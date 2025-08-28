Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ισραήλ: Ο ΥΠΟΙΚ του Νετανιάχου ζητά σταδιακή προσάρτηση της Γάζας αν δεν παραδόσει τα όπλα η Χαμάς

Ισραήλ: Ο ΥΠΟΙΚ του Νετανιάχου ζητά σταδιακή προσάρτηση της Γάζας αν δεν παραδόσει τα όπλα η Χαμάς Φωτογραφία: AP/Ronen Zvulun
Σύμφωνα με την πρόταση του Σμότριτς, η Χαμάς θα λάβει τελεσίγραφο για να παραδοθεί, να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισράηλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς καλεί την κυβέρνηση να ξεκινήσει την προσάρτηση τμημάτων της Λωρίδας της Γάζαςεάν η Χαμάς επιμείνει στην άρνησή της να καταθέσει τα όπλα.

Ο ακροδεξιός υπουργός, ο οποίος έχει αντιταχθεί σθεναρά στην επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου, παρουσίασε το σχέδιό του για «νίκη στη Γάζα μέχρι το τέλος του έτους» σε συνέντευξη Τύπου, που έδωσε στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την πρόταση του Σμότριτς, η Χαμάς θα λάβει τελεσίγραφο για να παραδοθεί, να αφοπλιστεί και να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα από την επίθεση τον Οκτώβριο του 2023.

Εάν η Χαμάς αρνηθεί, ο Σμότριτς λέει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προσαρτά ένα τμήμα της περιοχής κάθε εβδομάδα για τέσσερις εβδομάδες, θέτοντας το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας υπό πλήρη ισραηλινό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον Σμότριτς, οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει πρώτα να κινηθούν νότια στη Γάζα, μετά από ισραηλινή πολιορκία στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της περιοχής προκειμένου να μπορέσουν να εξαλείψουν τυχόν εναπομείναντες τρομοκράτες της Χαμάς, και να ολοκληρωθεί η προσάρτηση.

«Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε τρεις με τέσσερις μήνες», όπως είπε, καλώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «να υιοθετήσει αμέσως αυτό το σχέδιο».

Με πληροφορίες των Times Of Israel

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Γκάρο Πεϊλάν στο Dnews: Δεν μου αρέσει να μιλάει ο Νετανιάχου για τη γενοκτονία των Αρμενίων

Γκάρο Πεϊλάν στο Dnews: Δεν μου αρέσει να μιλάει ο Νετανιάχου για τη γενοκτονία των Αρμενίων

Πολιτική
Δραματική κατάσταση στη Γάζα: «Σε σημείο κατάρρευσης η περιοχή λόγω λιμού» λέει ο ΟΗΕ

Δραματική κατάσταση στη Γάζα: «Σε σημείο κατάρρευσης η περιοχή λόγω λιμού» λέει ο ΟΗΕ

Διεθνή
Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα αψηφώντας τη διεθνή πίεση

Το Ισραήλ εντείνει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα αψηφώντας τη διεθνή πίεση

Διεθνή
Το Ισραήλ χτύπησε στόχους στη Δαμασκό

Το Ισραήλ χτύπησε στόχους στη Δαμασκό

Διεθνή

NETWORK

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

healthstat.gr
Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

Τι σημαίνει αν ο σκύλος σας ξύνει το αυτί του – Πότε υποδηλώνει πρόβλημα

healthstat.gr
Έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα – Η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ

Έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα – Η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

healthstat.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr