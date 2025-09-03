Games
Σάντσεθ: «Αποτυχία» η απάντηση της Ευρώπης στον πόλεμο στη Γάζα

Σάντσεθ: «Αποτυχία» η απάντηση της Ευρώπης στον πόλεμο στη Γάζα Φωτογραφία: Bernat Armangue/AP
Ο Σάντσεθ εκτίμησε ότι υπό τον Ντόναλντ Τραμπ οι ΗΠΑ ανατρέπουν τη διεθνή τάξη που επικράτησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η απάντηση της Ευρώπης στον πόλεμο στη Γάζα είναι μια «αποτυχία» και κινδυνεύει να υπονομεύσει την παγκόσμια αξιοπιστία της, κατήγγειλε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα The Guardian .

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο, ο Σάντσεθ, ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, εκτίμησε ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα «αποτελεί ένα από τα σκοτεινότερα επεισόδια των διεθνών σχέσεων τον 21ο αιώνα».

«Είναι μια αποτυχία», τόνισε στη συνέντευξή του. «Απολύτως. Είναι επίσης αλήθεια ότι στο εσωτερικό της ΕΕ υπάρχουν χώρες που είναι διχασμένες αναφορικά με το πώς να επηρεάσουν το Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

«Αλλά, κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ, αν θέλουμε να αυξήσουμε την αξιοπιστία μας αναφορικά με άλλες κρίσεις, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε στην Ουκρανία», σημείωσε ο ίδιος.

«Οι αιτίες των πολέμων αυτών είναι εντελώς διαφορετικές, αλλά τελικά ο κόσμος κοιτά την ΕΕ και επίσης τη δυτική κοινωνία και διερωτάται: "γιατί έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν πρόκειται για την Ουκρανία και όταν πρόκειται για τη Γάζα;"».

«Ο Τραμπ ανατρέπει τη διεθνή τάξη»

Παράλληλα ο Σάντσεθ, μιλώντας στον Guardian, εκτίμησε ότι υπό τον Ντόναλντ Τραμπ οι ΗΠΑ ανατρέπουν τη διεθνή τάξη που επικράτησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σημείωσε επίσης ότι η απόσυρση της Ουάσινγκτον από μεγάλους, διεθνείς θεσμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δημιουργεί μια ευκαιρία για την Ευρώπη και τη Βρετανία να επιδείξουν περισσότερο τις ηγετικές τους ικανότητες.

«Η πιο σοκαριστική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι ο βασικός αρχιτέκτονας της διεθνούς τάξης - που μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν οι ΗΠΑ- αποδυναμώνει αυτή τη διεθνή τάξη και αυτό είναι κάτι που δεν θα είναι θετικό για την αμερικανική κοινωνία ή τον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως τις δυτικές χώρες», σχολίασε ο Σάντσεθ.

«Οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προκλήσεις οι οποίες δεν γνωρίζουν σύνορα και χρειάζεται να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας», πρόσθεσε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αντιπαρατέθηκε νωρίτερα φέτος με τον Τραμπ, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να αυξήσει στο 5% του ΑΕΠ της τις αμυντικές της δαπάνες.

Στη συνέντευξή του ο Σάντσεθ υπογράμμισε ότι η Ισπανία είναι «ένας αξιόπιστος εταίρος» στο ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι είναι δεσμευμένος να διατηρήσει «την καλύτερη δυνατή σχέση με τις ΗΠΑ» ανεξαρτήτως του ποιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

«Με όλο τον σεβασμό, έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ. Παράλληλα πιστεύω ότι έχουμε διαφορετικά οράματα για το πώς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωποι ο κόσμος και οι κοινωνίες μας», υπογράμμισε ο Σάντσεθ.

Με πληροφορίες από dpa, ΑΠΕ

