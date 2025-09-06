Ο Κερτ Ράσελ με τη Μισέλ Φάιφερ στη σειρά «The Madison»

Ο βετεράνος ηθοποιός ενώνεται με μια ομάδα διάσημων πρωταγωνιστών που όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Ο θρυλικός ηθοποιός Κερτ Ράσελ εντάχθηκε στο καστ της επερχόμενης σειράς του Τέιλορ Σέρινταν «The Madison».

Το spin-off του «Yellowstone» που αρχικά είχε ανακοινωθεί με τον τίτλο «2024» περιγράφεται ως μια «συγκινητική μελέτη του πένθους και της ανθρώπινης σύνδεσης», ακολουθώντας μια οικογένεια από τη Νέα Υόρκη που μετακομίζει στην κοιλάδα Madison River στην κεντρική Μοντάνα.

Ο βετεράνος ηθοποιός ενώνεται με μια ομάδα διάσημων πρωταγωνιστών που όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί πρόκειται για τους: Μισέλ Φάιφερ (Μichelle Pfeiffer), Πάτρικ Τζ. Άνταμς (Patrick J. Adams), Ελ Τσάπμαν (Elle Chapman), Μάθιου Φοξ (Matthew Fox), Μπο Γκάρετ (Beau Garrett), Άμια Μίλερ (Amiah Miller), Μπεν Σνέτσερ (Ben Schnetzer), Ρεμπέκα Σπενς (Rebecca Spence), Ντανιέλ Βασίνοβα (Danielle Vasinova) και Κέβιν Ζέγκερς (Kevin Zegers).