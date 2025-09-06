Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

CNN: Ο Τραμπ «ζυγίζει» να αρχίσει τα πλήγματα σε καρτέλ στη Βενεζουέλα

CNN: Ο Τραμπ «ζυγίζει» να αρχίσει τα πλήγματα σε καρτέλ στη Βενεζουέλα Φωτογραφία: Facebook
Τι θα συμβεί αν εξαπολύονταν όντως στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών, μετέδωσε χθες Παρασκευή το CNN, επικαλούμενο πηγές του ενήμερες για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησής του.

Αν εξαπολύονταν όντως στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, θα επρόκειτο για μείζονα κλιμάκωση των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική. Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, το σκάφος μετέφερε «ναρκωτικά» και το πλήγμα σκότωσε «11 ναρκωτρομοκράτες».

Το πλήγμα αυτό σήμανε την έναρξη πολύ ευρύτερης επιχείρησης που έχει σκοπό να σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή και πιθανόν να ανατραπεί ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που χαρακτηρίζεται «επικεφαλής» καρτέλ από την Ουάσιγκτον, πάντα κατά τις πηγές του CNN.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το υπουργείο Επικοινωνίας της Βενεζουέλας απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ερωτηθείς χθες αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, ο κ. Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «δεν μιλάμε γι’ αυτό, αλλά μιλάμε για το γεγονός ότι είχατε εκλογές που ήταν πολύ παράξενες εκλογές, για να το θέσουμε επιεικώς».

Ο κ. Μαδούρο από την άλλη αξίωσε η Ουάσιγκτον να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία της χώρας του. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα όφειλε να εγκαταλείψει το σχέδιό της για βίαιη αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στη Λατινική Αμερική και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία, το δικαίωμα στην ειρήνη και την ανεξαρτησία» της, είπε σε διάγγελμά του.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

ΔΕΘ: Μικρό το καλάθι για την Υγεία - Τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Πρόστιμο Κομισιόν στη Google: «Δεν θα το ανεχθούμε», η άμεση απάντηση Τραμπ

Πρόστιμο Κομισιόν στη Google: «Δεν θα το ανεχθούμε», η άμεση απάντηση Τραμπ

Διεθνή
«Ντου» Τραμπ σε εργοστάσιο της Hyundai: 475 συλλήψεις και διπλωματικό επεισόδιο με τη Ν.Κορέα

«Ντου» Τραμπ σε εργοστάσιο της Hyundai: 475 συλλήψεις και διπλωματικό επεισόδιο με τη Ν.Κορέα

Διεθνή
Στην αντεπίθεση η Κομισιόν: Μοιράζει πρόστιμα στη Google παρά τις απειλές Τραμπ

Στην αντεπίθεση η Κομισιόν: Μοιράζει πρόστιμα στη Google παρά τις απειλές Τραμπ

Οικονομία
Η υπερτιμημένη Δημοκρατία των ΗΠΑ, η δραματική υποχώρηση των δυτικών αξιών και ο ρόλος της Ευρώπης

Η υπερτιμημένη Δημοκρατία των ΗΠΑ, η δραματική υποχώρηση των δυτικών αξιών και ο ρόλος της Ευρώπης

Opinions

NETWORK

Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

healthstat.gr
Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr