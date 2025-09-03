Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Κρίση στην Καραϊβική: Αμερικανικό πλήγμα και 11 νεκροί «ναρκωτρομοκράτες» - «Θα αντισταθούμε» απαντά ο Μαδούρο

Κρίση στην Καραϊβική: Αμερικανικό πλήγμα και 11 νεκροί «ναρκωτρομοκράτες» - «Θα αντισταθούμε» απαντά ο Μαδούρο
Κλιμακώνεται η ένταση στην Καραϊβική: «Σκοτώσαμε 11 ναρκωτρομοκράτες», πανηγυρίζει ο Τραμπ - «Οκτώ πολεμικά πλοία με 1.200 πυραύλους και πυρηνικό υποβρύχιο έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα», τονίζει ο Μαδούρο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «πλεούμενο που μετέφερε ναρκωτικά» κι είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα σκοτώνοντας 11 «ναρκωτρομοκράτες», ανακοίνωσε χθες Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο επιχείρησης στην Καραϊβική που καταγγέλλει το Καράκας.

Το τελευταίο διάστημα η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει τουλάχιστον επτά πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, κάνοντας λόγο περί επιχείρησης στο πλαίσιο της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, καθώς ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και μέλη της κυβέρνησής του πως διευθύνουν «καρτέλ» των ναρκωτικών.

«Νωρίτερα το πρωί, κατόπιν διαταγών μου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν βομβαρδισμό (...) εναντίον ναρκωτρομοκρατών της Tren de Aragua, διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, αναρτώντας ασπρόμαυρο βίντεο από το πλήγμα αυτό, τραβηγμένο προφανώς από drone.

{https://x.com/PressSec/status/1962990882652881138}

Το πλήγμα εξαπολύθηκε καθώς το ταχύπλοο βρισκόταν «στα διεθνή ύδατα, μεταφέροντας ναρκωτικά με προορισμό τις ΗΠΑ», συνέχισε και πρόσθεσε ότι «σκότωσε 11 τρομοκράτες».

Η Tren de Aragua θεωρείται επίφοβη συμμορία που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα και δρα σε διάφορες χώρες. Μετά την επιστροφή του τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ την χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο, «τρομοκρατική» οργάνωση.

{https://x.com/WhiteHouse/status/1962995246863663156}

Νωρίτερα χθες, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, είχε κάνει ήδη την αποκάλυψη σε δημοσιογράφους πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «πλεούμενο που μετέφερε ναρκωτικά, πολλά ναρκωτικά».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε μέσω X ότι η επιχείρηση διεξήχθη «στη νότια Καραϊβική» με στόχο σκάφος «που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα».

{https://x.com/marcorubio/status/1962955959195537618}

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους τα στοιχεία αυτά μιλώντας για «στοχευμένο πλήγμα», κατά τη συνήθη ορολογία του Πενταγώνου.

Ο Ρούμπιο, αναχωρώντας για το Μεξικό, τόνισε σε δημοσιογράφος ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει «όλη» την ισχύ των ΗΠΑ για να «εξαλείψει» τα καρτέλ των ναρκωτικών.

«Η εποχή που μπορούσε να δρα με απόλυτη ατιμωρησία και να περιορίζεται να καταστρέφει κάποιο σκάφος ή να κάνει κατάσχεση λίγων ναρκωτικών σε κάποιο πλεούμενο πέρασε», πρόσθεσε ο σφοδρός επικριτής του προέδρου Μαδούρο. Απέφυγε πάντως να μιλήσει για μέτρα εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας προσωπικά. Ερωτηθείς για ενδεχόμενη επιχείρηση εναντίον του Νικολάς Μαδούρο, επανέλαβε πως «πρόκειται για επιχείρηση εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών».

Μαδούρο: «Υπαρξιακή απειλή για τη Βενεζουέλα οι επιχειρήσεις Τραμπ»

Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας δεν σταματά να κλιμακώνεται καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, η αμερικανική πλευρά έχει στείλει αρμάδα πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, ανοικτά της Βενεζουέλας, σε αυτή που χαρακτηρίζει επιχείρηση για την αναχαίτιση ναρκωτικών που διακινούνται μέσω της λατινοαμερικάνικης χώρας, μερικές εβδομάδες αφού αύξησε στα 50 εκατ. δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο, τον οποίο αποκαλεί «φυγόδικο αρχηγό» καρτέλ.

Επτά αμερικανικά πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους τρία αποβατικά, πλέουν στην Καραϊβική κι άλλο ένα βρίσκεται στον Ειρηνικό στο πλαίσιο της «επιχείρησης», ανέφερε άλλος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Μαδούρο βλέπει στην ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική τη «μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξή της» με την οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη η Βενεζουέλα τον τελευταίο αιώνα και προειδοποιεί πως σε περίπτωση που ο στρατός της Ουάσιγκτον αποπειραθεί «αλλαγή καθεστώτος», η χώρα θα αντισταθεί.

«Οκτώ πολεμικά πλοία με 1.200 πυραύλους και πυρηνικό υποβρύχιο έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα», είπε σε ξένους δημοσιογράφους στο Καράκας προχθές Δευτέρα μιλώντας για απειλή «αδικαιολόγητη, ανήθικη και απολύτως παράνομη».

Η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για «ένοπλο αγώνα» προκειμένου να «υπερασπιστεί την εθνική επικράτειά της», επέμεινε.

Μέχρι σήμερα, η Ουάσιγκτον δεν έχει αναφερθεί σε στρατιωτική εισβολή. Όμως σε πολλούς οι ενέργειές της παραπέμπουν στην αμερικανική επιχείρηση εναντίον του άλλοτε δικτάτορα του Παναμά (1983-1989) Μανουέλ Νοριέγα.

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζει τον αγώνα κατά των ναρκωτικών ως κορυφαία προτεραιότητά της.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

ΕΣΥ: Η «μαύρη βίβλος» της υποστελέχωσης - Αναλυτικά στοιχεία

ΕΣΥ: Η «μαύρη βίβλος» της υποστελέχωσης - Αναλυτικά στοιχεία

Νέα μελέτη: Ποια σημεία του σώματος γερνούν πιο γρήγορα

Νέα μελέτη: Ποια σημεία του σώματος γερνούν πιο γρήγορα

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το παντζάρι

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το παντζάρι

Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Σαρκοφάγο βακτήριο επιστρέφει λόγω υψηλής θερμοκρασίας

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Σαρκοφάγο βακτήριο επιστρέφει λόγω υψηλής θερμοκρασίας

Υγεία
Ο «χρησμός» Τραμπ για Πούτιν: Έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, σύντομα οι αποκαλύψεις

Ο «χρησμός» Τραμπ για Πούτιν: Έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, σύντομα οι αποκαλύψεις

Διεθνή
Γούντι Άλεν για Ντόναλντ Τραμπ: Αν με άφηνε να τον σκηνοθετήσω τώρα, θα έκανα θαύματα

Γούντι Άλεν για Ντόναλντ Τραμπ: Αν με άφηνε να τον σκηνοθετήσω τώρα, θα έκανα θαύματα

Διεθνή
Ο Τραμπ παραβίασε ομοσπονδιακό νόμο όταν ανέπτυξε στρατεύματα στο Λος Άντζελες

Ο Τραμπ παραβίασε ομοσπονδιακό νόμο όταν ανέπτυξε στρατεύματα στο Λος Άντζελες

Διεθνή

NETWORK

Νέα μελέτη: Ποια σημεία του σώματος γερνούν πιο γρήγορα

Νέα μελέτη: Ποια σημεία του σώματος γερνούν πιο γρήγορα

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Το αδιαμφισβήτητο κριτήριο της κυβερνητικής αποτυχίας

Γιάννης Τριήρης: Το αδιαμφισβήτητο κριτήριο της κυβερνητικής αποτυχίας

ienergeia.gr
Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το παντζάρι

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το παντζάρι

healthstat.gr
ΕΕ: Στρατηγικής σημασίας ο "GSI", που συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο

ΕΕ: Στρατηγικής σημασίας ο "GSI", που συνδέει τα ηλεκτρικά δίκτυα Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο

ienergeia.gr
ΡΑΑΕΥ: Διαγωνισμός Ζωγραφικής για νέους στην 89η ΔΕΘ

ΡΑΑΕΥ: Διαγωνισμός Ζωγραφικής για νέους στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
Τι ώρα να πίνετε καφέ για να μειώσετε τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Τι ώρα να πίνετε καφέ για να μειώσετε τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια

Η Μαύρη Βίβλος του ΠΑΣΟΚ θολώνει με αποσπασματικά στοιχεία την αλήθεια

ienergeia.gr
Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

Φράουλες: Η υπερτροφή που μειώνει τον κίνδυνο άνοιας και Αλτσχάιμερ

healthstat.gr