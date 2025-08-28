Ουκρανία: Πώς ο Γουίτκοφ παρέσυρε τον Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών - Το παρασκήνιο

Γιατί η ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν προχώρησε ποτέ.

Ένας Αμερικανός πρόεδρος- ο Ντόναλντ Τραμπ- που βασίζεται στους έμπιστους του και στο ένστικτο. Ένας ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, ο Στιβ Γουίτκοφ, που άλλαζε κάθε ημέρα την περιγραφή για το τι του είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και μία «ανταλλαγή εδαφών» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία που δεν επιβεβαιώθηκε.

Το Reuters, μιλώντας με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, περιγράφει πώς ο Τραμπ βασίστηκε στα λεγόμενα του Γουίτκοφ για να αποφασίσει να συναντήσει τον Πούτιν, μιλώντας για εδαφικές παραχωρήσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Και πώς ο Γουίτκοφ αιφνιδίασε τους συμμάχους, προκαλώντας τελικά σύγχυση.

Λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα, στις 6 Αυγούστου, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μετέφερε σημαντικά νέα στον Ντόναλντ Τραμπ: ο Ρώσος πρόεδρος ήταν έτοιμος να προσφέρει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μετά την ενημέρωση του Αμερικανού προέδρου, ο Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη πρόοδο» από τον απεσταλμένο του και συμφώνησε στην ιστορική συνάντηση με τον Πούτιν, λέγοντας ότι η ανταλλαγή εδαφών ήταν στο τραπέζι. Όμως, η διπλωματική προσπάθεια σύντομα κατέληξε σε σύγχυση.

Πώς άλλαζε περιγραφή ο Γουίτκοφ

Σε τηλεφώνημα με Ευρωπαίους ηγέτες στις 7 Αυγούστου, ο Γουίτκοφ είπε ότι ο Πούτιν ήταν πρόθυμος να αποσυρθεί από τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, με αντάλλαγμα το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters.

Η πρόταση ξάφνιασε πολλούς από εκείνους που συμμετείχαν στην κλήση, καθώς διέφερε σημαντικά από τις δικές τους εκτιμήσεις για τη στάση του Πούτιν, ανέφεραν τέσσερα άτομα με γνώση των συζητήσεων, ανάμεσά τους Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Όμως, την επόμενη ημέρα ο Γουίτκοφ εμφανίστηκε να αλλάζει αφήγημα. Σε τηλεφώνημα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με Ευρωπαίους συμβούλους για την εθνική ασφάλεια, ο Γουίτκοφ είπε ότι στην πραγματικότητα ο Πούτιν δεν πρότεινε να αποσυρθεί από τις δύο εν λόγω περιοχές.

Αντίθετα, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο τηλεφώνημα ότι ο Πούτιν σηματοδοτούσε μικρότερες παραχωρήσεις, μεταξύ των οποίων ότι δεν θα απαιτούσε να αναγνωρίσει επίσημα η Δύση ως ρωσικές περιοχές τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα.

Κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, έχουν εκνευριστεί με τις αντικρουόμενες νέες πληροφορίες του Γουίτκοφ μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον επιτέλους υιοθετούσε μια πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στη Μόσχα.

Τις ημέρες που ακολούθησαν τη συνάντηση στη Μόσχα, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσπαθούσαν να καταλάβουν μιλώντας με Αμερικανούς ομολόγους τους τι ακριβώς είπε ο Πούτιν στον Γουίτκοφ. Ορισμένοι Αμερικανοί, ανάμεσά τους ο Κέλογκ και ο Ρούμπιο ήταν επίσης στο «σκοτάδι» σε ό,τι αφορά κάποιες λεπτομέρειες από τη συνάντηση του Γουίτκοφ.

Ανησυχία ότι η Μόσχα εκμεταλλεύεται την απειρία του Γουίτκοφ

Ο Γουίτκοφ- στενός φίλος του Τραμπ, μεγιστάνας των κτηματομεσιτικών χωρίς διπλωματικό υπόβαθρο- δεν τήρησε το πρωτόκολλο και πήγε στη συνάντηση στη Μόσχα χωρίς άνθρωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που θα κρατούσε σημειώσεις. Έτσι, έφυγε χωρίς να έχουν καταγραφεί με ακρίβεια οι προτάσεις του Πούτιν. Κάποιοι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι οι Ρώσοι εκμεταλλεύονται την έλλειψη εμπειρίας του Γουίτκοφ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Μιλώντας με περισσότερους από δέκα Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, προκύπτει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πρόθυμος να προχωρήσει γρήγορα σε κάποιες αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής, βασιζόμενος περισσότερο σε έμπιστους και στο ένστικτο, παρά σε παραδοσιακά διπλωματικά κανάλια και τη διαδικασία διαβούλευσης, όπως οι περισσότερες προηγούμενες κυβερνήσεις, γράφει το Reuters.

Οι υποστηρικτές του λένε ότι με αυτή την προσέγγιση έχει πετύχει πρόοδο που δεν μπορούσαν να φανταστούν οι προκάτοχοί του. Οι επικριτές του όμως επισημαίνουν ότι αυτή η τακτική έχει προκαλέσει σύγχυση, τόσο εντός της κυβέρνησης όσο και ανάμεσα στους συμμάχους.

Ζελένσκι: Την επόμενη εβδομάδα το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Από τη Σύνοδο του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου, δεν προέκυψε εμφανής πρόοδος. Αμέσως, οι Ευρωπαίοι άρχισαν να σχεδιάζουν πώς θα επηρεάσουν την επόμενη κίνηση του Τραμπ. Έτσι, στις 18 Αυγούστου πήγαν με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Αυτή η συνάντηση εκτιμάται ότι σηματοδότησε μια νέα φάση της συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

Το σημαντικότερο που προέκυψε από εκείνη τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο είναι πως συμφώνησαν να συντάξουν το προσχέδιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Τις τελευταίες ημέρες, υπουργοί Εξωτερικών και αξιωματούχοι άμυνας έχουν κάνει τηλεφωνικές συνομιλίες για να καθορίσουν τον ρόλο που θα διαδραματίσει η κάθε χώρα σε αυτή την προσπάθεια.

Σήμερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως αναμένει ότι το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας θα καθοριστεί την επόμενη εβδομάδα. «Οι σύμβουλοι επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας εργάζονται πάνω σε κάθε συγκεκριμένο στοιχείο και ολόκληρο το πλαίσιο θα είναι έτοιμο εγγράφως την επόμενη εβδομάδα» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Όμως, το τέλος του πολέμου δεν φαίνεται να είναι κοντά. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, έχει ξεκαθαρίσει πως η Μόσχα δεν θα δεχθεί εγγυήσεις ασφαλείας που θα προβλέπουν ξένα στρατεύματα στην Ουκρανία. Και παρότι ο Τραμπ έχει ζητήσει να συναντηθεί ο Πούτιν με τον Ζελένσκι, η Μόσχα λέει ότι κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συμβεί βραχυπρόθεσμα.