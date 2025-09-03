Η Φλόριντα καταργεί τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς - Και για τα σχολεία

Ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους της κατάργησης των υποχρεωτικών εμβολιασμών.

Η Φλόριντα θα τερματίσει όλους τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σε επίπεδο πολιτείας- ανάμεσά τους και εκείνους που είναι υποχρεωτικούς για να φοιτούν τα παιδιά στο σχολείο. Μια κίνηση που θα μπορούσε να προκαλέσει επιδημίες σε παιδιά, τουρίστες και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό, προειδοποιούν ειδικοί.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας υγείας της Φλόριντα, Τζόσεφ Λαντάπο και ο κυβερνήτης της πολιτείας, Ρον ΝτεΣάντις, ανακοίνωσαν αυτή την απόφαση, χαρακτηρίζοντας τον εμβολιασμό ως ζήτημα προσωπικής επιλογής.

Ο Λαντάπο χαρακτήρισε «σκλαβιά» τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. «Ποιος είμαι εγώ, ως κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος, να σας πω τι θα κάνετε με το σώμα σας;», είπε και υποστήριξε πως ως επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας υγείας δεν έχει την εξουσία να επιβάλει συγκεκριμένα εμβόλια.

«Το σώμα σας είναι δώρο από τον Θεό. Το τι βάζετε στο σώμα σας είναι λόγω της σχέσης σας με το σώμα σας και τον Θεό σας. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα», υποστήριξε και δήλωσε ότι η υπηρεσία του θα ανακαλέσει την εντολή για περίπου έξι εμβόλια που είναι στην αρμοδιότητά της, αλλά θα πρέπει να συνεργαστεί με τη Βουλή της Φλόριντα, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους για ένα ευρύτερο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Δεν διευκρίνισε για ποια εμβόλια θα καταργήσει την υποχρεωτικότητα η υπηρεσία του.

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για την προστασία της ιατρικής ελευθερίας», σχολίασε από την πλευρά του ο ΝτεΣάντις. Σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ υπάρχουν υποχρεωτικά εμβόλια για τη φοίτηση των παιδιών σε δημόσια σχολεία, με εξαιρέσεις που διαφέρουν στην κάθε περιοχή.

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 τα ποσοστά εμβολιασμού για διάφορες ασθένειες- όπως ιλαρά, διφθερίτιδα και πολιομυελίτιδα- μειώθηκαν στα νηπιαγωγεία των ΗΠΑ, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία.

Η κίνηση της Φλόριντα θα αποτελέσει «μια μεγάλη καταστροφή», προειδοποίησε η δρ. Τίνα Ταν, πρόεδρος της Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ. «Θα υπάρξουν πολλές εξάρσεις ασθενειών που μπορούν να προληφθούν με εμβόλια και εξάπλωσή τους. Τα παιδιά θα τις φέρουν στο σπίτι», υπογράμμισε.

Επίσης, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανοσοκατεσταλμένους ανθρώπους, που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Και με δεδομένο ότι η Φλόριντα είναι δημοφιλής προορισμός διακοπών, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει εξάπλωση ασθενειών σε άλλες πολιτείες.

Ο δρ. Μάικλ Όστερχολμ, ειδικός σε μολυσματικές ασθένειες στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα χαρακτήρισε την απόφαση «απερίσκεπτη». «Κάθε γονέας παιδιού που θα πεθαίνει ή θα νοσηλεύεται με ασθένεια η οποία μπορεί να προληφθεί με εμβόλιο θα ξέρει το γιατί», τόνισε.

