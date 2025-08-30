Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

WSJ: Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

WSJ: Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου Φωτογραφία: AP/Alex Brandon
Πότε καταργήθηκε το υπουργείο Πολέμου.

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προωθεί σχέδια για την μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, αυτή η αλλαγή ονομασίας του μεγαλύτερου υπουργείου της αμερικανικής κυβέρνησης ενδέχεται να απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου.

Εντούτοις, ο Λευκός Οίκος διερευνά εναλλακτικές μεθόδους για να υλοποιήσει αυτή την αλλαγή, τονίζει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, καθώς όπως δήλωσε θεωρεί ότι οι ΗΠΑ είχαν μια «απίστευτη ιστορία νικών» στους πολέμους που διεξήχθησαν υπό την παλιά ονομασία.

«Το ονομάζουμε Υπουργείο Άμυνας, αλλά μεταξύ μας, νομίζω ότι θα αλλάξουμε το όνομα», είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο.

Σε ξεχωριστή εκδήλωση στο Λευκό Οίκο την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θέλει την αλλαγή ονόματος επειδή «θέλουμε άμυνα, αλλά θέλουμε και την επίθεση». Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αναφέρθηκε στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ως «υπουργό Πολέμου», λέγοντας ότι το όνομα του υπουργείου είχε αλλάξει εξαιτίας της πολιτικής ορθότητας.

Όμως, σύμφωνα με μελετητές εθνικής ασφάλειας και αρχεία της κυβέρνησης του προέδρου Χάρι Σ. Τρούμαν, δεν ισχύει αυτό. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, ο Τρούμαν οργάνωσε μια ευρεία αναδιοργάνωση του παλαιού υπουργείου Πολέμου – το οποίο μετατράπηκε σε Υπουργείο Άμυνας το 1949 – με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην εθνική ασφάλεια και της συνοχής μεταξύ του Στρατού και του Ναυτικού, τα οποία υπάγονταν σε ανεξάρτητα υπουργεία.

«Το θέμα ήταν ο γραφειοκρατικός συγκεντρωτισμός για τη διαχείριση της δύναμης στο μέλλον, με πρωταρχικό στόχο την άμυνα και όχι τον πόλεμο, ο οποίος θεωρούνταν επιθετική πράξη, μετά τις φρικαλεότητες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», δήλωσε ο Krister Knapp, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον στο Σαιντ Λούις.

Η κατάργηση του υπουργείου Πολέμου

Κατά την ιστορική του διαδρομή, το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου (War Department) αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους θεσμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Δημιουργήθηκε το 1789 με αποστολή την οργάνωση και τη διοίκηση του Στρατού Ξηράς, ενώ σε καθοριστικές στιγμές, όπως ο Αμερικανικός Εμφύλιος και οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, είχε τον κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της πολεμικής προσπάθειας.

Το Πεντάγωνο, μάλιστα, χτίστηκε το 1943 για να στεγάσει τις υπηρεσίες του.

Το Υπουργείο Πολέμου καταργήθηκε το 1947, όταν με τον Νόμο Εθνικής Ασφαλείας δημιουργήθηκε το σημερινό Υπουργείο Άμυνας (Department of Defense), που ενοποίησε Στρατό, Ναυτικό και Αεροπορία υπό ενιαία ηγεσία.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ: Οι περισσότεροι δασμοί του κρίνονται παράνομοι

Δικαστικό «χαστούκι» στον Τραμπ: Οι περισσότεροι δασμοί του κρίνονται παράνομοι

Διεθνή
FT: Ο Τραμπ πρότεινε να πάνε Κινέζοι στρατιώτες στην Ουκρανία, ως ειρηνευτική δύναμη

FT: Ο Τραμπ πρότεινε να πάνε Κινέζοι στρατιώτες στην Ουκρανία, ως ειρηνευτική δύναμη

Διεθνή
Τέλος η προστασία από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών για τη Χάρις με εντολή Τραμπ

Τέλος η προστασία από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών για τη Χάρις με εντολή Τραμπ

Διεθνή
Ουκρανία: Πώς ο Γουίτκοφ παρέσυρε τον Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών - Το παρασκήνιο

Ουκρανία: Πώς ο Γουίτκοφ παρέσυρε τον Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών - Το παρασκήνιο

Διεθνή

NETWORK

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr