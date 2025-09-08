Games
Πολιτική καταιγίδα στη Γαλλία: Ο Μπαϊρού μετρά αντίστροφα

Πολιτική καταιγίδα στη Γαλλία: Ο Μπαϊρού μετρά αντίστροφα Φωτογραφία: AP
Στη Γαλλία, η ανατροπή κυβερνήσεων έχει γίνει σχεδόν τόσο συνηθισμένη όσο και τα παράπονα για αυτές, γράφει σε κύριο άρθρο του το Politico.

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να είναι το επόμενο «θύμα» της πολιτικής αστάθειας, καθώς τη Δευτέρα αναμένεται να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης λόγω των σκληρών δημοσιονομικών μέτρων που εισηγήθηκε. Έτσι, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα κληθεί να αναζητήσει τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Η κρίση δεν αφορά μόνο τα παρασκήνια της εξουσίας στο Παρίσι. Η αδυναμία συγκράτησης των δαπανών και του εκρηκτικού ελλείμματος μπορεί να έχει επιπτώσεις σε ολόκληρη την ευρωζώνη.

Το χρονικό της ανατροπής

Η τύχη του Μπαϊρού ουσιαστικά «σφραγίστηκε» από τη στιγμή που ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό του 2026. Τα κόμματα της Αριστεράς, της Άκρας Δεξιάς και οι Σοσιαλιστές δήλωσαν αμέσως ότι θα καταψηφίσουν, αφήνοντάς τον πολιτικά εκτεθειμένο.

Ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τη Δευτέρα στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση τη δήλωση γενικής πολιτικής, μια ομιλία που παραδοσιακά σηματοδοτεί την αρχή μιας κυβερνητικής θητείας. Ο ίδιος όμως τη χρησιμοποιεί για να υπερασπιστεί ένα σκληρό πρόγραμμα περικοπών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει μέχρι και κατάργηση δύο αργιών.

Μετά την ομιλία, θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις όλων των κομμάτων, ενώ η κρίσιμη ψηφοφορία αναμένεται το βράδυ, γύρω στις 7–8 μ.μ.

Από τον Μπαρνιέ στον Μπαϊρού

Η Γαλλία μπήκε σε τροχιά αστάθειας μετά το εκλογικό σοκ του Ιουνίου 2024, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν διέλυσε τη Βουλή μετά τη σαρωτική νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης στις ευρωεκλογές. Η κίνηση γύρισε μπούμερανγκ: οι αριστεροί σχημάτισαν το μεγαλύτερο μπλοκ, αλλά χωρίς απόλυτη πλειοψηφία.

Ακολούθησαν μήνες αδιεξόδου, ώσπου ο Μισέλ Μπαρνιέ ανέλαβε πρωθυπουργός, για να πέσει τρεις μήνες αργότερα λόγω του δικού του σχεδίου περικοπών. Τη θέση του πήρε ο Μπαϊρού, ο οποίος τώρα φαίνεται να ακολουθεί την ίδια μοίρα.

Γιατί έχει σημασία

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά και οικονομικό γράφει το Politico. Η Γαλλία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, απειλεί να παρασύρει την Ένωση σε νέα κρίση χρέους. Οι δανειστές και οι οίκοι αξιολόγησης έχουν ήδη προειδοποιήσει για συνέπειες, ενώ τα επιτόκια δανεισμού της χώρας απομακρύνονται από τα γερμανικά και πλησιάζουν τα ιταλικά.

Ο Μπαϊρού επιμένει ότι οι δραστικές περικοπές είναι αναγκαίες για να μειωθεί το έλλειμμα από το 5,6% του ΑΕΠ φέτος στο 4,6% το 2026, με τελικό στόχο το 3% μέχρι το 2029, όπως ορίζουν οι κανόνες της ΕΕ. Η αντιπολίτευση ωστόσο μιλά για κοινωνική αδικία και αρνείται να σηκώσει το βάρος.

