Έφοδος του FBI στο σπίτι πρώην συμβούλου του Τραμπ

Έφοδο έκανε το FBI στο σπίτι του πρώην συμβούλου του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, κατόπιν δικαστικής εντολής, στο πλαίσιο έρευνας της εθνικής ασφάλειας σχετικά με το εάν αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες στο βιβλίο του το 2020.

Σύμφωνα με το CNN, ορισμένοι πράκτορες έβγαλαν τσάντες από τα αυτοκίνητα προκειμένου να μεταφέρουν τυχών αποδεικτικά στοιχεία. Ωστόσο μέχρι στιγμής, η ίδια πηγή αναφέρει ότι δεν έχει βγει τίποτα από το σπίτι του Μπόλτον. Την ίδια ώρα πράκτορες του FBI ήταν επίσης έξω από το κτίριο όπου έχει γραφεία ο Μπόλτον,

Σε επικοινωνία του CNN, με τον Μπόλτον, ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ είπε ότι δεν γνώριζε τη δραστηριότητα του FBI. Η έρευνα σχετίζεται με την πιθανή διατήρηση πληροφοριών εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με το άτομο που γνωρίζει την έρευνα και επικαλείται το CNN. Ο Μπόλτον υπηρέτησε τελευταία φορά στην κυβέρνηση το 2019, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τον απέλυσε κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Το παρελθόν του Τραμπ με τον Μπόλτον

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια της θητείας του, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης δήλωσης ότι τα μέσα ενημέρωσης «παραθέτουν συνεχώς απολυμένους ηττημένους και πραγματικά ηλίθιους ανθρώπους όπως ο Τζον Μπόλτον».

Ο Τραμπ απέλυσε τον Μπόλτον λίγες ώρες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ είχε απειλήσει να φυλακίσει τον Μπόλτον μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του το 2020 στο οποίο ισχυρίστηκε ότι ο Τραμπ ήταν θλιβερά ελλιπώς ενημερωμένος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και είχε εμμονή με τη διαμόρφωση της κληρονομιάς του στα μέσα ενημέρωσης.

Το βιβλίο ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ ζήτησε από τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Κίνας να τον βοηθήσουν να κερδίσει τις εκλογές του 2020. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η τρέχουσα έρευνα σχετίζεται με την ίδια διαμάχη για το βιβλίο ή περιλαμβάνει άλλο υλικό.

Το βιβλίο περιελάμβανε υλικό που αρχικά είχε εγκριθεί για δημοσίευση από αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο, αλλά το περιβάλλον του Τραμπ προσπάθησε να ανατρέψει αυτήν την απόφαση. Το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξήγαγε έρευνα για τον Μπόλτον σχετικά με την πιθανότητα να «αποκάλυψε παράνομα διαβαθμισμένες πληροφορίες» στα απομνημονεύματά του, αν και αξιωματούχοι του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν έκλεισαν την έρευνα και απέσυραν μια σχετική αγωγή που σχετίζεται με την έκδοση του βιβλίου το 2021.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν διεξάγει μια εκστρατεία αντιποίνων τους τελευταίους μήνες εναντίον ενός ευρέος φάσματος φερόμενων πολιτικών εχθρών του, που κυμαίνονται από πρώην αξιωματούχους του Τραμπ έως μέλη του Κογκρέσου και εισαγγελείς που άσκησαν δίωξη εναντίον του προέδρου πριν αναλάβει καθήκοντα ξανά.

Με πληροφορίες του CNN