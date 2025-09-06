Games
Εντολή Ισραήλ να εκκενωθεί η Γάζα: «Απομακρυνθείτε προς την ανθρωπιστική ζώνη του Αλ Μαουάσι»

Η ανθρωπιστική ζώνη θα περιλαμβάνει υποδομές, όπως νοσοκομεία εκστρατείας, αγωγοί νερού, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, και προμήθειες τροφίμων.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα το πρωί τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να απομακρυνθούν προς μια «ανθρωπιστική ζώνη» που κήρυξε το Ισραήλ, η οποία βρίσκεται νοτιότερα στην Λωρίδα της Γάζας, καθώς σχεδιάζει να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Από τώρα, και με στόχο να διευκολυνθεί η αποχώρηση κατοίκων από την πόλη, κηρύσσουμε την (παραλιακή) ζώνη του Αλ Μαουάσι (στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας) ως ανθρωπιστική ζώνη», αναφέρεται σε μήνυμα στα αραβικά «προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί», το οποίο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Αβιτσάι Αντραΐ, τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό.

{https://x.com/IDF/status/1964205578982740267}

«Επωφεληθείτε της ευκαιρίας για να μετακινηθείτε χωρίς καθυστέρηση προς την ανθρωπιστική ζώνη και να συναντήσετε τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη μεταβεί εκεί», προστίθεται στο κείμενο αυτό, ενώ ο ΟΗΕ υπολογίζει σε περίπου ένα εκατομμύριο τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή της πόλης της Γάζας και προειδοποιεί κατά μιας «καταστροφής» στην περίπτωση επέκτασης των ισραηλινών επιχειρήσεων σε αυτήν.

Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι η ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Αλ Μαουάσι της Χαν Γιούνις θα περιλαμβάνει υποδομές, όπως νοσοκομεία εκστρατείας, αγωγοί νερού, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, και προμήθειες τροφίμων.

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

