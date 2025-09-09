Games
Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε 2 υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο στη χώρα σε 2 υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου Φωτογραφία: Markus Schreiber/AP
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε δύο Ισπανούς υπουργούς, κατηγορώντας την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι προωθεί αντισημιτικές πολιτικές.

Η Ισπανία απαγορεύει την είσοδο στη χώρα στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και στον ΥΠΟΙΚ Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, σε συνέντευξη Τύπου, εν μέσω μιας συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ Ιερουσαλήμ και Μαδρίτης.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε δύο Ισπανούς υπουργούς, κατηγορώντας την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι προωθεί αντισημιτικές πολιτικές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας ανακάλεσε τον Ισπανό πρέσβη στο Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις, λίγες ώρες αφότου ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, κατηγόρησε την Μαδρίτη ότι διεξάγει «αντισημιτική εκστρατεία».

Το νέο επεισόδιο αντιπαράθεσης έρχεται μετά τις ανακοινώσεις των νέων μέτρων από τον Πέδρο Σάντσεθ που έχουν ως στόχο να αυξήσει την πίεση προς το Ισραήλ και να σταματήσει «η γενοκτονία στη Γάζα».

Η Μαδρίτη απαγορεύει τον κατάπλου στα ισπανικά λιμάνια πλοίων που μεταφέρουν καύσιμα στις ισραηλινές δυνάμεις. Επίσης, απαγορεύει την είσοδο στον ισπανικό εναέριο χώρο αεροσκαφών που μεταφέρουν αμυντικό υλικό.

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε επίσης ότι απαγορεύεται η είσοδος στην Ισπανία σε άτομα «που εμπλέκονται άμεσα στη γενοκτονία, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα».

Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν αύξηση της ισπανικής παρουσίας στη Ράφα με επιπλέον στρατεύματα, αύξηση της βοήθειας προς την Παλαιστινιακή Αρχή και επιβολή εμπάργκο στα προϊόντα που κατασκευάζονται σε ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η Ισπανία θα αυξήσει επίσης τη συνεισφορά της στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) κατά 10 εκατομμύρια ευρώ και το 2026 θα διαθέσει πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια 150 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο η ισπανική κυβέρνηση αναγνώρισε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Με πληροφορίες από The Times of Israel

