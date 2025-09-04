Η Φλόριντα ετοιμάζεται να καταργήσει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των παιδιών με... «την ευλογία του Θεού»

Σύμφωνα με έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), οι τακτικοί παιδικοί εμβολιασμοί έχουν αποτρέψει περίπου 508 εκατομμύρια περιστατικά ασθενειών, 32 εκατομμύρια νοσηλείες και 1,13 εκατομμύρια θανάτους μεταξύ των παιδιών που γεννήθηκαν στις ΗΠΑ από το 1994 έως και το 2023.

Τα παιδιά στη Φλόριντα δεν θα υποχρεούνται πλέον να κάνουν εμβόλια κατά ασθενειών που μπορούν να προληφθούν -όπως ιλαρά, παρωτίτιδα, ανεμοβλογιά, πολιομυελίτιδα και ηπατίτιδα - δήλωσε την Τετάρτη ο γενικός χειρουργός της πολιτείας, Τζόζεφ Λαντάπο, σε ομιλία κατά την οποία παρομοίασε την υποχρέωση εμβολιασμού με «δουλεία».

Ο Λαντάπο, που επιλέχθηκε για τη θέση από τον Ρον ΝτεΣάντις, τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη της Φλόριντας, είναι γνωστός αντιεμβολιαστής και έχει προηγουμένως κατηγορηθεί από υποστηρικτές της δημόσιας υγείας ότι προωθεί «επιστημονικές ανοησίες».

Στην ανακοίνωσή του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τάμπα, που φιλοξένησε ο ΝτεΣάντις, ο Λαντάπο δήλωσε ότι κάθε κρατική απαίτηση για εμβολιασμό θα καταργηθεί και ότι αναμένει πως η κίνηση αυτή θα λάβει την «ευλογία του Θεού».

«Οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις. Ποιος είμαι εγώ, ως κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος, για να σας πω τι πρέπει να βάλετε στο σώμα σας; Το σώμα μας είναι δώρο από τον Θεό. Αυτό που βάζετε στο σώμα σας εξαρτάται από τη σχέση σας με το σώμα σας και τον Θεό σας», είπε ο Λαντάπο - ο οποίος είχε αλλοιώσει δεδομένα σε μια μελέτη του 2022 για τα εμβόλια κατά του Covid για να υπερβάλει τον κίνδυνο στους νεαρούς άνδρες που είχαν εμβολιαστεί.

Ο Λαντάπο καταδίκασε τα lockdowns και τις υποχρεωτικές δόσεις εμβολίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, μιλώντας για μια περίοδο στην οποία «συνέβησαν τρελά πράγματα», ενώ δήλωσε ότι η αυξανόμενη αμφισβήτηση των εμβολίων είναι «αντανάκλαση του φωτός του Θεού ενάντια στο σκοτάδι της τυραννίας και της καταπίεσης».

Το 2023 είχε προτρέψει τους κατοίκους της Φλόριντας να αγνοήσουν τις οδηγίες δημόσιας υγείας και να απορρίψουν τις ενισχυτικές δόσεις mRNA, ισχυριζόμενος λανθασμένα ότι δεν είχαν δοκιμαστεί σε ανθρώπους.

Πολλές από τις άλλες θέσεις του σχετικά με ζητήματα δημόσιας υγείας, όπως η προώθηση της αφαίρεσης φθορίου από το πόσιμο νερό και η προτροπή στους γονείς να απορρίψουν τα εμβόλια κατά της ιλαράς για τα παιδιά τους, έχουν χαρακτηριστεί «επικίνδυνες» και «ζημιογόνες για τους κατοίκους της Φλόριντας».

Εξίσου αλγεινή εντύπωση προκαλεί το σχόλιο του περί «δουλείας», που έγινε με τον ΝτεΣάντις στο πλευρό του: Ο κυβερνήτης της Φλόριντα είχε δεχθεί κατηγορίες για ρατσισμό το 2023, όταν η πολιτεία εισήγαγε νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης που ισχυριζόταν ότι η «πλήρης αλήθεια» της ιστορίας της Αμερικής για τη δουλεία ήταν ότι ήταν ωφέλιμη για τους σκλάβους.

Το υπουργείο υγείας της Φλόριντας απαιτεί επί του παρόντος τον εμβολιασμό των παιδιών. Με λίγες εξαιρέσεις, κανένα παιδί δεν μπορεί να εγγραφεί σε δημόσιο σχολείο της Φλόριντας χωρίς να έχει λάβει μια σειρά δόσεων κατά πολλών ασθενειών.

Ο Λαντάπο δεν έδωσε λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα για την προτεινόμενη κατάργηση, αλλά δήλωσε ότι το υπουργείο του θα συνεργαστεί με τους νομοθέτες και τη διοίκηση ΝτεΣάντις για να το υλοποιήσει: «Αγαπώ τους νομοθέτες μας. Θα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις… Οι άνθρωποι θα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις», είπε. «Οι άνθρωποι θα πρέπει να διαλέξουν πλευρά. Και σας λέω τώρα ότι η ηθική πλευρά είναι τόσο απλή».

Ο Λαντάπο πρόσθεσε ότι «θα είναι υπέροχο για τη Φλόριντα να είναι η πρώτη πολιτεία που το κάνει».

«Ατυχές φυσικό πείραμα με τα παιδιά ως πειραματόζωα»

«Οι νεκροθάφτες της Φλόριντας θα πρέπει τώρα να προγραμματίσουν το μέλλον αυξάνοντας τα αποθέματα μικρών φέρετρων», δήλωσε ο Τζον Μουρ, καθηγητής μικροβιολογίας και ανοσολογίας στο Weill Cornell Medicine στη Νέα Υόρκη.

Ο Μουρ δήλωσε ότι όλες οι λοιμώξεις που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια θα αυξηθούν στα σχολεία εξαιτίας της κίνησης αυτής, και ότι ορισμένες ασθένειες – ιλαρά, διφθερίτιδα, κοκίτης και πολιομυελίτιδα – μπορεί να είναι θανατηφόρες. Η ιλαρά που μεταδίδεται από μολυσμένα παιδιά σε έγκυες γυναίκες προκαλεί επίσης ανησυχία.

«Από τη δεκαετία του 1980, όλες οι πολιτείες είχαν υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στα σχολεία. Αν η Φλόριντα καταργήσει την υποχρεωτικότητα, θα είναι η πρώτη που το κάνει», είπε η Ντόριτ Ράις, καθηγήτρια νομικής στο University of California College of the Law του Σαν Φρανσίσκο, που ειδικεύεται στη νομοθεσία και πολιτική για τα εμβόλια.

Ωστόσο σημείωσε ότι δεν φαίνεται να έχει εισαχθεί ακόμη νόμος, ενώ επισήμανε ότι το Άινταχο προσπάθησε επίσης να καταργήσει τις υποχρεώσεις στα σχολεία τον Απρίλιο, αλλά τελικά δημιούργησε εξαιρέσεις για τις υπάρχουσες απαιτήσεις – ουσιαστικά ακυρώνοντας μέρος του νόμου.

«Ένας λόγος που όλες οι πολιτείες υιοθέτησαν την υποχρεωτικότητα είναι ότι τα στοιχεία έδειξαν ότι οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί στα σχολεία μειώνουν και αποτρέπουν τα ξεσπάσματα ασθενειών. Αν η Φλόριντα το κάνει αυτό, δημιουργεί ένα ατυχές φυσικό πείραμα με τα παιδιά της ως πειραματόζωα», είπε η Ράις. «Τα παιδιά αξίζουν καλύτερα».

Το υπουργείο υγείας της Φλόριντας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: Guardian