H Nestlé απέλυσε τον CEO της λόγω «μυστικής σχέσης» με υφιστάμενή του

Μετά την επεισοδιακή παραίτηση του CEO της Astronomer, η Nestlé απέπεμψε τον Laurent Freixe εξαιτίας σχέσης του με υφιστάμενή του.

Η Nestlé απέπεμψε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Laurent Freixe, εξαιτίας «κρυφής ερωτικής σχέσης» με υφιστάμενή του, η οποία κρίθηκε ότι παραβίασε τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας της εταιρείας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρία, η απόλυση του Freixe - έπειτα από 40 χρόνια στην εταιρεία - ακολούθησε έρευνα που διεξήχθη υπό την εποπτεία του προέδρου της, Paul Bulcke, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων.

«Ήταν μια αναγκαία απόφαση», δήλωσε ο Bulcke. «Οι αξίες και η εταιρική διακυβέρνηση της Nestlé αποτελούν ισχυρά θεμέλια της εταιρείας μας. Ευχαριστώ τον Laurent για τα χρόνια της προσφοράς του.»

Ο Freixe ανέλαβε τη θέση του CEO τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού η Nestlé - στην οποία ανήκουν εμπορικά σήματα όπως η σοκολάτα KitKat, το παγωτό Häagen-Dazs και οι κάψουλες καφέ Nespresso - απομάκρυνε τον προκάτοχό του, Mark Schneider.

Την θέση του αναλαμβάνει τώρα ο Philipp Navrati, που είναι «αναγνωρισμένος για το εντυπωσιακό ιστορικό του στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε απαιτητικά περιβάλλοντα». Ο διάδοχος του Freixe είναι «γνωστός για τη δυναμική του παρουσία, εμπνέει τις ομάδες και ηγείται με συνεργατικό και συμπεριληπτικό στυλ διοίκησης. Το διοικητικό συμβούλιο είναι βέβαιο ότι θα προωθήσει τα σχέδια ανάπτυξής μας και θα επιταχύνει τις προσπάθειες αποδοτικότητας. Δεν αλλάζουμε στρατηγική ούτε θα χάσουμε τον ρυθμό της απόδοσης» - υποστήριξε ο Paul Bulcke.

Ο Navratil ξεκίνησε την καριέρα του στη Nestlé το 2001 ως εσωτερικός ελεγκτής. Αφού κατείχε διάφορους εμπορικούς ρόλους στην Κεντρική Αμερική, διορίστηκε διευθυντής για τη Nestlé Ονδούρας το 2009. Ανέλαβε την ηγεσία του τομέα καφέ και ποτών στο Μεξικό το 2013 και μετακινήθηκε στη στρατηγική επιχειρηματική μονάδα καφέ της Nestlé το 2020. Το 2024 μετακινήθηκε στη Nespresso, ενώ εντάχθηκε στο εκτελεστικό συμβούλιο της Nestlé την 1η Ιανουαρίου φέτος.

