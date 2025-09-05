Ανεπιθύμητος ο Μακρόν στο Ισραήλ «αν η Γαλλία αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος»

Το Ισραήλ «επιθυμεί να έχει καλές σχέσεις» με τη Γαλλία, αλλά η αναγνώριση της Παλαιστίνης αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

Ανεπιθύμητος θα είναι στο Ισραήλ ο Εμανουέλ Μακρόν αν δεν αναθεωρήσει το σχέδιό του για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Αυτό διεμήνυσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, στον Γάλλο ομόλογό του. Σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δύο αξιωματούχοι, ο Σάαρ ζήτησε η Γαλλία να μην προχωρήσει στην -προγραμματισμένη εντός του μήνα - αναγνώριση της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα με το Times of Israel, ο Γκίντεον Σάαρ κάλεσε τον Ζαν-Νοέλ Μπαρό το Παρίσι να «επανεξετάσει την πρωτοβουλία του να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος», καθώς αυτή «υπονομεύει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα του Ισραήλ».

«Το Ισραήλ επιδιώκει καλές σχέσεις με τη Γαλλία, αλλά η Γαλλία πρέπει να σέβεται τη θέση του Ισραήλ σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και το μέλλον του», τόνισε ο Σαάρ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Ο Σαάρ ανέφερε επίσης ότι δεν θα γίνει δεκτή οποιαδήποτε επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Ισραήλ όσο η Γαλλία «επιμένει στην πρωτοβουλία της και στις προσπάθειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του Ισραήλ».

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου έθεσε ως προϋπόθεση για την επίσκεψη Μακρόν στη χώρα την απόσυρση της πρωτοβουλίας - ένα αίτημα που ο Γάλλος πρόεδρος απέρριψε.

Δεν υπήρξε άμεση ανακοίνωση από τη γαλλική πλευρά σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία των δύο αξιωματούχουν.

Το Ισραήλ δέχεται αυξανόμενη πίεση να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Πολλές δυτικές χώρες ακολούθησαν τα βήματα του Παρισιού.

Απειλές Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου δήλωσε στο «Abu Ali Express», ένα δημοφιλές λογαριασμό στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ότι τέτοιες κινήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις συμφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Απελευθερωτικής Οργάνωσης, οι οποίες ορίζουν ότι τα αμφισβητούμενα ζητήματα θα επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων.

«Αλλά αν λάβουν μονομερή μέτρα εναντίον μας, μην εκπλαγείτε αν κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Τι ακριβώς θα κάνουμε, δεν θα το αποκαλύψω εδώ», είπε.

Ρούμπιο: «Αν αναγνωρίσετε παλαιστινιακό κράτος, θα χαθεί κι η Δυτική Όχθη»

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε χθες Πέμπτη από το Κίτο τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και άλλων χωρών για την πρόθεσή τους να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης, προειδοποιώντας για πιθανά αντίποινα από πλευράς Ισραήλ.

Ο Ρούμπιο άφησε να εννοηθεί ότι η αναγνώριση παλαιστιανιακού κράτους εκ μέρους δυτικών κυβερνήσεων θα μπορούσε να πυροδοτήσει την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης, ενώ την ίδια ώρα αρνήθηκε να καταδικάσει, όπως ο περισσότερος υπόλοιπος κόσμος, το σχέδιο ανέγερσης νέων οικισμών που εγκρίθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Όσον αφορά τη Δυτική Όχθη και την προσάρτηση, τίποτα δεν είναι οριστικό. Πρόκειται για ζήτημα που συζητείται σε ορισμένους τομείς της ισραηλινής πολιτικής σκηνής», είπε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πρωτεύουσα του Ισημερινού.

«Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν εντελώς προβλέψιμο» πως θα αποφασίζονταν αντίποινα, πρόσθεσε.