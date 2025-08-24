Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Πιο κοντά Τουρκία - Λιβύη: Στο λιμάνι της Βεγγάζης τουρκικό πολεμικό πλοίο

Πιο κοντά Τουρκία - Λιβύη: Στο λιμάνι της Βεγγάζης τουρκικό πολεμικό πλοίο Φωτογραφία: X
Επίσημη η υποδοχή της τουρκικής αντιπροσωπείας.

Το τουρκικό πλοίο TCG Kınalıada έφτασε σήμερα στη Βεγγάζη της Ανατολικής Λιβύης, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) με έδρα την ανατολική Λιβύη, ο οποίος είναι σύμμαχος της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο αναπληρωτής διοικητής του, Σαντάμ Χάφταρ, υποδέχθηκε το τουρκικό πολεμικό πλοίο TCG Kinaliada στο λιμάνι της Βεγγάζης.

beg33 2b0d7

Η επίσκεψη αυτή σηματοδότησε την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Άγκυρας και των αρχών της ανατολικής Λιβύης.

beg11 e2088

Ο LNA ανέφερε ότι η τουρκική αντιπροσωπεία περιελάμβανε τον πρέσβη Γκουβέν Μπεγκέτς, τον αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας Ιλκάι Αλτιντάγκ και τον Σερκάν Καρμανλιόγλου, πρόξενο της Τουρκίας στη Βεγγάζη.

{https://x.com/Lyobserver/status/1959596345339322517}

Η επίσκεψη στο λιμάνι έρχεται μετά από χρόνια εχθρότητας, αλλά σηματοδοτεί μια προσωρινή αποψύξη των σχέσεων.

beg22 55cf6

Τον Απρίλιο του 2025, ο Σαντάμ Χάφταρ πραγματοποίησε σπάνιες συνομιλίες με ανώτερους Τούρκους διοικητές στην Άγκ Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το ανατολικό κοινοβούλιο εξετάζει μέτρα που θα επιτρέψουν στην Τουρκία να πραγματοποιήσει έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα λιβυκά ύδατα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί καμία απόφαση.

Η Άγκυρα συζητά επίσης την επαναλειτουργία του προξενείου της στη Βεγγάζη. Η Λιβύη είναι διαιρεμένη από το 2014 μεταξύ αντίπαλων κυβερνήσεων στην ανατολή και τη δύση.

Μια εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 2020 έθεσε τέλος στις μεγάλες μάχες, αλλά οι εθνικές εκλογές έχουν επανειλημμένα καθυστερήσει.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας με έδρα την Τρίπολη, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Αμπντούλ-Χαμίντ Ντμπέιμπα, λειτουργεί παράλληλα με την ανατολική κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι γραμμές του μετώπου έχουν σε μεγάλο βαθμό διατηρηθεί από την εκεχειρία.

Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνίες για τη θαλάσσια ασφάλεια με την Τρίπολη το 2019 και αργότερα έστειλε drones και στρατιωτικούς συμβούλους, βοηθώντας στην απόκρουση της επίθεσης του LNA στην πρωτεύουσα από το 2019 έως το 2020.

Οι σχέσεις με την ανατολική Λιβύη ήταν εχθρικές εκείνη την περίοδο και το 2020 οι ανατολικές δυνάμεις συνέλαβαν ένα πλοίο που είχε σχέση με την Τουρκία.

Η τουρκική πρεσβεία ανέφερε ότι το TCG Kinaliada επισκέφθηκε το λιμάνι της Τρίπολης την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με δηλώσεις της Τουρκίας και της Λιβύης, το πλοίο πραγματοποίησε επίσης άσκηση διέλευσης ανοικτά της Τρίπολης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Αναρτήθηκε η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ: «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Λιβύης»

Αναρτήθηκε η ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ: «Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί της Λιβύης»

Πολιτική
Θερμό φθινόπωρο για τα ελληνοτουρκικά;

Θερμό φθινόπωρο για τα ελληνοτουρκικά;

Πολιτική
Bloomberg: Ο Χαφτάρ έτοιμος να εγκρίνει τις έρευνες της Τουρκίας στη Μεσόγειο

Bloomberg: Ο Χαφτάρ έτοιμος να εγκρίνει τις έρευνες της Τουρκίας στη Μεσόγειο

Διεθνή
Ο Ερντογάν έχει νεύρα

Ο Ερντογάν έχει νεύρα

Πολιτική

NETWORK

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

healthstat.gr
Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

healthstat.gr
Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr