Διεθνή

Δικαστήριο εμποδίζει τον Τραμπ να προβεί σε απελάσεις ασυνόδευτων παιδιών στη Γουατεμάλα

Φωτογραφία: AP/J. Scott Applewhite
Οι απελάσεις συνιστούν παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας από την κυβέρνηση του Τραμπ.

Ομοσπονδιακός δικαστής εξέδωσε σήμερα εντολή εμποδίζοντας την αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ να απελάσει 10 ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών στη Γουατεμάλα, αφού δικηγόροι δήλωσαν ότι οι απελάσεις αυτές θα συνιστούσαν παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η δικαστική απόφαση λήφθηκε μετά από προσφυγή που κατατέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από το Εθνικό Κέντρο Νομικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, μια ομάδα υπεράσπισης υπέρ μεταναστών, εκ μέρους των παιδιών, ηλικίας 10-17 ετών.

Η δικαστής Σπαρκλ Λ. Σουκνάναν του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ουάσινγκτον διέταξε την αμερικανική κυβέρνηση να παγώσει τις απελάσεις για 14 ημέρες και ζήτησε επείγουσα ακρόαση εντός των επόμενων ωρών, λέγοντας ότι κατά τα φαινόμενα τα παιδιά βρίσκονταν στη διαδικασία απέλασης.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία με τη Γουατεμάλα που επιτρέπει την επιστροφή ασυνόδευτων παιδιών πίσω στη χώρα και σχεδίαζε να ξεκινήσει τις απελάσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, δήλωσαν στο Reuters ένας νυν και δύο πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ. Τα σχέδια αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το CNN την Παρασκευή.

Σε μια νομική καταγγελία που κατατέθηκε την Κυριακή, το Εθνικό Κέντρο Νομικής Μετανάστευσης και το Κέντρο Νέων για τα Δικαιώματα των Παιδιών Μεταναστών δήλωσαν ότι οι απελάσεις θα αποτελούσαν «σαφή παραβίαση των σαφών προστασιών που τους έχει παράσχει το Κογκρέσο ως ευάλωτα παιδιά».

