Τραμπ: Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω με τον Πούτιν - Έξαλλος με ερώτηση για τη Ρωσία

«Αν είμαστε δυσαρεστημένοι με την απόφαση του Πούτιν, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν», είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλησε να στείλει κάποιο «μήνυμα» στον Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τη δήλωση του Ρώσου προέδρου ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι θα μιλήσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ έγινε έξαλλος με ερώτηση δημοσιογράφου για τη στάση του απέναντι στη Μόσχα.

«Δεν έχω κανένα μήνυμα για τον πρόεδρο Πούτιν, ξέρει ποια είναι η άποψή μου. Θα πάρει μία απόφαση και είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή, είτε δυσαρεστημένοι. Και αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν», απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι, στον Λευκό Οίκο.

{https://x.com/SkyNews/status/1963274781425271000}

Όταν ρωτήθηκε για το πόσο θα περιμένει αν θα γίνει μια συνάντηση Πούτιν- Ζελένσκι, αποκάλυψε ότι σύντομα θα μιλήσει με τον Ρώσο ηγέτη. «Πολύ σύντομα θα συνομιλήσω μαζί του και θα ξέρω τι θα κάνει. Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσουμε και θα ξέρω ακριβώς τι θα γίνει», είπε αρχικά.

«Δεν χαίρομαι, περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για έναν ηλίθιο πόλεμο και θέλω να σταματήσει. Πιστεύω ότι θα έχουμε μία καλή λύση», συνέχισε. «Έχω τη δύναμη να τελειώσω πράγματα. Έχω τερματίσει επτά πολέμους πολύ πιο δύσκολος. Έχω πολύ καλή σχέση με τον Πούτιν, πίστευα ότι θα ήταν πιο εύκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τον πόλεμο. Θα τελειώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», συμπλήρωσε.

Η ερώτηση για τη Ρωσία που εκνεύρισε τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε την ψυχραιμία του, όταν ένας δημοσιογράφος επεσήμανε πως έχει εκφράσει πολλές φορές την απογοήτευσή του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε πράξεις.

«Πώς ξέρεις ότι δεν υπάρχουν πράξεις; Αλήθεια; Από ποιο Μέσο είσαι;», ρώτησε ο Αμερικανός πρόεδρος και ο δημοσιογράφος του απάντησε ότι είναι από τα πολωνικά ΜΜΕ.

«Θα έλεγες ότι οι δευτερογενείς κυρώσεις στην Ινδία είναι απουσία πράξεων; Κόστισαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία. Και ακόμα δεν έχω προχωρήσει στη δεύτερη και την τρίτη φάση.

Αν λες ότι δεν υπήρξαν πράξεις, πρέπει να βρεις νέα δουλειά. Είχα πει ότι αν η Ινδία συνεχίσει να αγοράζει (από τη Ρωσία) θα έχει προβλήματα, οπότε μην μου τα λες αυτά», συνέχισε το ξέσπασμα ο Τραμπ.

«Εξεπλάγην με την ομιλία Σι»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι ο Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν «συνωμοτούν εναντίον των ΗΠΑ», σχολιάζοντας την παρουσία τους στην παρέλαση στο Πεκίνο.

«Ήταν μία ωραία, εντυπωσιακή τελετή, αλλά κατάλαβα τον λόγο που το έκαναν. Ήλπιζαν να παρακολουθώ και παρακολουθούσα. Έχω πολύ καλή σχέση με όλους τους, το πόσο καλή είναι θα το ανακαλύψουμε τις επόμενες εβδομάδες», διεμήνυσε.

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι εξεπλάγην ιδιαίτερα με την ομιλία του Κινέζου προέδρου. «Ο Σι είναι φίλος μου, αλλά στην ομιλία έπρεπε να είχε αναφέρει τις ΗΠΑ, γιατί βοηθήσαμε πολύ την Κίνα να αποκτήσει την ελευθερία της», επεσήμανε.

{https://x.com/SkyNews/status/1963271233551597651}

«Σώσαμε τους Ολυμπιακούς αγώνες»

Σε άλλο σημείο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι με την αποστολή της εθνοφυλακής στο Λος Άντζελες έσωσε τους Ολυμπιακούς αγώνες.

«Αν η εθνοφρουρά δεν πήγαινε στο Λος Άντζελες θα χάναμε τους ολυμπιακούς αγώνες. Σώσαμε τους Ολυμπιακούς αγώνες και το Λος Άντζελες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία. «Έτσι πιστεύω. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω; Αν μη τι άλλο, μπορούμε να στείλουμε περισσότερους εκεί αν θέλουν. Εδώ και καιρό ήθελαν να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία. Αλλά θα μείνουν στην Πολωνία. Είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένοι με την Πολωνία», δήλωσε.

Σε άλλη ερώτηση, επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η απόσυρση κάποιων στρατευμάτων από άλλες χώρες. «Ποτέ δεν σκεφτήκαμε να απομακρύνουμε στρατιώτες από την Πολωνία. Το σκεφτόμαστε για άλλες χώρες. Είμαστε με την Πολωνία μέχρι τέλους, θα βοηθήσουμε την Πολωνία να προστατεύσει τον εαυτό της», είπε.