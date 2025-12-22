Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει την χώρα και θα επηρεάσει έστω και λίγο και την Αττική.

Βροχές αναμένονται στην Αττική από σήμερα το μεσημέρι ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι κάτι έντονο και επικίνδυνο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη στην Αττική, θα κυριαρχήσουν συννεφιές προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Θα ζήσουμε σήμερα τον καιρό του βοριά. Οι συννεφιές στο πέρασμά τους θα αφήσουν κάποιες βροχές γύρω από την Πάρνηθα και Πεντέλη, προς τα βόρεια, βορειοανατολικά τμήματα του νομού Αττικής, όχι όμως κάτι το αξιόλογο. Η θερμοκρασία έως και 16 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το windy, για την Αττική φαίνεται πως υπάρχει πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και μετά. Συγκεκριμένα, από τις 2 το μεσημέρι και μετά ενδέχεται να πέσει ασθενής βροχή στην ανατολική - βορειοανατολική Αττική, σε περιοχές όπως Καπανδρίτι, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Παιανία, Πικέρμι, Ραφήνα, Κερατέα, Καλύβια Θορυκού και άλλες περιοχές.

Και η ΕΜΥ κάνει λόγο για βροχές στην Αττική. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η Αττική θα έχει σήμερα νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς κελσίου.