Η Χαμάς προειδοποιεί: Το Ισραήλ «θα πληρώσει το τίμημα» για το σχέδιο κατοχής της Γάζας

Απάντηση στα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατοχή της πόλης της Γάζας έδωσε εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Ο Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Κασάμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, προειδοποίησε ότι το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας «θα είναι καταστροφικό για την πολιτική και στρατιωτική του ηγεσία».

«Και ο εχθρικός στρατός θα πληρώσει το τίμημα με το αίμα των στρατιωτών του», απείλησε ο Αμπού Ομπέιντα σε ανάρτηση που κοινοποιήθηκε από τη Χαμάς στο Telegram.

Ο Ομπέιντα προειδοποίησε επίσης ότι ενώ η Χαμάς θα διαφυλάξει τη ζωή των Ισραηλινών ομήρων «στο μέγιστο των δυνατοτήτων της» αλλά την ευθύνη αν πεθάνουν δεν την έχει η Χαμάς. Ξεκαθάρισε πως για τυχόν θανάτους ομήρων την πλήρη ευθύνη θα την έχει ο ισραηλινός στρατός και η κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τους ομήρους που βρίσκονται στα χέρια μας», δήλωσε Αμπού Ομπέιντα αλλά πρόσθεσε πως ωστόσο, θα βρίσκονται με τους μαχητές μας σε εμπόλεμες ζώνες και θα αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους».

Σύμφωνα με τον Αμπού Ουμπέιντα, εάν σκοτωθούν όμηροι από πυρά των IDF, η ομάδα θα δημοσιοποιήσει την ταυτότητά τους και τα αποδεικτικά στοιχεία του θανάτου τους.

IDF: Εμπόλεμη ζώνη η πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Παρασκευή ότι ξεκίνησε τα «πρώτα στάδια» της επίθεσης για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, κηρύσσοντας το μεγαλύτερο πληθυσμιακό κέντρο της παλαιστινιακής περιοχής ως «επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οι τοπικές τακτικές παύσεις στρατιωτικής δραστηριότητας που λαμβάνουν χώρα καθημερινά σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας για τη διευκόλυνση της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας δεν θα ισχύουν πλέον για την πόλη της Γάζας, ενόψει μιας μεγάλης επίθεσης που ετοιμάζουν.

Ανακοίνωσαν ακόμα πως θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες διανομής βοήθειας σε ολόκληρο τον θύλακα - με εξαίρεση την πόλη της Γάζας - ενώ ταυτόχρονα θα διεξάγουν «επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον τρομοκρατικών ομάδων στη Γάζα για την προστασία των Ισραηλινών πολιτών».

Ο στρατός προετοιμάζεται για μια επίθεση που στοχεύει στην κατάληψη της πόλης της Γάζας, όπου περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι - ή περίπου το ήμισυ του πληθυσμού του θύλακα - βρίσκονται επί του παρόντος συγκεντρωμένοι. Οι IDF κάλεσαν τους πολίτες να εκκενώσουν την πόλη και να κινηθούν νότια.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ προχωρά με το σχέδιο, παρά την ευρεία διεθνή κατακραυγή - με εξαίρεση τις ΗΠΑ - καθώς και την οργή στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ πολλών πολιτών, που πιστεύουν ότι η κίνηση αυτή θέτει αδικαιολόγητο κίνδυνο για τους εναπομείναντες ομήρους, καθώς και για τους στρατιώτες, και τάσσονται υπέρ μιας συνολικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Με πληροφορίες των Al Jazzera/Haaretz /Times of Israel