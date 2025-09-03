Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Τραμπ: Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω με τον Πούτιν - Έξαλλος με ερώτηση για τη Ρωσία

Τραμπ: Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω με τον Πούτιν - Έξαλλος με ερώτηση για τη Ρωσία Φωτογραφία: AP Photo/Evan Vucci
«Αν είμαστε δυσαρεστημένοι με την απόφαση του Πούτιν, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν», είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλησε να στείλει κάποιο «μήνυμα» στον Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά τη δήλωση του Ρώσου προέδρου ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι θα μιλήσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ έγινε έξαλλος με ερώτηση δημοσιογράφου για τη στάση του απέναντι στη Μόσχα.

«Δεν έχω κανένα μήνυμα για τον πρόεδρο Πούτιν, ξέρει ποια είναι η άποψή μου. Θα πάρει μία απόφαση και είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή, είτε δυσαρεστημένοι. Και αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν», απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι, στον Λευκό Οίκο.

{https://x.com/SkyNews/status/1963274781425271000}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πόρτα» Κιέβου στην πρόταση Πούτιν: Αυτές είναι οι 7 χώρες για συνάντηση με Ζελένσκι

«Πόρτα» Κιέβου στην πρόταση Πούτιν: Αυτές είναι οι 7 χώρες για συνάντηση με Ζελένσκι

Διεθνή

Όταν ρωτήθηκε για το πόσο θα περιμένει αν θα γίνει μια συνάντηση Πούτιν- Ζελένσκι, αποκάλυψε ότι σύντομα θα μιλήσει με τον Ρώσο ηγέτη. «Πολύ σύντομα θα συνομιλήσω μαζί του και θα ξέρω τι θα κάνει. Τις επόμενες ημέρες θα μιλήσουμε και θα ξέρω ακριβώς τι θα γίνει», είπε αρχικά.

«Δεν χαίρομαι, περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για έναν ηλίθιο πόλεμο και θέλω να σταματήσει. Πιστεύω ότι θα έχουμε μία καλή λύση», συνέχισε. «Έχω τη δύναμη να τελειώσω πράγματα. Έχω τερματίσει επτά πολέμους πολύ πιο δύσκολος. Έχω πολύ καλή σχέση με τον Πούτιν, πίστευα ότι θα ήταν πιο εύκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τον πόλεμο. Θα τελειώσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», συμπλήρωσε.

Η ερώτηση για τη Ρωσία που εκνεύρισε τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε την ψυχραιμία του, όταν ένας δημοσιογράφος επεσήμανε πως έχει εκφράσει πολλές φορές την απογοήτευσή του για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε πράξεις.

«Πώς ξέρεις ότι δεν υπάρχουν πράξεις; Αλήθεια; Από ποιο Μέσο είσαι;», ρώτησε ο Αμερικανός πρόεδρος και ο δημοσιογράφος του απάντησε ότι είναι από τα πολωνικά ΜΜΕ.

«Θα έλεγες ότι οι δευτερογενείς κυρώσεις στην Ινδία είναι απουσία πράξεων; Κόστισαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία. Και ακόμα δεν έχω προχωρήσει στη δεύτερη και την τρίτη φάση.
Αν λες ότι δεν υπήρξαν πράξεις, πρέπει να βρεις νέα δουλειά. Είχα πει ότι αν η Ινδία συνεχίσει να αγοράζει (από τη Ρωσία) θα έχει προβλήματα, οπότε μην μου τα λες αυτά», συνέχισε το ξέσπασμα ο Τραμπ.

«Εξεπλάγην με την ομιλία Σι»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι ο Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν «συνωμοτούν εναντίον των ΗΠΑ», σχολιάζοντας την παρουσία τους στην παρέλαση στο Πεκίνο.

«Ήταν μία ωραία, εντυπωσιακή τελετή, αλλά κατάλαβα τον λόγο που το έκαναν. Ήλπιζαν να παρακολουθώ και παρακολουθούσα. Έχω πολύ καλή σχέση με όλους τους, το πόσο καλή είναι θα το ανακαλύψουμε τις επόμενες εβδομάδες», διεμήνυσε.

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι εξεπλάγην ιδιαίτερα με την ομιλία του Κινέζου προέδρου. «Ο Σι είναι φίλος μου, αλλά στην ομιλία έπρεπε να είχε αναφέρει τις ΗΠΑ, γιατί βοηθήσαμε πολύ την Κίνα να αποκτήσει την ελευθερία της», επεσήμανε.

{https://x.com/SkyNews/status/1963271233551597651}

«Σώσαμε τους Ολυμπιακούς αγώνες»

Σε άλλο σημείο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι με την αποστολή της εθνοφυλακής στο Λος Άντζελες έσωσε τους Ολυμπιακούς αγώνες.

«Αν η εθνοφρουρά δεν πήγαινε στο Λος Άντζελες θα χάναμε τους ολυμπιακούς αγώνες. Σώσαμε τους Ολυμπιακούς αγώνες και το Λος Άντζελες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν στην Πολωνία. «Έτσι πιστεύω. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω; Αν μη τι άλλο, μπορούμε να στείλουμε περισσότερους εκεί αν θέλουν. Εδώ και καιρό ήθελαν να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία. Αλλά θα μείνουν στην Πολωνία. Είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένοι με την Πολωνία», δήλωσε.

Σε άλλη ερώτηση, επιβεβαίωσε ότι εξετάζεται η απόσυρση κάποιων στρατευμάτων από άλλες χώρες. «Ποτέ δεν σκεφτήκαμε να απομακρύνουμε στρατιώτες από την Πολωνία. Το σκεφτόμαστε για άλλες χώρες. Είμαστε με την Πολωνία μέχρι τέλους, θα βοηθήσουμε την Πολωνία να προστατεύσει τον εαυτό της», είπε.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Celine Dion: Η κρίση που υπέστη στη φετινή Eurovision – Τι αποκάλυψε η ίδια

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

«Πόρτα» Κιέβου στην πρόταση Πούτιν: Αυτές είναι οι 7 χώρες για συνάντηση με Ζελένσκι

«Πόρτα» Κιέβου στην πρόταση Πούτιν: Αυτές είναι οι 7 χώρες για συνάντηση με Ζελένσκι

Διεθνή
Η στιγμή που οι Βορειοκορεάτες αφαιρούν κάθε ίχνος του DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν (Βίντεο)

Η στιγμή που οι Βορειοκορεάτες αφαιρούν κάθε ίχνος του DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν (Βίντεο)

Διεθνή
Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι στη Μόσχα

Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος να συναντήσει τον Ζελένσκι στη Μόσχα

Διεθνή
Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ: «Λάθος» η χρήση νόμου του 1798 για απελάσεις

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ: «Λάθος» η χρήση νόμου του 1798 για απελάσεις

Διεθνή

NETWORK

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

healthstat.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

healthstat.gr
Halle Berry: Συνεχίζει την εκστρατεία για την εμμηνόπαυση

Halle Berry: Συνεχίζει την εκστρατεία για την εμμηνόπαυση

healthstat.gr