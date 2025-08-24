Πιο κοντά Τουρκία - Λιβύη: Στο λιμάνι της Βεγγάζης τουρκικό πολεμικό πλοίο

Επίσημη η υποδοχή της τουρκικής αντιπροσωπείας.

Το τουρκικό πλοίο TCG Kınalıada έφτασε σήμερα στη Βεγγάζη της Ανατολικής Λιβύης, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) με έδρα την ανατολική Λιβύη, ο οποίος είναι σύμμαχος της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο αναπληρωτής διοικητής του, Σαντάμ Χάφταρ, υποδέχθηκε το τουρκικό πολεμικό πλοίο TCG Kinaliada στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Η επίσκεψη αυτή σηματοδότησε την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Άγκυρας και των αρχών της ανατολικής Λιβύης.

Ο LNA ανέφερε ότι η τουρκική αντιπροσωπεία περιελάμβανε τον πρέσβη Γκουβέν Μπεγκέτς, τον αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας Ιλκάι Αλτιντάγκ και τον Σερκάν Καρμανλιόγλου, πρόξενο της Τουρκίας στη Βεγγάζη.

{https://x.com/Lyobserver/status/1959596345339322517}

Η επίσκεψη στο λιμάνι έρχεται μετά από χρόνια εχθρότητας, αλλά σηματοδοτεί μια προσωρινή αποψύξη των σχέσεων.

Τον Απρίλιο του 2025, ο Σαντάμ Χάφταρ πραγματοποίησε σπάνιες συνομιλίες με ανώτερους Τούρκους διοικητές στην Άγκ Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το ανατολικό κοινοβούλιο εξετάζει μέτρα που θα επιτρέψουν στην Τουρκία να πραγματοποιήσει έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στα λιβυκά ύδατα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί καμία απόφαση.

Η Άγκυρα συζητά επίσης την επαναλειτουργία του προξενείου της στη Βεγγάζη. Η Λιβύη είναι διαιρεμένη από το 2014 μεταξύ αντίπαλων κυβερνήσεων στην ανατολή και τη δύση.

Μια εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 2020 έθεσε τέλος στις μεγάλες μάχες, αλλά οι εθνικές εκλογές έχουν επανειλημμένα καθυστερήσει.

Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας με έδρα την Τρίπολη, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού Αμπντούλ-Χαμίντ Ντμπέιμπα, λειτουργεί παράλληλα με την ανατολική κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι γραμμές του μετώπου έχουν σε μεγάλο βαθμό διατηρηθεί από την εκεχειρία.

Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνίες για τη θαλάσσια ασφάλεια με την Τρίπολη το 2019 και αργότερα έστειλε drones και στρατιωτικούς συμβούλους, βοηθώντας στην απόκρουση της επίθεσης του LNA στην πρωτεύουσα από το 2019 έως το 2020.

Οι σχέσεις με την ανατολική Λιβύη ήταν εχθρικές εκείνη την περίοδο και το 2020 οι ανατολικές δυνάμεις συνέλαβαν ένα πλοίο που είχε σχέση με την Τουρκία.

Η τουρκική πρεσβεία ανέφερε ότι το TCG Kinaliada επισκέφθηκε το λιμάνι της Τρίπολης την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με δηλώσεις της Τουρκίας και της Λιβύης, το πλοίο πραγματοποίησε επίσης άσκηση διέλευσης ανοικτά της Τρίπολης.