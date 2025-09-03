Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Η Φλόριντα καταργεί τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς - Και για τα σχολεία

Η Φλόριντα καταργεί τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς - Και για τα σχολεία Φωτογραφία: AP Photo/LM Otero
Ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους της κατάργησης των υποχρεωτικών εμβολιασμών.

Η Φλόριντα θα τερματίσει όλους τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σε επίπεδο πολιτείας- ανάμεσά τους και εκείνους που είναι υποχρεωτικούς για να φοιτούν τα παιδιά στο σχολείο. Μια κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει επιδημίες σε παιδιά, τουρίστες και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, προειδοποιούν ειδικοί.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας υγείας της Φλόριντα, Τζόσεφ Λαντάπο και ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ρον ΝτεΣάντις, ανακοίνωσαν αυτή την απόφαση, χαρακτηρίζοντας τον εμβολιασμό ως ζήτημα προσωπικής επιλογής.

Ο Λαντάπο χαρακτήρισε «σκλαβιά» τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. «Ποιος είμαι εγώ, ως κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος, να σας πω τι θα κάνετε με το σώμα σας;», είπε και υποστήριξε πως ως επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας υγείας δεν έχει την εξουσία να επιβάλει συγκεκριμένα εμβόλια.

«Το σώμα σας είναι δώρο από τον Θεό. Το τι βάζετε στο σώμα σας είναι λόγω της σχέσης σας με το σώμα σας και τον Θεό σας. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα», υποστήριξε και δήλωσε ότι η υπηρεσία του θα ανακαλέσει την εντολή για περίπου έξι εμβόλια που είναι στην αρμοδιότητά της, αλλά θα πρέπει να συνεργαστεί με τη Βουλή της Φλόριντα, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους για ένα ευρύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Δεν διευκρίνισε για ποια εμβόλια θα καταργήσει την υποχρεωτικότητα η υπηρεσία του.

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την προστασία της ιατρικής ελευθερίας», σχολίασε από την πλευρά του ο ΝτεΣάντις. Σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ υπάρχουν υποχρεωτικά εμβόλια για τη φοίτηση των παιδιών σε δημόσια σχολεία, με εξαιρέσεις που διαφέρουν στην κάθε περιοχή.

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 τα ποσοστά εμβολιασμού για διάφορες ασθένειες- όπως ιλαρά, διφθερίτιδα και πολιομυελίτιδα- μειώθηκαν στα νηπιαγωγεία των ΗΠΑ, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία.

Η κίνηση της Φλόριντα θα αποτελέσει «μια μεγάλη καταστροφή», προειδοποίησε η δρ. Τίνα Ταν, πρόεδρος της Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ. «Θα υπάρξουν πολλές εξάρσεις ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια και εξάπλωσή τους. Τα παιδιά θα τις φέρουν στο σπίτι», υπογράμμισε.

Επίσης, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανοσοκατεσταλμένους ανθρώπους, που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Και με δεδομένο ότι η Φλόριντα είναι δημοφιλής προορισμός διακοπών, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει εξάπλωση ασθενειών σε άλλες πολιτείες.

Ο δρ. Μάικλ Όστερχολμ, ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα χαρακτήρισε την απόφαση «απερίσκεπτη». «Κάθε γονέας παιδιού που θα πεθαίνει ή θα νοσηλεύεται με ασθένεια η οποία μπορεί να προληφθεί με εμβόλιο θα ξέρει το γιατί», τόνισε.

Πηγή: Reuters

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Έντονη ανησυχία για τις αλλαγές στα εμβόλια ηπατίτιδας στα νεογέννητα - Τι λέει ο υπεύθυνος εμβολιασμών στις ΗΠΑ

Έντονη ανησυχία για τις αλλαγές στα εμβόλια ηπατίτιδας στα νεογέννητα - Τι λέει ο υπεύθυνος εμβολιασμών στις ΗΠΑ

Διεθνή
Έρχονται επικαιροποιημένα εμβόλια για την Covid-19 αλλά δεν θα απευθύνονται σε όλους

Έρχονται επικαιροποιημένα εμβόλια για την Covid-19 αλλά δεν θα απευθύνονται σε όλους

Υγεία
Ανησυχία για σαρκοφάγο βακτήριο μετά από 4 θανάτους στην Φλόριντα

Ανησυχία για σαρκοφάγο βακτήριο μετά από 4 θανάτους στην Φλόριντα

Διεθνή
Ευλογιά των προβάτων: Τι απαντά το υπουργείο για την «ανοσία της αγέλης»

Ευλογιά των προβάτων: Τι απαντά το υπουργείο για την «ανοσία της αγέλης»

Ελλάδα

NETWORK

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Δεν είναι μόνο η δίψα: Πώς θα καταλάβετε ότι το σώμα σας είναι αφυδατωμένο

Δεν είναι μόνο η δίψα: Πώς θα καταλάβετε ότι το σώμα σας είναι αφυδατωμένο

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

healthstat.gr
Είναι φυσιολογικός ο πονοκέφαλος στην εγκυμοσύνη;

Είναι φυσιολογικός ο πονοκέφαλος στην εγκυμοσύνη;

healthstat.gr
Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

healthstat.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr