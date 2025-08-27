Games
La Tomatina: Ο «πόλεμος» της ντομάτας έβαψε το Μπουνιόλ και φέτος κατακόκκινο (Εικόνες & Βίντεο)

La Tomatina: Ο «πόλεμος» της ντομάτας έβαψε το Μπουνιόλ και φέτος κατακόκκινο (Εικόνες &amp; Βίντεο) Φωτογραφία: AP/Alberto Saiz
Το φεστιβάλ της «ντοματομαχίας» είναι εμπνευσμένο από έναν καβγά μεταξύ ντόπιων εφήβων το 1945 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου.

Με ντομάτες για «πολεμοφόδια», χιλιάδες άνθρωποι παρευρέθηκαν στο διάσημο Φεστιβάλ La Tomatina της Ισπανίας.

Ντομάτες ακατάλληλες για κατανάλωση χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ και ένα ατελείωτο, κατακόκκινο πάρτι ξεκινά στην πόλη.

Όσοι βρέθηκαν στους δρόμους του Μπουνιόλ κοντά στη Βαλένθια και φέτος επιδόθηκαν σε μία διασκεδαστική μάχη με ντομάτες. Κάποιοι άδραξαν την ευκαιρία να δείξουν την υποστήριξή τους στη Γάζα επιδεικνύοντας παλαιστινιακές σημαίες.

Φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την έναρξη του φεστιβάλ La Tomatina και ειδικά γαι την εκδήλωση καλλιεργήθηκαν περίπου 120 τόνοι ντομάτας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με φορτηγά στην πόλη ενόψει του σημερινού φεστιβάλ, το οποίο πέρυσι προσέλκυσε περίπου 22.000 άτομα.

tomatina6_dd753.jpg

Η εκδήλωση, εμπνευσμένη από έναν καβγά μεταξύ ντόπιων εφήβων το 1945, πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου.

Έτσι, κάθε χρόνο γύρω στις 12 το μεσημέρι, τα φορτηγά με τις ντομαάτες φτάνουν στο κέντρο της πόλης, την Plaza del Pueblo. Οι ντομάτες προέρχονται από την Εξτρεμαδούρα, όπου είναι πιο φτηνές. Υποτίθεται ότι το φεστιβάλ ξεκινά όταν ένας αρκετά γενναίος σκαρφαλώσει στην κορυφή ενός διώροφου, λαδωμένου ξύλινου στύλου για να φτάσει στο πολυπόθητο ζαμπόν, που βρίσκεται στην κορυφή. Στην πράξη, όμως αυτή η διαδικασία διαρκεί αρκετά και το φεστιβάλ ξεκινά παρά το γεγονός ότι κανείς δεν έχει καταφέρει να φτάσει το «λάφυρο». Το σήμα για την έναρξη της μάχης είναι η ρίψη κανονιών νερού και το χάος ξεκινά. Μόλις ξεκινήσει, η μάχη ο καθένας «παλεύει» για τον εαυτό του.

tomatina5_1794d.jpg

Μετά από μία ώρα, οι ντοματομαχίες τελειώνουν και δεν μπορεί κανείς να πετάξει άλλη ντομάτα και ξεκινά η διαδικασία του καθαρισμού.

tomatina7_60abd.jpg

tomatina4_d249b.jpgtomatina3_ea9c8.jpgtomatina2_0c9a3.jpgtomatina1_a1ebf.jpg

{https://www.youtube.com/watch?v=bsYMuyIAQJ4}

Φωτογραφίες: AP/EPA

