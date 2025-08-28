Games
Δραματική κατάσταση στη Γάζα: «Σε σημείο κατάρρευσης η περιοχή λόγω λιμού» λέει ο ΟΗΕ

Δραματική κατάσταση στη Γάζα: «Σε σημείο κατάρρευσης η περιοχή λόγω λιμού» λέει ο ΟΗΕ Φωτογραφία: AP
Σε οριακή κατάσταση η Γάζα που μαστίζεται από λιμό.

Η Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ΟΗΕ έχει κηρύξει λιμό, έχει φτάσει στο «σημείο κατάρρευσης», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) Σίντι ΜακΚέιν η οποία επισκέφθηκε τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η ΜακΚέιν -- που στο πλαίσιο της επίσκεψή της αυτή την εβδομάδα στη Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις μετέβη και σε κλινική που υποστηρίζει παιδιά, έγκυες και θηλάζουσες—υπογράμμισε τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στην παροχή βοήθειας στους ευάλωτους πληθυσμούς βαθιά στη Γάζα.

«Συνάντησα παιδιά που πέθαιναν από την πείνα και λάμβαναν θεραπεία για οξύ υποσιτισμό και είδα φωτογραφίες τους από τότε που ήταν υγιή. Είναι αγνώριστα», τόνισε η ίδια.

«Αυτό που είδαμε ήταν πλήρης καταστροφή. Ουσιαστικά τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί και είδαμε ανθρώπους που πεινούν πάρα πολύ και είναι υποσιτισμένοι», υπογράμμισε η επικεφαλής του WFP.

Η ΜακΚέιν σημείωσε ότι λίγα περισσότερα τρόφιμα εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας, όμως εξακολουθούν να είναι πολύ λιγότερα από όσα απαιτούνται για να αποφευχθεί το ξέσπασμα εκτεταμένου λιμού.

«Εισέρχονται λίγα περισσότερα τρόφιμα (στη Λωρίδα της Γάζας). Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση (…) αλλά δεν είναι ούτε κατ’ ελάχιστον αρκετά για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι υποσιτισμένοι και δεν λιμοκτονούν», επεσήμανε.

Σύμφωνα με την ίδια, πλέον περίπου 100 φορτηγά του WFP με βοήθεια εισέρχονται καθημερινά στον παλαιστινιακό θύλακα, όμως ο αριθμός αυτός είναι πολύ μικρότερος από τα 600 φορτηγά που εισέρχονταν καθημερινά στη Γάζα στη διάρκεια της εκεχειρίας.

Η Cogat, η υπηρεσία του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ αρμόδια για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, δεν ήταν διαθέσιμη να σχολιάσει τις δηλώσεις της ΜακΚέιν.

Έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) ανέφερε ότι σχεδόν 514.000 άνθρωποι – σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Γάζας—είναι αντιμέτωπο με συνθήκες λιμού στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές.

Το IPC προειδοποίησε ότι ο λιμός ενδέχεται να επεκταθεί στις πόλεις Ντέιρ αλ Μπάλα και Χαν Γιούνις ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει επανειλημμένα τα στοιχεία αυτά, χαρακτηρίζοντάς τα ψευδή και μεροληπτικά υπέρ της Χαμάς.

Η ΜακΚέιν εξέφρασε την ελπίδα το WFP να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στη Γάζα μετά τη συνάντηση που είχε χθες Τετάρτη με τον επικεφαλής του ισραηλινού στρατού αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ. Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης η αξιωματούχος πίεσε τον Ζαμίρ ώστε ο ΟΗΕ να αποκτήσει απρόσκοπτη πρόσβαση στον παλαιστινιακό θύλακα, να δημιουργηθούν πιο ασφαλείς διαδρομές και να δοθούν εγγυήσεις ότι τα φορτηγά του δεν θα αντιμετωπίσουν μεγάλες καθυστερήσεις αφού λάβουν άδεια εισόδου.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι ο Ζαμίρ υπογράμμισε τη δέσμευση του Ισραήλ να αποτραπεί ο λιμός στη Γάζα και να επιτραπεί στην ανθρωπιστική βοήθεια να εισέλθει στον θύλακα.

«Να αναγνωριστεί ως γενοκτονία»

Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), με κοινή τους επιστολή ζητούν από τον επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ, τον Φόλκερ Τουρκ, να χαρακτηρίσει ρητά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας μια εν εξελίξει γενοκτονία, σύμφωνα με επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Στην επιστολή, που στάλθηκε χθες Τετάρτη, οι εργαζόμενοι κρίνουν ότι πληρούνται τα νομικά κριτήρια περί γενοκτονίας στον σχεδόν διετή πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέροντας την κλίμακα, το εύρος και τη φύση των παραβιάσεων που καταγράφονται εκεί.

«Η OHCHR έχει μια ισχυρή νομική και ηθική ευθύνη να καταγγείλει πράξεις γενοκτονίας», υπογραμμίζει η επιστολή που υπογράφει η Επιτροπή Προσωπικού εκ μέρους περισσότερων από 500 εργαζομένων.

«Η μη καταγγελία μιας εν εξελίξει γενοκτονίας υπονομεύει την αξιοπιστία του ΟΗΕ και του ίδιου του συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σημειώνεται στην επιστολή.

Σε αυτήν γίνεται αναφορά σε αυτό που εκλαμβάνεται ως ηθική αποτυχία της υπηρεσίας του ΟΗΕ καθώς δεν έκανε περισσότερα για να σταματήσει τη γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994 που σκότωσε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής απάντηση από το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στην επιστολή αυτή.

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας, επικαλούμενο το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε 1.200 ανθρώπους και είχε ως αποτέλεσμα άλλοι 251 να συλληφθούν ως όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινό απολογισμό. Ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα, που ακολούθησε, έχει σκοτώσει σχεδόν 63.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ενώ ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμοί αναφέρουν ότι μέρος του πληθυσμού εκεί υποφέρει από λιμό.

Οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, έχουν ήδη κατηγορήσει το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία και μια ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, έχει επίσης χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό, αλλά όχι τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι εναπόκειται στα διεθνή δικαστήρια να καθορίσουν τη γενοκτονία.

Το 2023, η Νότια Αφρική έφερε στο Διεθνές Δικαστήριο μια υπόθεση γενοκτονίας κατά των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά η υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδικαστεί επί της ουσίας - μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει χρόνια.

«Συγκλονισμένοι»

«Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας μας έχει συγκλονίσει όλους», δήλωσε η εκπρόσωπος της OHCHR, Ραβίνα Σαμντασάνι, επικαλούμενη τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η Υπατη Αρμοστεία καθώς προσπαθεί να καταγράψει τα γεγονότα και να σημάνει συναγερμό.

«Έχουν υπάρξει και θα συνεχίσουν να υπάρχουν εσωτερικές συζητήσεις για το πώς να προχωρήσουμε», είπε αναφερόμενη στην επιστολή. Ο Τουρκ, ο οποίος έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και έχει προειδοποιήσει για τον αυξανόμενο κίνδυνο φρικτών εγκλημάτων, δήλωσε ότι η επιστολή εγείρει σημαντικές ανησυχίες.

«Γνωρίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε ένα αίσθημα ηθικής αγανάκτησης για τις φρικαλεότητες που βλέπουμε, καθώς και απογοήτευσης απέναντι στην αδυναμία της διεθνούς κοινότητας να δώσει τέλος σε αυτή την κατάσταση», ανέφερε σε αντίγραφο της απάντησής του που περιήλθε σε γνώση του Reuters, καλώντας τους εργαζομένους να «παραμείνουν ενωμένοι ως OHCHR απέναντι σε τέτοιες αντιξοότητες».

