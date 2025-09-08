Games
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό - Η ανακοίνωση

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό - Η ανακοίνωση Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Μετά και την πρόθεση του αρχιεπισκόπου Σινά να παραιτηθεί.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ανακοίνωσε την έκπτωση του αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού, από τον θρόνο του μετά και την πρόθεσή του να παραιτηθεί.

Η Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συγκλήθηκε σήμερα, Δευτέρα, αναμένοντας την παρουσία του αρχιεπισκόπου Σινά, ο οποίος δεν παρέστη, έχοντας ήδη αναχωρήσει για την Αθήνα, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Στη συνεδρίαση, ελήφθη υπόψη η απόφαση της Σιναϊτικής Αδελφότητος από τις 30 Ιουλίου περί παύσεως του αρχιεπισκόπου από την ηγουμενία, «στηριζόμενη επί των κανονικών παραπτωμάτων» στα οποία «υπέπεσε ο αρχιεπίσκοπος», αλλά και η ανακοινωμένη πρόθεση του κ. Δαμιανού να παραιτηθεί.

Έτσι, αποφασίστηκε ομόφωνα η έκπτωσή του από τον θρόνο του αρχιεπισκόπου Σινά. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι το Πατριαρχείο «επέδειξε μεγαθυμία, αγάπη και κατανόηση, ακόμα και σε στιγμές διασάλευσης της εκκλησιαστικής τάξης».

Νωρίτερα σήμερα, ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανακοίνωσε ότι η παραίτησή του θα υποβληθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, «ώστε να διευκολυνθεί η έως τότε λειτουργία» της Ιεράς Μονής Σινά και πως δύο ημέρες αργότερα θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση για την εκλογή ηγούμενου και αρχιεπισκόπου Σινά.

«Η γενική συνέλευση πρέπει να καταστεί σημείο ενότητας αλλά και εκκίνησης για μια νέα περίοδο στη μακραίωνη ζωή της Μονής μας», σημείωνε. «Για το καλό της Ιεράς Μονής Σινά, η εποχή των εκατέρωθεν μηνύσεων και των Υπομνημάτων πρέπει να τελειώσει με την άρση τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι μακρόχρονοι δικαστικοί αγώνες θα οδηγήσουν σε διαιώνιση ενός διχαστικού κλίματος και αρνητικής δημοσιότητας για την Ιερά Μονή Σινά. Ο διάδοχός μου έχει την ευθύνη να μεριμνήσει ώστε να γίνουν τα αναγκαία βήματα», συμπλήρωνε.

Τέλος, ανέφερε ότι αποσύρεται «για να ζήσω τις τελευταίες ημέρες της ζωής μου εκεί που ήδη κατοικώ κατά την παραμονή μου στην Ελλάδα, στο διαμέρισμα της Μονής Σινά στο Μετόχι Αθηνών και στην Τραγάνα».

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

«Ἡ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνεκλήθη σήμερον, 8ην Σεπτεμβρίου 2025 (ν.ἡ.), κατὰ τὴν κανονικὴν τάξιν, ἀναμένουσα τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, ὡς ἔδει συμφώνως πρὸς τὰ κανονικὰ δικαιώματα καὶ τὰς ὑποχρεώσεις, πλὴν ὅμως ἐκεῖνος, ἤδη ἀναχωρήσας καὶ ὤν ἐγκατεστημένος εἰς Ἀθήνας, δὲν παρέστη.

Ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τὴν ἀπὸ 30ῆς Ἰουλίου τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ἀπόφασιν τῆς Σιναϊτικῆς Ἀδελφότητος περὶ τῆς παύσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐκ τῆς ἡγουμενίας, ὡσαύτως καὶ τὴν ἀπὸ 31ης Ἰουλίου ἐπίσημον ἔγκλησιν αὐτῆς, στηριζομένην ἐπὶ τῶν κανονικῶν παραπτωμάτων, εἰς ἃ ὑπέπεσεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἔτι δὲ καὶ τὴν προσφάτως δημοσιευθεῖσαν ἐπιστολὴν αὐτοῦ, ἐξ ἧς σαφῶς καὶ ἀναμφιβόλως συνάγεται ἡ πρόθεσις καὶ ἑκουσία παραίτησίς του, ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τὴν ἔκπτωσιν αὐτοῦ ἀπὸ τὸν θρόνον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ, καθορίζουσα ὅπως ἡ προσαγόρευσις τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεράρχου ἔσται ἐφ’ ἑξῆς «Ἀρχιεπίσκοπος πρῴην Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ».

Ὁ Μακαριώτατος, λαβών ὑπ’ ὄψιν τὴν πρόθεσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σινᾶ κ. Δαμιανοῦ, ὅπως παραιτηθῇ τὴν Παρασκευὴν 12/9/2025, ἵνα διευκολύνῃ τὰς διαδικασίας τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου, δεικνύων ἐμπράκτως τὴν διάθεσίν του διὰ τὴν ἐξομάλυνσιν τῆς λειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ καὶ τὴν κανονικὴν διεξαγωγὴν τῆς ἐκλογῆς, καθὼς καὶ τὴν προκεχωρημένην ἡλικίαν του, ἐν πνεύματι ἀγάπης ἐν Χριστῷ καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὸν ἀπερχόμενον ἱεράρχην, ἀπεφάσισεν, ὅπως ἡ προσαγόρευσις «Ἀρχιεπίσκοπος πρῴην Σινᾶ, Φαράν καὶ Ραϊθώ» ἰσχύσῃ ἀπὸ τῆς 12ης τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου.

Τὸ Πατριαρχεῖον, ὡς φιλόστοργος μήτηρ καὶ τροφός, ἐπέδειξεν μεγαθυμίαν, ἀγάπην καὶ κατανόησιν, ἀκόμη καὶ εἰς στιγμὰς διασαλεύσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Ὁ Μακαριώτατος, ὡς φιλεύσπλαχνος Πατὴρ καὶ Πατριάρχης, μεριμνᾷ πρωτίστως διὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅθεν ἡ Σύνοδος εὔχεται ἐκ βαθέων εἰς τὸν ἀποχωροῦντα Ἀρχιεπίσκοπον μακροημέρευσιν καὶ πᾶσαν ἀγαθοδωρίαν ἐκ τοῦ Παναγίου καὶ Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ καλεῖ τὴν Σιναϊτικὴν Ἀδελφότητα ὅπως προβῇ εἰς τὰ δέοντα, συμφώνως πρὸς τὰς κανονικὰς διατάξεις καὶ τὴν παράδοσιν αὐτῆς».

