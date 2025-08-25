Τουρκία: Εντοπίστηκε η σορός του επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι σε βάθος 68 μέτρων, το θρίλερ της εξαφάνισής του

Tέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του Τούρκου επιχειρηματία με προορισμό τη Μύκονο, η σορός του βρέθηκε σε βάθος 68 μέτρων.

Τραγικός επίλογος για τον Τούρκο επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι καθώς μετά από 19 ημέρες από την εξαφάνισή του εντοπίστηκε η σορός του στη Θάλασσα του Μαρμαρά, σε βάθος 68 μέτρων. Ο 43χρονος, συνιδρυτής της Mazu Yachts, είχε εξαφανιστεί στις 4 Αυγούστου, όταν απέπλευσε μόνος του από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Μύκονο και δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του.

Η έρευνα για τον εντοπισμό του ήταν εκτεταμένη και περιλάμβανε τη συμμετοχή δυτών, ελικοπτέρων και πλωτών μέσων της ακτοφυλακής. Τελικά, η σορός του επιχειρηματία εντοπίστηκε με τη βοήθεια μη επανδρωμένου υποβρυχίου ρομπότ, ενώ τα συντρίμμια του σκάφους του Graywolf βρέθηκαν λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με τις αρχές, η ανασύρση της σορού θα γίνει με ειδικό σύστημα «ανελκυστήρα», ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω φθορά.

Το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλικεσίρ ανέφερε σε γραπτή δήλωση: «Ως αποτέλεσμα των επιχειρήσεων έρευνας που διεξήγαγαν η Διοίκηση του Λιμενικού Σώματος, η Διεύθυνση Λιμένων και η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας των Παράκτιων Περιοχών, στις 23 Αυγούστου περίπου στις 7:00 μ.μ., ανακαλύφθηκε ένα πτώμα που πιστεύεται ότι ανήκει στο Χαλίτ Γιουκάι». «Χρησιμοποιώντας σόναρ πλευρικής σάρωσης και συσκευές ROV στο απόθεμα των δυτών, [το σώμα] εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στον πυθμένα της θάλασσας κοντά στο πιθανό σημείο σύγκρουσης. Οι προσπάθειες για την ανάκτηση του σώματος του θύματος συνεχίζονται». Ο επιχειρηματίας ήταν παντρεμένος με Ελληνίδα, η οποία εργάζεται στην εταιρία του ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων, και είχαν μαζί ένα παιδί.

Αγνοούνταν για 19 μέρες

Τα ίχνη του 43χρονου Τούρκου επιχειρηματία χάθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, 2 Αυγούστου, όταν αναχώρησε από τη Γιάλοβα, στη νοτιοδυτική Τουρκία, με προορισμό τη Μύκονο. Η θαλαμηγός του, με την ονομασία Graywolf, εντοπίστηκε από την τουρκική ακτοφυλακή κατεστραμμένη και μισοβυθισμένη ανοιχτά της Προκοννήσου, χωρίς να υπάρχει ίχνος του ιδιοκτήτη της. Τα πρώτα ευρήματα εντοπίστηκαν την Τρίτη, όταν πλήρωμα διερχόμενου πλοίου ανέφερε κομμάτια ξύλου στη θάλασσα. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν καπετάνιο φορτηγού πλοίου που φέρεται να είχε εμπλακεί στο περιστατικό. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ενώ βρισκόταν εν πλω γύρω στις 17:00, αισθάνθηκε μια δόνηση και παρατήρησε στη θάλασσα «δύο κομμάτια ξύλου» και μια σωσίβια λέμβο. Όπως είπε, δεν κατάλαβε ότι συνδέονταν με κάποιο ατύχημα και συνέχισε την πορεία του, ενημερώνοντας αργότερα την εταιρεία του. Ο καπετάνιος αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή μετά την απολογία του.