωσε ότι η Γαλλία «έδειξε αμέσως τη διαθεσιμότητά της για να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της προστασίας αυτού που ονομάζουμε ανατολική πτέρυγα του NATO, δηλαδή της ανατολικής Ευρώπης».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ως εκ τούτου χθες, Πέμπτη, το βράδυ ότι η Γαλλία θα αναπτύξει τρία μαχητικά Rafale.

Αυτά θα έχουν «ως αποστολή τον εντοπισμό και, αν είναι απαραίτητο, την καταστροφή φορέων drones που θα απειλούσαν το πολωνικό έδαφος. Κι άλλες χώρες θα ακολουθήσουν», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Politico

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Χρόνιες παθήσεις: Μείωση των θανάτων παγκοσμίως – Οι χώρες με τη μικρότερη θνησιμότητα

Χρόνιες παθήσεις: Μείωση των θανάτων παγκοσμίως – Οι χώρες με τη μικρότερη θνησιμότητα

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο για τα ρωσικά drones: «Αυτή η λύση δεν είναι βιώσιμη»

Το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο για τα ρωσικά drones: «Αυτή η λύση δεν είναι βιώσιμη»

Διεθνή
O Ντόναλντ Τραμπ «πιέζει» για το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν ιδρώνει το αφτί της Επιτροπής

O Ντόναλντ Τραμπ «πιέζει» για το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν ιδρώνει το αφτί της Επιτροπής

Διεθνή
Rafale στην Πολωνία στέλνει ο Μακρόν: «Δεν θα ενδώσουμε στον εκφοβισμό της Ρωσίας»

Rafale στην Πολωνία στέλνει ο Μακρόν: «Δεν θα ενδώσουμε στον εκφοβισμό της Ρωσίας»

Διεθνή
Από τη δολοφονία του Κερκ στην Ουκρανία και τη Γάζα: Η Δύση σε βαθιά κρίση

Από τη δολοφονία του Κερκ στην Ουκρανία και τη Γάζα: Η Δύση σε βαθιά κρίση

Διεθνή

NETWORK

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

ienergeia.gr
Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

ienergeia.gr
Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

ienergeia.gr
Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

ienergeia.gr
Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

healthstat.gr
Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

healthstat.gr
Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

healthstat.gr
Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

healthstat.gr