Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Κίνα: Το πιο ζεστό καλοκαίρι από το 1961

Κίνα: Το πιο ζεστό καλοκαίρι από το 1961 Φωτογραφία: Andy Wong/ΑP
Από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο φέτος πολλές περιοχές της Κίνας αντιμετώπισαν έντονα κύματα ζέστης.

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ», με θερμοκρασίες ρεκόρ και πολλά επεισόδια καύσωνα, κυρίως στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (CMA).

«Από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο φέτος πολλές περιοχές της Κίνας αντιμετώπισαν έντονα κύματα ζέστης, με τη μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο να φτάνει τους 22,31° Κελσίου: το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγράφει από το 1961», επεσήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το δεύτερο πιο ζεστό, με τη μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο να φτάνει τους 22,30° Κελσίου.

Οι αρχές της Κίνας είχαν προειδοποιήσει τον Ιούλιο για τους κινδύνους που προκαλεί στην υγεία η ζέστη που παρατηρούνταν σε μεγάλες περιοχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ τον Ιούνιο η θερμοκρασία έφτασε σχεδόν τους 40° Κελσίου στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με τη CMA, παρά την προσωρινή πτώση της θερμοκρασίας σε κάποιες περιοχές της Κίνας στα μέσα της εβδομάδας, πόλεις όπως η Σανγκάη θα επηρεαστούν ξανά από υψηλές θερμοκρασίες ως το τέλος της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 35° Κελσίου.

Ο ασιατικός γίγαντας είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Η Κίνα έχει δεσμευθεί ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα κορυφωθούν ως το 2023 και η χώρα θα πετύχει την ουδετερότητα άνθρακα ως το 2060.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Αποκαλυπτήρια και τολμηρά μηνύματα: Πέντε συμπεράσματα του Guardian για τη μεγάλη παρέλαση της Κίνας

Αποκαλυπτήρια και τολμηρά μηνύματα: Πέντε συμπεράσματα του Guardian για τη μεγάλη παρέλαση της Κίνας

Διεθνή
Επίδειξη οπλισμού στην στρατιωτική παρέλαση της Κίνας - Τα νέα όπλα που ανησυχούν τη Δύση

Επίδειξη οπλισμού στην στρατιωτική παρέλαση της Κίνας - Τα νέα όπλα που ανησυχούν τη Δύση

Διεθνή
Ηχηρό μήνυμα Σι, Πούτιν, Κιμ: Μαζί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - «Συνωμοσία» βλέπει ο Τραμπ (Βίντεο)

Ηχηρό μήνυμα Σι, Πούτιν, Κιμ: Μαζί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα - «Συνωμοσία» βλέπει ο Τραμπ (Βίντεο)

Διεθνή
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο για τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση (Εικόνες &amp; Βίντεο)

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφτασε στο Πεκίνο για τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση (Εικόνες & Βίντεο)

Διεθνή

NETWORK

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

healthstat.gr
Είναι φυσιολογικός ο πονοκέφαλος στην εγκυμοσύνη;

Είναι φυσιολογικός ο πονοκέφαλος στην εγκυμοσύνη;

healthstat.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

healthstat.gr
Δεν είναι μόνο η δίψα: Πώς θα καταλάβετε ότι το σώμα σας είναι αφυδατωμένο

Δεν είναι μόνο η δίψα: Πώς θα καταλάβετε ότι το σώμα σας είναι αφυδατωμένο

healthstat.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr