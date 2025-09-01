Games
Ραντεβού Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες στο Παρίσι... χωρίς τον Τραμπ

Ραντεβού Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες στο Παρίσι... χωρίς τον Τραμπ
Οι διπλωματικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου προς το παρόν δεν έχουν φέρει συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

O πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα συναντηθεί με «Ευρωπαίους ηγέτες» την Πέμπτη στο Παρίσι, ανακοίνωσε σήμερα στο AFP ευρωπαϊκή πολιτική πηγή, την ώρα που οι προσπάθειες των ΗΠΑ να δοθεί τέλος στη ρωσική εισβολή στη Ρωσία δείχνουν να έχουν μπλοκαριστεί.

«Προβλέπεται μια συνάντηση αυτού του είδους» για να συζητηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «και η προώθηση της διπλωματίας, διότι οι Ρώσοι αποσύρονται και πάλι», δήλωσε στο AFP η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν αναμένεται να παραστεί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική διευθέτηση ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία εντάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συνάντησε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, αλλά προς το παρόν δεν έχουν φέρει συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι κερδίζει χρόνο και πως προσποιείται πως θέλει να διαπραγματευτεί για να προετοιμάζει καλύτερα νέες επιθέσεις.

Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία με τη στήριξη της Δύσης, σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ εκεχειρία, κυριάρχησε στις διπλωματικές επαφές.

Το Κίεβο επιθυμεί εγγυήσεις που θα αποτρέψουν τυχόν μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις. Εχει προταθεί δημοσίως μία ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη, ως πιθανή ρύθμιση ασφάλειας για όταν τελειώσει η σύγκρουση.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οποιοδήποτε ευρωπαϊκό ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά δεν θα στείλουν αμερικανούς στρατιώτες στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει αντιταχθεί σε οποιαδήποτε ειρηνευτική δύναμη της Δύσης, με το Κρεμλίνο να δηλώνει την περασμένη εβδομάδα ότι θεωρεί «αρνητικές τέτοιες συζητήσεις».

Ο ρωσικός στρατός ελέγχει τώρα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και έχει το πλεονέκτημα στο μέτωπο.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, πυροδοτώντας τη χειρότερη ένοπλη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στις δύο χώρες.

Με πληροφορίες από Barron's

