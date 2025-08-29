Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Η Χαμάς προειδοποιεί: Το Ισραήλ «θα πληρώσει το τίμημα» για το σχέδιο κατοχής της Γάζας

Η Χαμάς προειδοποιεί: Το Ισραήλ «θα πληρώσει το τίμημα» για το σχέδιο κατοχής της Γάζας Φωτογραφία: AP/ HATEM MOUSSA
Απάντηση στα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατοχή της πόλης της Γάζας έδωσε εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Ο Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Κασάμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, προειδοποίησε ότι το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας «θα είναι καταστροφικό για την πολιτική και στρατιωτική του ηγεσία».

«Και ο εχθρικός στρατός θα πληρώσει το τίμημα με το αίμα των στρατιωτών του», απείλησε ο Αμπού Ομπέιντα σε ανάρτηση που κοινοποιήθηκε από τη Χαμάς στο Telegram.

Ο Ομπέιντα προειδοποίησε επίσης ότι ενώ η Χαμάς θα διαφυλάξει τη ζωή των Ισραηλινών ομήρων «στο μέγιστο των δυνατοτήτων της» αλλά την ευθύνη αν πεθάνουν δεν την έχει η Χαμάς. Ξεκαθάρισε πως για τυχόν θανάτους ομήρων την πλήρη ευθύνη θα την έχει ο ισραηλινός στρατός και η κυβέρνηση Νετανιάχου.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε τους ομήρους που βρίσκονται στα χέρια μας», δήλωσε Αμπού Ομπέιντα αλλά πρόσθεσε πως ωστόσο, θα βρίσκονται με τους μαχητές μας σε εμπόλεμες ζώνες και θα αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους».

Σύμφωνα με τον Αμπού Ουμπέιντα, εάν σκοτωθούν όμηροι από πυρά των IDF, η ομάδα θα δημοσιοποιήσει την ταυτότητά τους και τα αποδεικτικά στοιχεία του θανάτου τους.

IDF: Εμπόλεμη ζώνη η πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Παρασκευή ότι ξεκίνησε τα «πρώτα στάδια» της επίθεσης για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, κηρύσσοντας το μεγαλύτερο πληθυσμιακό κέντρο της παλαιστινιακής περιοχής ως «επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οι τοπικές τακτικές παύσεις στρατιωτικής δραστηριότητας που λαμβάνουν χώρα καθημερινά σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας για τη διευκόλυνση της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας δεν θα ισχύουν πλέον για την πόλη της Γάζας, ενόψει μιας μεγάλης επίθεσης που ετοιμάζουν.

Ανακοίνωσαν ακόμα πως θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες διανομής βοήθειας σε ολόκληρο τον θύλακα - με εξαίρεση την πόλη της Γάζας - ενώ ταυτόχρονα θα διεξάγουν «επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον τρομοκρατικών ομάδων στη Γάζα για την προστασία των Ισραηλινών πολιτών».

Ο στρατός προετοιμάζεται για μια επίθεση που στοχεύει στην κατάληψη της πόλης της Γάζας, όπου περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι - ή περίπου το ήμισυ του πληθυσμού του θύλακα - βρίσκονται επί του παρόντος συγκεντρωμένοι. Οι IDF κάλεσαν τους πολίτες να εκκενώσουν την πόλη και να κινηθούν νότια.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ προχωρά με το σχέδιο, παρά την ευρεία διεθνή κατακραυγή - με εξαίρεση τις ΗΠΑ - καθώς και την οργή στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ πολλών πολιτών, που πιστεύουν ότι η κίνηση αυτή θέτει αδικαιολόγητο κίνδυνο για τους εναπομείναντες ομήρους, καθώς και για τους στρατιώτες, και τάσσονται υπέρ μιας συνολικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Με πληροφορίες των Al Jazzera/Haaretz/Times of Israel

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Οι τρεις τύποι ζήλιας σε μια σχέση, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

Οι τρεις τύποι ζήλιας σε μια σχέση, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

To Ισραήλ κήρυξε «εμπόλεμη ζώνη» την πόλη της Γάζας - Αναστέλλονται οι παύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια

To Ισραήλ κήρυξε «εμπόλεμη ζώνη» την πόλη της Γάζας - Αναστέλλονται οι παύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια

Διεθνή
Δυνάμεις των IDF ανέκτησαν σορό ομήρου από τη Γάζα

Δυνάμεις των IDF ανέκτησαν σορό ομήρου από τη Γάζα

Διεθνή
Χαρίτσης: Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γάζας εκκενώνεται με εντολή IDF και ο Μητσοτάκης σιωπά

Χαρίτσης: Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γάζας εκκενώνεται με εντολή IDF και ο Μητσοτάκης σιωπά

Πολιτική
Ισραήλ: Ο ΥΠΟΙΚ του Νετανιάχου ζητά σταδιακή προσάρτηση της Γάζας αν δεν παραδόσει τα όπλα η Χαμάς

Ισραήλ: Ο ΥΠΟΙΚ του Νετανιάχου ζητά σταδιακή προσάρτηση της Γάζας αν δεν παραδόσει τα όπλα η Χαμάς

Διεθνή

NETWORK

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Οι τρεις τύποι ζήλιας σε μια σχέση, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

Οι τρεις τύποι ζήλιας σε μια σχέση, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

healthstat.gr
Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

healthstat.gr
Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

healthstat.gr