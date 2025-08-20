Μιλάνο: Σκηνές πανικού στο αεροδρόμιο, άνδρας έβαλε φωτιά στο check-in (Εικόνες και βίντεο)

Οι επιβάτες έτρεχαν να γλιτώσουν, στο αεροδρόμιο του Μιλάνου.

Πανικός προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, όταν ένας 28χρονος άνδρας έβαλε φωτιά στην περιοχή του check in.

Περίπου στις 11:00 (τοπική ώρα) σήμανε ο συναγερμός στο terminal 1 του αεροδρομίου. Ο άνδρας έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων δίπλα στο check in και όσοι βρίσκονταν στο σημείο άρχισαν να τρέχουν.

Ο δράστης κατέστρεψε και οθόνες με σφυρί, προτού τελικά συλληφθεί. Ο δράστης είναι κάτοικος του Μιλάνου με καταγωγή από το Μάλι και δεν έχει ποινικό μητρώο, σύμφωνα με την Corriere della Sera. Το κίνητρό του παραμένει ασαφές, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Μετά τις σκηνές πανικού, το σημείο αποκλείστηκε και γρήγορα οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκε το terminal, εξαιτίας των καπνών.

{https://www.youtube.com/watch?v=FZfbptVFBE4}

Φωτογραφίες: Associazione Aeroporti Lombardi