Νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μείωση της σπατάλης υφασμάτων και τροφίμων

Κάθε χρόνο παράγονται στην ΕΕ σχεδόν 12,6 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.Λιγότερο από το 1% αυτών ανακυκλώνονται σε νέα προϊόντα.

Την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να δώσει το τελικό «πράσινο φως» σε νέα μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η επικαιροποιημένη νομοθεσία θεσπίζει δεσμευτικούς στόχους μείωσης των αποβλήτων τροφίμων για το 2030, καθώς και προγράμματα ευθύνης του παραγωγού για τη διαχείριση της συλλογής, της διαλογής και της ανακύκλωσης των αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία στις αρχές του τρέχοντος έτους, μετά την οποία το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Το Κοινοβούλιο αναμένεται τώρα να εγκρίνει επίσημα τους νέους κανόνες πριν από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο του 2023 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τα απόβλητα, με στόχο τα απόβλητα τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.