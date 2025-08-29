Games
To Ισραήλ κήρυξε «εμπόλεμη ζώνη» την πόλη της Γάζας - Αναστέλλονται οι παύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια

To Ισραήλ κήρυξε «εμπόλεμη ζώνη» την πόλη της Γάζας - Αναστέλλονται οι παύσεις για ανθρωπιστική βοήθεια
Οι IDF κάλεσαν τους κατοίκους να εκκενώσουν την όλη της Γάζας και να κινηθούν νότια.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Παρασκευή ότι ξεκίνησε τα «αρχικά στάδια» την επίθεσης για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, κηρύσσοντας το μεγαλύτερο πληθυσμιακό κέντρο της παλαιστινιακής περιοχής ως «επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι οι τοπικές τακτικές παύσεις στρατιωτικής δραστηριότητας που λαμβάνουν χώρα καθημερινά σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας για τη διευκόλυνση της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας δεν θα ισχύουν πλέον για την Πόλη της Γάζας, ενόψει μιας μεγάλης επίθεσης που ετοιμάζουν.

Στα τέλη Ιουλίου, εν μέσω της αύξησης των τιμών των τροφίμων στη Γάζα και της διεθνούς κατακραυγής για την επιδείνωση του λιμού, το Ισραήλ ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων για την αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους πολίτες του παλαιστινιακού θύλακα. Μεταξύ των κινήσεων ήταν η καθιέρωση δεκάωρων καθημερινών διακοπών στις μάχες σε τμήματα της Λωρίδας, καθώς και η δημιουργία νέων διαδρόμων βοήθειας και επιχειρήσεων αεροπορικής ρίψης.

Οι IDF δήλωσαν την Παρασκευή ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες διανομής βοήθειας σε ολόκληρο τον θύλακα - με εξαίρεση την πόλη της Γάζας - ενώ ταυτόχρονα θα διεξάγουν «επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον τρομοκρατικών ομάδων στη Γάζα για την προστασία των Ισραηλινών πολιτών».

Ο στρατός προετοιμάζεται για μια επίθεση που στοχεύει στην κατάληψη της Πόλης της Γάζας, όπου περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι - ή περίπου το ήμισυ του πληθυσμού του θύλακα - βρίσκονται επί του παρόντος συγκεντρωμένοι. Οι IDF κάλεσαν τους πολίτες να εκκενώσουν την πόλη και να κινηθούν νότια.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ προχωρά με το σχέδιο, παρά την ευρεία διεθνή κατακραυσή - με εξαίρεση τις ΗΠΑ - καθώς και την οργή στο εσωτεικό της χώρας μεταξύ πολλών πολιτών που πιστεύουν ότι η κίνηση αυτή θέτει αδικαιολόγητο κίνδυνο για τους εναπομείναντες ομήρους, καθώς και για τους στρατιώτες, και τάσσονται υπέρ μιας συνολικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε με την εκτελεστική διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, Σίντι Μακέιν, στην Ιερουσαλήμ και σε κοινή δήλωση ανέφεραν ότι συμφώνησαν να «διπλασιάσουν τις προσπάθειες για την επιτάχυνση και τη διατήρηση της εισόδου ανθρωπιστικών αγαθών στη Γάζα, δεδομένων των άπειρων αναγκών που υπάρχουν στην περοχή».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου το παγκόσμιο παρατηρητήριο πείνας, Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), δήλωσε για πρώτη φορά ότι ο λιμός είχε πλήξει την πυκνοκατοικημένη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ισχυρισμό που απορρίπτει το Ισραήλ.

Με πληροφορίες των Times of Israel

