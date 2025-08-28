Ισραήλ: Ο ΥΠΟΙΚ του Νετανιάχου ζητά σταδιακή προσάρτηση της Γάζας αν δεν παραδόσει τα όπλα η Χαμάς

Σύμφωνα με την πρόταση του Σμότριτς, η Χαμάς θα λάβει τελεσίγραφο για να παραδοθεί, να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισράηλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς καλεί την κυβέρνηση να ξεκινήσει την προσάρτηση τμημάτων της Λωρίδας της Γάζαςεάν η Χαμάς επιμείνει στην άρνησή της να καταθέσει τα όπλα.

Ο ακροδεξιός υπουργός, ο οποίος έχει αντιταχθεί σθεναρά στην επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου, παρουσίασε το σχέδιό του για «νίκη στη Γάζα μέχρι το τέλος του έτους» σε συνέντευξη Τύπου, που έδωσε στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την πρόταση του Σμότριτς, η Χαμάς θα λάβει τελεσίγραφο για να παραδοθεί, να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα από την επίθεση τον Οκτώβριο του 2023.

Εάν η Χαμάς αρνηθεί, ο Σμότριτς λέει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προσαρτά ένα τμήμα της περιοχής κάθε εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες, θέτοντας το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον Σμότριτς, οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει πρώτα να κινηθούν νότια στη Γάζα, μετά από ισραηλινή πολιορκία στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της περιοχής προκειμένου να μπορέσουν να εξαλείψουν τυχόν εναπομείναντες τρομοκράτες της Χαμάς, και να ολοκληρωθεί η προσάρτηση.

«Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε τρεις με τέσσερις μήνες», όπως είπε, καλώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «να υιοθετήσει αμέσως αυτό το σχέδιο».

Με πληροφορίες των Times Of Israel