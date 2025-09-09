Games
«Τα καταφέραμε!» - Επανεκλογή για το Εργατικό Κόμμα στη Νορβηγία

«Τα καταφέραμε!» - Επανεκλογή για το Εργατικό Κόμμα στη Νορβηγία Φωτογραφία: Kostya Manenkov/AP
Η συμμετοχή στις κάλπες της Νορβηγίας έφθασε στο 78,9%.

Η συμμαχία της κεντροαριστεράς υπό τον πρωθυπουργό των Εργατικών Γιόνας Γκαρ Στέρε θα παραμείνει στην εξουσία στη Νορβηγία μετά τη νίκη της στις βουλευτικές εκλογές στη βορειοευρωπαϊκή χώρα, που σημαδεύτηκαν ωστόσο από την άνοδο της λαϊκιστικής αντιμεταναστευτικής δεξιάς: αυτή η τελευταία κατέγραψε το υψηλότερο σκορ στην ιστορία της.

Στην αναμέτρηση, ενόψει της οποίας ο διάλογος επικεντρώθηκε σε εθνικά ζητήματα – αγοραστική δύναμη και βιοτικό επίπεδο, ανισότητες, δημόσιες υπηρεσίες, ανισότητες – χωρίς πάντως να μείνει ανεπηρέαστος από τις γεωπολιτικές αναταράξεις, η συμμαχία της κεντροαριστεράς όδευε να εξασφαλίσει οριακή πλειοψηφία των εδρών (87 από τις 169) στο κοινοβούλιο, κατά την καταμέτρηση σχεδόν όλων των ψηφοδελτίων.

Οι Εργατικοί λάμβαναν το 28,2% των ψήφων, σύμφωνα με τη νορβηγική εθνική εφορευτική επιτροπή. Το λαϊκιστικό Κόμμα της Προόδου κατέγραψε θεαματική άνοδο (+12,3%) σε σύγκριση με το 2021 και την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του, εν μέρει ωθούμενο από το «φαινόμενο Τραμπ», εξασφαλίζοντας το 23,9% των ψήφων. Αναδεικνύεται δεύτερη πολιτική δύναμη στη Νορβηγία: το Συντηρητικό Κόμμα υπό την πρώην πρωθυπουργό Έρνα Σόλμπεργκ περιοριζόταν στην τρίτη θέση, με 14,6%.

«Ξέραμε πως θα ήταν αμφίρροπες εκλογές, και ήταν. Ξέραμε ότι έπρεπε να τα δώσουμε όλα, και τα δώσαμε (...) Τα καταφέραμε!», είπε ο κ. Γκαρ Στέρε σε υποστηρικτές του.

Στην εξουσία από το 2021, ο 65χρονος ηγέτης των Εργατικών ουσιαστικά εξασφάλισε την παραμονή του στο αξίωμα για δεύτερη τετραετή θητεία επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας, κάτι μάλλον συνηθισμένο στη Σκανδιναβία.

Περίπου 4 εκατ. από τους 5,6 εκατ. κατοίκους της πλούσιας χώρας είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν χθες. Η συμμετοχή έφθασε στο 78,9%, σύμφωνα με προσωρινά δεδομένα της εφορευτικής επιτροπής.

Τα οριστικά επίσημα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από dpa, AFP, ΑΠΕ

