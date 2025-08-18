Νέα Υόρκη: Συναγερμός στην Times Square, λόγω ύποπτου αντικειμένου (Βίντεο)

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την Times Square.

Συναγερμός σήμανε στην Times Square, στη Νέα Υόρκη, που αποκλείστηκε έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου.

Το αντικείμενο που θεωρήθηκε ύποπτο εντοπίστηκε έξω από κτίριο της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, στην Times Square. Σε σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλήθηκε και κλιμάκιο πυροτεχνουργών.

Live εικόνα από την Times Square

{https://www.youtube.com/watch?v=INbpbbj2hUQ}

Η αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή των West 43rd Street και 7th Avenue στο Μανχάταν, λόγω έρευνας που είναι σε εξέλιξη.

{https://x.com/NYPDnews/status/1957460782905442463}