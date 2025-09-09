Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Μακρόν διόρισε τον Λεκορνού ως διάδοχο του Μπαϊρού.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού, έως τώρα υπουργός Άμυνας, είναι ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού, τη Δευτέρα, καθώς δεν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης, το Ελιζέ έκανε γνωστό πως ο Εμανουέλ Μακρόν θα ανακοίνωνε τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες.

Η απόφαση ήρθε λίγες ώρες αφού ο Μπαϊρού υπέβαλε την παραίτησή του στον Γάλλο πρόεδρο: ο Μακρόν διόρισε τον Λεκορνού στη θέση. Είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός της χώρας μετά την επανεκλογή του Μακρόν το 2022 και ο τρίτος έπειτα από τη διάλυση της εθνοσυνέλευσης και τις πρόωρες εκλογές τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Λεκορνού θα προτείνει νέα κυβέρνηση αφού πρώτα συνομιλήσει με τα κόμματα, σχετικά με τον προϋπολογισμό αλλά και προκειμένου να υπάρξουν συμφωνίες που θα είναι απαραίτητες για μελλοντικές αποφάσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέθεσε στον νέο πρωθυπουργό «διαβουλεύσεις με τις πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο, με σκοπό την υιοθέτηση του προϋπολογισμού και την επίτευξη συμφωνιών οι οποίες είναι απαραίτητες για αποφάσεις των επόμενων μηνών», αναφέρει η ανακοίνωση του Ελιζέ.

«Έπειτα από αυτές τις συζητήσεις, ο νέος πρωθυπουργός θα προτείνει κυβέρνηση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας», συμπληρώνει.

Ποιος είναι ο Σεμπαστιάν Λεκορνού

Είναι υπουργός Άμυνας της Γαλλίας από το 2022, θέση που διατήρησε υπό τέσσερις πρωθυπουργούς: Ελιζαμπέτ Μπορν, Γκαμπριέλ Ατάλ, Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού.

Παρά τις προσδοκίες ότι θα μπορούσε να στραφεί προς την Αριστερά, ο Μακρόν προτίμησε τον 39χρονο έμπιστό του, που τον στήριξε στην υποψηφιότητά του για την προεδρία το 2017. Με αυτή την επιλογή, ρισκάρει να απομακρύνει τους Σοσιαλιστές και η κυβέρνηση να εξαρτάται από την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν για υποστήριξη στη Βουλή, σημειώνει το Reuters.

Κατά περιόδους είχε επαφές με την Μαρίν Λεπέν και τον επικεφαλής του κόμματός της Ζορντάν Μπαρντελά, με τον οποίο είχαν μυστικό δείπνο πέρυσι. Αξιωματούχοι του ακροδεξιού κόμματος είχαν πει στο Reuters ότι θα μπορούσαν να του προσφέρουν κάποια σιωπηρή στήριξη, αν διοριζόταν πρωθυπουργός.

Ο Λεκορνού άρχισε να ασχολείται με την πολιτική σε ηλικία μόλις 16 ετών, συμμετέχοντας στην εκστρατεία του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί. Στα 18 του έγινε δήμαρχος μιας μικρής πόλης στη Νορμανδία και στα 22 του ήταν ο νεαρότερος σύμβουλος της κυβέρνησης του Σαρκοζί.

Αποχώρησε από το συντηρητικό κόμμα των Ρεπουμπλικάνων για να ενταχθεί στο κεντρώο πολιτικό κίνημα του Μακρόν, όταν ο τελευταίος εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος το 2017. Πέντε χρόνια αργότερα, ήταν επικεφαλής της εκστρατείας του Μακρόν για την επανεκλογή του.

Λεπέν: Ο επόμενος πρωθυπουργός θα λέγεται Ζορντάν Μπαρντελά

Η Μαρίν Λεπέν γρήγορα επέκρινε την επιλογή του Εμανουέλ Μακρόν, γράφοντας σε ανάρτηση ότι ο επόμενος πρωθυπουργός της Γαλλίας θα είναι ο Ζορντάν Μπαρντελά, ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματός της.

«Ο πρόεδρος ρίχνει την τελευταία βολή του Μακρονισμού, κρυμμένος στον μικρό κύκλο πιστών του. Μετά τις αναπόφευκτες επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ο πρωθυπουργός θα ονομάζεται Ζορντάν Μπαρντελά», έγραψε.

{https://x.com/MLP_officiel/status/1965473953256013977}

Μελανσόν: Μόνο η αποχώρηση Μακρόν μπορεί να βάλει ένα τέλος

«Η απάντηση του Μακρόν στην ανατροπή του Μπαϊρού: Από εδώ και πέρα, είναι μία από τα ίδια. Μόνο η αποχώρηση του Μακρόν μπορεί να βάλει ένα τέλος σε αυτή τη θλιβερή κωμωδία περιφρόνησης του κοινοβουλίου, των ψηφοφόρων και της πολιτικής ευπρέπειας», έγραψε σε ανάρτηση.

{https://x.com/JLMelenchon/status/1965475989015994798}