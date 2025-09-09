Games
Νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μείωση της σπατάλης υφασμάτων και τροφίμων

Νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μείωση της σπατάλης υφασμάτων και τροφίμων Φωτογραφία: AP Photo/David Keyton, File
Κάθε χρόνο παράγονται στην ΕΕ σχεδόν 12,6 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.Λιγότερο από το 1% αυτών ανακυκλώνονται σε νέα προϊόντα.

Την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να δώσει το τελικό «πράσινο φως» σε νέα μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η επικαιροποιημένη νομοθεσία θεσπίζει δεσμευτικούς στόχους μείωσης των αποβλήτων τροφίμων για το 2030, καθώς και προγράμματα ευθύνης του παραγωγού για τη διαχείριση της συλλογής, της διαλογής και της ανακύκλωσης των αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία στις αρχές του τρέχοντος έτους, μετά την οποία το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Το Κοινοβούλιο αναμένεται τώρα να εγκρίνει επίσημα τους νέους κανόνες πριν από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούλιο του 2023 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τα απόβλητα, με στόχο τα απόβλητα τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Οι ισχυροί φίλοι του Πούτιν έστειλαν το μήνυμά τους, η ευρωπαϊκή ασφάλεια δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια

H Σουηδία μειώνει στο μισό τον ΦΠΑ στα τρόφιμα

Σάκης Αρναούτογλου στο Dnews: Αν δεν είχε δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ποιος θα προστάτευε σήμερα την Ευρώπη;

Διάβασε την ετικέτα: Τα συστατικά των τροφίμων που συνδέονται με πρόωρο θάνατο

Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

Φαρμακοποιοί του Κόσμου: Σεμινάριο εκμάθησης ΚΑΡΠΑ στις 5 Οκτωβρίου

Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

