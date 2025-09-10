Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ισραήλ για πλήγμα στο Κατάρ: Αν δεν τους πετύχαμε αυτήν τη φορά, θα τους πετύχουμε την επόμενη

Ισραήλ για πλήγμα στο Κατάρ: Αν δεν τους πετύχαμε αυτήν τη φορά, θα τους πετύχουμε την επόμενη Φωτογραφία: Jon Gambrell/ΑP
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» από την ισραηλινή επίθεση.

Αν το Ισραήλ δεν κατάφερε να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς στο χθεσινό αεροπορικό του πλήγμα εναντίον του Κατάρ, θα το πετύχει την επόμενη φορά, δήλωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση αυτή η οποία κινδυνεύει να τορπιλίσει τις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτή τη στιγμή ίσως να δεχόμαστε λίγη κριτική. Θα το ξεπεράσουν. Και το Ισραήλ αλλάζει προς το καλύτερο», δήλωσε ο Γεχιέλ Λέιτερ στο Fox News αργά χθες το βράδυ.

«Η περιοχή αλλάζει προς το καλύτερο καθώς αφαιρούμε από αυτούς τους εχθρούς της ειρήνης και από αυτούς τους εχθρούς του δυτικού πολιτισμού την ικανότητά τους να ασκήσουν τρομοκρατία», πρόσθεσε.

Χθες Τρίτη το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ντόχα στο Κατάρ με στόχο να δολοφονήσει τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς, κλιμακώνοντας τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ σχολίασαν την επιχείρηση αυτή κάνοντας λόγο για μια «μονομερή» ενέργεια που δεν προωθεί τα αμερικανικά και τα ισραηλινά συμφέροντα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «πολύ δυσαρεστημένος» από την ισραηλινή επίθεση.

Η επιχείρηση αυτή του Ισραήλ ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη διότι το Κατάρ ενεργεί ως μεσολαβητής και φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα και την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εκεί.

«Αν δεν τους πετύχαμε αυτή τη φορά, θα τους πετύχουμε την επόμενη», τόνισε ο Λέιτερ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανάμεσά τους ο γιος του αυτοεξόριστου επικεφαλής της στη Γάζα και βασικού διαπραγματευτή Χαλίλ αλ Χάγια. Ο Σουχάιλ αλ Χίντι, μέλος του πολιτικού γραφείου της παλαιστινιακής οργάνωσης, δήλωσε στο al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε της επίθεσης.

Στο μεταξύ σήμερα ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος σχολίασε ότι πλέον υπάρχουν αμφιβολίες για το αποτέλεσμα του πλήγματος. Το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσες ώρες χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη ανακοίνωση είναι ανησυχητικό, εκτίμησε, κυρίως καθώς το Κατάρ είναι μια ιδιαίτερα συντεταγμένη χώρα.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλράχμαν αλ Θάνι κατήγγειλε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κινδυνεύουν να εκτροχιάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ.

Ερωτηθείς για το πώς πιστεύει ότι το πλήγμα θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικλ Χάκαμπι δήλωσε: «Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι απλώς δεν γνωρίζουμε. Η Χαμάς έχει απορρίψει τα πάντα μέχρι στιγμής. Συνεχώς απορρίπτουν κάθε πρόταση που τίθεται στο τραπέζι».

Ο Χάκαμπι πρόσθεσε ότι η θέση των ΗΠΑ και του Ισραήλ παραμένει ότι η Χαμάς «πρέπει να φύγει» και δεν θα πρέπει να έχει καμία εμπλοκή στη διακυβέρνηση της Γάζας στο μέλλον.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

ΥΠΕΞ: Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα «αποτελεί παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ»

ΥΠΕΞ: Η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα «αποτελεί παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ»

Διεθνή
H φον ντερ Λάειν προαναγγέλλει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ

H φον ντερ Λάειν προαναγγέλλει «πάγωμα» της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ

Διεθνή
Λευκός Οίκος για επίθεση στην Ντόχα: Ατυχές γεγονός, αλλά σημαντική η εξάλειψη της Χαμάς

Λευκός Οίκος για επίθεση στην Ντόχα: Ατυχές γεγονός, αλλά σημαντική η εξάλειψη της Χαμάς

Διεθνή
Καλώδιο στην ομίχλη

Καλώδιο στην ομίχλη

Πολιτική

NETWORK

Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025: «Ανθεκτικότητα 2.0» και διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιλογών της Ευρώπης

Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025: «Ανθεκτικότητα 2.0» και διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιλογών της Ευρώπης

ienergeia.gr
Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

healthstat.gr
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

ienergeia.gr
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

healthstat.gr
Covid-19 και γρίπη: Πώς οι ιογενείς λοιμώξεις μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο

Covid-19 και γρίπη: Πώς οι ιογενείς λοιμώξεις μπορούν να «ξυπνήσουν» τον καρκίνο

healthstat.gr
Η ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται καλή σχολική χρονιά με... άνεμο γνώσης!

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εύχεται καλή σχολική χρονιά με... άνεμο γνώσης!

ienergeia.gr
Η Exxon περιμένει από την ΕΕ να υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες για αγορά αερίου από τις ΗΠΑ

Η Exxon περιμένει από την ΕΕ να υπογράψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες για αγορά αερίου από τις ΗΠΑ

ienergeia.gr
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας

healthstat.gr